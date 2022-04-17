【專訪】《美好少女的垂直社會》作者巫玠竺：正是她的完美主義，才能寫出這樣心機如蛇信纏繞試探的小說

文：翟翱

巫玠竺有完美主義。採訪前我拿出新買的筆記本，撕起黏在背面的標籤，一個沒撕好，留下痕跡跟殘膠。巫玠竺看了，忍不住說：「我幫你撕乾淨好不好？」說完，她自己也笑了，接著說，「從小到大，我就被訓練得很焦慮。讀大學後，才開始學習不要那麼完美主義。」

追求完美如她，就連不完美，也要學習。巫玠竺的首部長篇小說《美好少女的垂直社會》有《飢餓遊戲》以來反烏托邦青少年小說的架構，內裡則指向比極權烏托邦更危險的心靈遊戲——少女千姿百態的妒忌與猜疑。《美好少女的垂直社會》是未來世界的《少女死亡日記》，也是比網飛影集《菁英殺機》更致鬱的青春顯影。

正是她的完美主義，才能寫出這樣心機如蛇信纏繞試探的小說，「五歲那年，我得到優良兒童獎，幼稚園園長很開心。我問我媽為什麼他這麼開心，我媽說因為我得獎。可能那時我就發現大人很好操控，只要秀出完美，他們就看不見底下的陰暗。」

茫然的學霸，不知考試是為了什麼

巫玠竺今年35歲，求學期間是學霸，從小學什麼都比別人快。高中讀台中女中，升高三的暑假她把自己關起來，軍事化安排三套讀書進度，一個暑假就把高一高二的東西複習完了，後來如父親所願，考上北醫醫學系。按照世俗定義的成功如她，常收穫讚美，然而她說「別人說我很厲害，我就想然後呢？」「考試很簡單，但考完我總是很茫然。」

她印象深刻的例子是，幼稚園時她因為音樂程度好，在表演上被老師安排敲木琴，其他同齡小朋友扮雞跳舞，「我媽一直說『哇你好厲害』，可是我很難過，因為我其實很想扮成雞。」「一生扮成雞的機會就這樣沒了，你說傷心不傷心？」

幼稚園的遭遇成為一個事後回想的文學隱喻，鳳凰跟雞，終究不同棲。可鳳凰會不會過了換羽時期，才發現自己不過是站得比較高的雞？回首青少年歲月，巫玠竺說，「我一直在滿足大人，功課好是為了我爸，平常生活是為了我媽。小時候隱隱約約覺得自己被人推著向前，然而向前是為了什麼？」

完美的裂解，發生在巫玠竺20歲左右。那時她父母先是開始漫長的冷戰，不見面不溝通，最後才決定訴諸法律離婚，前後花了十多年才落幕。一開始，巫玠竺試圖扮演協調父母的角色，幫雙方帶話，「父母的婚姻糾葛讓我感到十分困惑跟無力，這不是我的責任，可是我想做好。後來我花很多時間才能重建他人跟我的界線，意識到自己如何被人影響。」

談到父母，巫玠竺說「他們是好人，可是人的能力有極限，好人也是。當你面對問題時能不能意識到自己的無明，跳脫那種無明的狀態，是一件很困難的事。」

從父母婚姻結束到完美少女的裂解，成為寫作《美好少女的垂直社會》的底蘊。不過巫玠竺的寫作之路其實起步得晚。考上醫生執照，PGY完成（畢業後一般醫學訓練），她給自己一年的gap year，一邊到偏鄉當志工，一邊寫小說投文學獎。

學習不完美，岔出人生道路去寫作

她之所以寫作也跟追求完美有關。「讀書時，我常常參加國語文競賽，接受國文老師訓練。有次作文比賽的題目是我練習很多次的，我覺得很無聊，就用類似小說的筆法。本來預期拿第一名，結果沒有，我大哭一場，覺得很對不起老師。因為我媽也是老師，就幫我打聽，才知道其中一個評審特別要我媽轉述，說我很有天賦，以後要努力寫。」

「從小我因為成績好，所以沒有探索其他路的機會，不過一直記得這句話。後來我想驗證這句話，到底人家看到的我是不是真的，才開始寫作。」

為何是在PGY完才開始寫？巫玠竺的回答也不脫完美主義使然。「到醫院後，我發現跟我想像的有落差，醫院中很多事不是靠我的完美主義可以達到的，以為把事情做好，病人就會好起來，結果不是這樣。這讓我很痛苦，覺得自己還沒準備好，人生太按照藍圖走，所以存了錢就去偏鄉當志工。」

「但這中間還是有完美主義在作祟，我把那一年的文學獎全部列出，然後一個一個投。」巫玠竺補充道。既然如此，沒得獎不會很難過嗎？「會啊，我投的第一個文學獎就沒得，大哭了一場。」

「那一年我26歲，過得很窮，可是很自由。」巫玠竺說。

Photo Credit: 巫玠竺提供 巫玠竺喜歡收藏絨毛玩偶，因為家裡實在太多隻了，所以規定自己一年只能買一隻。絨毛玩偶成為她焦慮時的慰藉，如同寫作帶給她的。

少女的戰爭，背負太多美好的下場

之後巫玠竺錢花光了，就去擔任巡迴健檢醫師。或許是人我界線太難重建，巫玠竺當醫師很少做侵入性的治療，刺穿他人身體的同時彷彿自己也被打開。寫《美好少女的垂直社會》是巫玠竺重新建立這個界線的一部分。

小說設定在不遠的未來，虛構的島國因為海平面上升出現氣候難民。女主角江鯉庭跟林鳶的家鄉被淹沒，轉學到主島上的菁英學校，同時加入垂直農場工作。在此，她們遇見學校風雲人物金幼鸞跟馬可薇，前者是驕縱的富家千金，後者是完美學霸。相較其他少女不起眼的江鯉庭漸漸發現，即使遠離了海平面，自己卻逐漸被淹沒感到窒息，起了逃離的念頭。在校園獨來獨往，總是很酷的林鳶，也因好友江鯉庭而捲入山雨欲來的風暴。

少女不想被淹沒，可是她們的命運已寫在名字上。幾位主角的名字都帶有動物名，尤其是鳥類名，「因為我覺得人生就像從一個鳥籠飛到另一個鳥籠。開始寫之前，我搜集很多鳥部首的字，記下好聽的，準備拿來取名。」至於江鯉庭的「鯉」字，也暗喻了她的命運，「因為她跟其他人天差地遠，所以用魚當名字。」

小說裡，女孩間一個留心或不留心，不是明槍就是暗箭，然而就算明著來，也是冷兵器，難以大聲求助，也很難訴諸體制規範。女孩每天都是千瘡百孔的一天。然而，為何女孩之間總是無法好好相處？