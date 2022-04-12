張惠妹演唱會「大震動」引里長妻下跪抗議，柯文哲回應：小巨蛋真的不適合這種很嗨的歌曲

華語流行音樂天后張惠妹今（2022）年4月在台北小巨蛋啟動《aMEI ASMR 世界巡迴演唱會》巡迴演唱會，睽違7年再度站上小巨蛋舞台，張惠妹與歌迷都顯得格外興奮。不過，演唱會至今也衍生出許多相關非音樂的焦點，此前爆出演唱會中有確診者足跡，此外，近日沸沸揚揚的熱議焦點，就是「里長抗議」事件。

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7年前，張惠妹在台北小巨蛋舉辦「烏托邦」演唱會，因勁歌熱舞引發觀眾情緒激昂，跟著共同唱跳，不過此聲浪卻遭附近居民投訴抗議，此後台北小巨蛋規定場館活動分貝只要超標，就要斷電開罰，而這樣的規定被外界形容為「阿妹條款」。

今年張慧妹重返台北小巨蛋開唱，「分貝震動」是否超標自然是各界關注的焦點之一，而EMI唱片公司也於臉書發布歌迷入場須知，在「演出注意事項」第一條，就註明「演出中嚴禁跳動、嚴禁跳動、嚴禁跳動。」

根據《中央社》指出，台北市政府、台北小巨蛋及主辦單位也特別增加減震措施，如音響以懸吊方式吊掛，調整低頻音量，B1鋪設木造地板吸震，並製作宣導影片、工作人員也在場內舉牌呼籲觀眾禁止跳動。

不過，無奈演唱會開辦至今，鄰近居民仍舊感受到演唱會帶來的震動，松山區中華里里長游吉興至北市府抗應，甚至帶著老婆向台北市副市長黃珊珊下跪陳情。而居民也抱怨市府及主辦單位未遵守避震承諾，表示接下來的阿妹演唱會若是震動情況未改善，會再來市府靜坐絕食抗議。

游吉興發聲明表示，本次討論的是演唱會造成的人為地震，不針對特定歌手及公司，而因演唱會導致的人為地震確實存在，持續近20分鐘的搖晃產生的不適與不安，若沒經歷過無法感同身受。

聲明中強調，副市長黃珊珊前往里民家中體驗，都能感覺到「頭暈」的現象。更有家中長輩會在晚間10:30到11:00離開家中，強調絕非如各式網路傳言「風扇左右搖晃」、「家具輕微晃動」等輕描淡寫的情況。

聲明提及小巨蛋的「先天缺陷」無法改善，但日後仍會積極與各主辦單位討論希望不要再發生相關事情。文中感謝北市府、張惠妹、經紀公司及演唱會工作人員的協助與誠意，但搖晃的情況還需要更多努力與調整。

聲明最後說他們將不接受採訪，也不再回應，但呼籲大家理性討論，這期間收到的污辱性言詞和人身攻擊，將保留相關法律權利。

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不過，負責台北小巨蛋營運的北捷公司副總經理楊秦恒在現場回應，這幾場演唱會監測下來，震動數據並未超標，可能是某些氣氛熱烈的橋段，觀眾站起來的動作多少有影響，會盡量柔性宣傳，讓影響降到最低，也將里民需求再次轉達給主辦單位。

至於台北市長柯文哲也對此事回應，坦言阿妹的魅力依舊，而小巨蛋周遭是土壤液化區，也因此市府與主辦單位為減震做了很多努力，小巨蛋真的不適合演唱這種很嗨、要跳的歌曲，「阿妹的《三天三夜》大概真的要換地方唱。」而黃珊珊則表示，主辦單位按照規範盡力配合了，里長也很辛苦，相信歌迷能夠體諒，會持續監控狀況跟協調，希望可以找到平衡點。

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