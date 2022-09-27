錄音檔曝光：裴偉稱通過《鏡電視》審查是「總統旨意」，指示蘇貞昌施壓NCC盡快發照

《鏡電視》今年1月申照成功後，爆出民進黨高層在申設期間出手干預，施壓NCC通過審查；總統府、行政院都曾嚴正否認。今（27）日，《上報》和《壹蘋新聞網》公開3段由時代力量立委陳椒華提供的錄音，揭露去年《鏡電視》股東會中，前董座裴偉曾向大股東自曝關說過程，內容提及總統蔡英文指示蘇貞昌施壓NCC主委陳耀祥讓《鏡電視》盡快拿到執照。

在錄音檔中，裴偉說出，「這件事情是總統，甚至府方的人，是用洪耀福做代表，去告訴陳耀祥說，你不要以為18號公投，如果沒有什麼好結果，會換行政院長，然後這案子就可以拖。這是總統的旨意，不是行政院長的旨意，誰來做行政院長，這案子還是要過的，他很明確告訴陳耀祥。」

在野黨立委痛批腐敗：無限期凍結NCC預算

時代力量立委陳椒華今天在立法院總質詢時當場播放錄音檔，指稱是《鏡電視》內部會議對話錄音內容，數度詢問備詢的行政院長蘇貞昌，《鏡電視》獲得申設許可，府院是否有給國家通訊傳播委員會（NCC）壓力。

然而質詢台上，蘇貞昌一再否認，陳椒華表示她也尊重。對於蘇貞昌表示不清楚錄音是否為裴偉的聲音，她想邀請院長「對賭」，將完整錄音送第三方鑑定，確認是否為裴偉的聲音，確認錄音真假。

國民黨文傳會主委洪孟楷下午發布新聞稿指出，這是「總統級」的醜聞錄音曝光，證明絕對權力使人絕對腐化，民進黨已經腐化到骨底，唯有全民收回權力、才能矯正這樣總統級醜聞的亂象。

洪孟楷表示，NCC原本被認為是獨立行政機關，但錄音檔曝光，根本變成「護航的打手」、「蘇貞昌的小弟」。獨立機關的風骨蕩然無存，陳耀祥如果還不請辭，就是侮辱中華民國；呼籲立法院即日起無限期凍結NCC預算，直到陳耀祥道歉下台為止。

國民黨副發言人楊智伃表示，民進黨宣稱捍衛自由民主，說其他政黨都是中共同路人，自己卻將政治黑手伸入第四權和獨立機關，嚴重踐踏中華民國憲法、新聞自由，侵犯公共利益。

楊智伃指出，民進黨早已背離民意，屏棄民主自由，企圖消滅人民擁有「第四權」監督政府的權利。國民黨要用最嚴肅的態度，呼籲走向民主獨裁的民進黨懸崖勒馬，台灣人民也別再漠視蔡政府破壞媒體自主、濫用媒體公器打壓異己的惡行，一起共同監督執政黨，終結民進黨的違法亂紀。

府院否認：絕對不會涉入個案

蘇貞昌今天在立法院備詢時則表示，沒有這種事；NCC依法行使職權，獨立運作，政府不會干預。總統府發言人張惇涵下午也表示，蔡英文總統未曾和蘇貞昌談及這個議題，也不會涉入個案。

張惇涵強調，任何媒體的執照審查，是獨立機關NCC的權責，總統府一貫的立場是，尊重獨立機關依法做成的專業決定，絕不會涉入，也不會有所謂代表人涉入。

而NCC副主委暨發言人翁柏宗下午回應媒體詢問時，轉述主委陳耀祥說法：「絕無此事」。

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責任編輯：李秉芳

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