2022/04/12,
生活

安居樂業，嘉義共好

安居樂業，嘉義共好

我們想讓你知道的是

內政部營建署擴大辦理嘉義縣政府獲得分配400戶第3期社會住宅包租代管計劃，委由業者「兆基管理顧問股份有限公司」為民眾服務。

內政部營建署擴大辦理嘉義縣政府獲得分配400戶第3期社會住宅包租代管計劃，委由業者「兆基管理顧問股份有限公司」為民眾服務分為「包租包管」及「代租代管」兩種方式委託服務，讓房東出租放心、民衆居住安心。配合中央口號「包租代管333」房東還有獎勵「三稅有減免、三費有補助、三年有服務」，房客符合資格享有租金補助優惠。

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參與的房東能享有保證收租、專人代管、賦稅減免及修繕補助等高品質服務。
參與的房客能享受租屋補助、並有更多樣居住環境的選擇及提升居住品質，落實照顧弱勢安居的目標及提供青年族群就學、就業階段的居住需求。

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社會住宅包租代管第三期計畫正式施行，由政府整合現有住宅資源，健全嘉義縣住宅租賃市場，提高居民生活品質，是落實台灣居住正義十分重要的一環。因應嘉義縣幅員廣大，為協助活化閒置空屋及提供弱勢及返鄉青年合適的居住環境，並與在地城鄉經理人協會及建築師公會協助推廣拓展，責由專業兆基管理顧問股份有限公司以「安居居安」企業理念執行，期盼落實「安居樂業，嘉義共好」的祥和社會，誠摯地邀請您，蒞臨與會指導。

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詳細內容請至內政部不動產資訊平台網站查詢 (https://pip.moi.gov.tw)
或逕洽兆基管理顧問股份有限公司 (https://www.cc-house.com.tw)
嘉義縣朴子店：嘉義縣朴子市小槺榔一路27號一樓 (鄰近嘉義長庚醫院)
電話(05)-3627333。

(內政部營建署 提供)


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