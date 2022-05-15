土耳其不支持芬蘭與瑞典加入北約，艾爾多安：這兩個北歐國家是「許多恐怖組織的根據地」

芬蘭政府預計今（15）日正式宣布有意加入北約；瑞典執政黨也將召開決定性會議，替聯合申請一事鋪路。鑒於土耳其總統表明不支持，3國外長今天將在德國開會解決歧見。

《法新社》報導，俄羅斯2月24日入侵烏克蘭至今不到3個月，芬蘭和瑞典這兩個北歐國家已準備好翻轉分別奉行了75年和200多年的軍事不結盟政策，申請加入北大西洋公約組織（NATO）。

芬蘭總理馬林（Sanna Marin）昨天表示，「希望我們下星期能與瑞典一起提出申請」。

芬蘭與瑞典一直到冷戰結束後才打破嚴格的中立地位，1990年代加入歐洲聯盟以及北約的「和平夥伴關係」（Partnership for Peace）計畫，鞏固兩國與西方的結盟。

然而，一直到了俄國侵烏，芬蘭與瑞典有愈來愈多民眾支持加入北約，兩國政府才開始有了成為這個軍事聯盟正式成員國的構想。

芬蘭帶頭向前衝；瑞典則是不想成為波羅的海國家中唯一的非北約國，許多瑞典政治人物甚至講明，他們支持的先決條件是芬蘭也加入。

加入北約 芬蘭瑞典民眾大力支持

芬蘭總統尼尼斯托（Sauli Niinisto）和總理馬林預計15日下午1時（台灣時間15日下午6時）召開記者會，宣布赫爾辛基當局尋求成為北約成員國的決定。政府諮詢會議過後，他們預料會於16日向國會提出成為北約成員國的議案。

根據近期幾次的民調，支持加入北約的芬蘭民眾攀升至超過3/4，是烏克蘭戰爭之前的3倍。而在瑞典，支持加入北約的人數也大幅增至50%左右，有約20%反對。

瑞典總理安德森（Magdalena Andersson）率領的社會民主黨領導階層預計明天下午決定該黨是否放棄長久以來反對加入北約的立場。只要社會民主黨點頭同意，瑞典國會支持加入北約的議員就達絕對多數。

北約成員國的申請必須經過北約全部30個成員的國會批准通過。

土耳其恐成攔路虎

儘管芬蘭和瑞典稱土耳其方面已釋出有利信號，土國總統艾爾多安（Recep Tayyip Erdogan）卻表達他的反對立場，尤其反對瑞典的加入，說斯德哥爾摩當局對被土國視為恐怖分子的「庫德工人黨」（PKK）太過寬大。

庫德工人黨是個於1970年成立的政黨和武裝團體，目標是在它宣稱的庫德斯坦範圍內建立一個獨立的社會主義的庫德人民族國家；長期與土耳其爭戰不休，自1984年以來有超過4萬人死於該黨與土耳其的衝突。 庫德工人黨因為有時候會使用武力達成目標，在國際上被許多國家和組織列為恐怖組織，包括美國、北約和歐盟。但聯合國以及英國、瑞士、中國、印度、俄羅斯、埃及等國並未將其列為恐怖組織。

然而，土國外長卡夫索格魯（Mevlut Cavusoglu）表示，他已準備好與芬蘭和瑞典以及其他北約國談論此事。

《路透社》報導，芬蘭、瑞典和土耳其的外長今天將在德國柏林召開會議，解決歧異。

卡夫索格魯表示，問題在於這兩國公開支持、接觸庫德工人黨和人民保衛軍（YPG），這兩個團體都是恐怖組織，日復一日攻擊土耳其軍隊。他說：「土耳其絕大部分民眾反對這兩國成為北約成員國…要求我們擋下會員國的申請。」

芬蘭外交部長哈維斯托（Pekka Haavesto）表示，他有信心最終可找出解決之道；瑞典外交部長林德（Ann Linde）則是告訴瑞典通訊社（TT），她會釐清所有的誤解。

土耳其：需要和瑞典芬蘭好好談談關於恐怖活動

土耳其總統發言人卡林今天表示，土國並沒有絕對剝奪瑞典和芬蘭加入北大西洋公約組織（NATO）的可能性，只是希望與這兩國談判，促其取締土國眼中的恐怖主義活動，特別是在瑞典首都斯德哥爾摩的恐怖活動。

身兼艾爾多安（Tayyip Erdogan）總統外交政策顧問的卡林（Ibrahim Kalin）在伊斯坦堡（Istanbul）接受《路透社》訪問時說：「我們並沒有剝奪他們入會的可能性，我們基本上只是提出這個事關土耳其國家安全的問題。」

艾爾多安昨天宣稱，土國不可能支持瑞典和芬蘭加入北約，因為這兩個北歐國家是「許多恐怖組織的根據地」。此語令北約會員國和瑞、芬2國意外。

卡林指出，土耳其、美國和歐洲聯盟認定為恐怖組織的庫德工人黨（PKK）是在歐洲籌募經費並吸收新血，尤其在瑞典的活動更是「積極、公開而且獲得承認」。「勢在必行的作法顯而易見，瑞典和芬蘭必須不再容許庫德工人黨的活動、組織和成員存在他們境內。」

「加入北約一向是個過程，我們將視情況發展而定。但這是我們希望全體盟邦以及瑞典當局正視的第一個問題，當然我們希望和瑞典方面進行商討與談判。」

《蘋果日報》報導，芬蘭、瑞典雖然還不是北約成員國，但長年與北約保持密切國防合作。而土耳其雖然是北約成員國，對俄羅斯的立場卻一直有些曖昧，俄土在敘利亞、利比亞、外高加索皆曾投注人力和資源，以進行代理人戰爭；這次烏克蘭戰爭爆發，土耳其提供無人機給烏克蘭，但迴避與西方共同制裁俄羅斯。

《世界日報》報導，美國智庫「美國企業研究所」資深研究員布勞分析，艾爾多安是「精明的謀略家」。她說：「他知道這對土耳其來說是個機會，可以從北約國家身上拿些東西，例如Ｆ-35戰機。」

土耳其是北約軍力最龐大的成員之一，紐約時報認為，艾爾多安在芬蘭與瑞典加入北約一事的雜音，很可能是藉機為自身利益爭取籌碼，像是土耳其長年心頭隱患的庫德族分離分子，以及長年與希臘間在賽普勒斯（Cyprus）的爭端。

新聞來源

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：李秉芳

核稿編輯：翁世航