2022/04/12,
交通

港島綫客量快飽和，港府表示「北港島綫」仲未係時候？

港島綫客量快飽和，港府表示「北港島綫」仲未係時候？
Photo Credit: shutterstock/ 達志影像

我們想讓你知道的是

2021年港島綫最繁忙路段（天后至銅鑼灣）早上繁忙載客率接近84%，相較2020年的81%上升3個百分點，反映出港島線客量事實上飽和嘅問題。

文：香港鐵路發展研究組（HKRDG）

正當我哋上星期討論完北港島綫進度嘅時候，亦有議員巧合地就目前北港島綫進展追問港府回應，但港府嘅答覆……似乎無論你係咩政見都好，都好難收科。

喺4月6日立法會大會上，梁熙議員（a.k.a. 主張為大家「爭取」興建西灣河站嗰位議員）就北港島綫具體方案，包括具體走線及施工時間表向運輸及房屋局局長陳帆提出質詢。事後多位議員亦有向陳帆局長反映現時港島綫擠迫的問題，甚至認為港府對北港島綫看法「可有可無」。而陳帆局長亦有向各位議員解釋指工程「技術複雜，有待詳細研究」，但至於有幾複雜？佢嘅答法離不開「配合港島北岸規劃」、「穿越市中心地底」、「工地面積有限」等等所有地下鐵路工程都會遇到嘅難題，至於邊度最複雜？複雜在於咩？我哋相信局長手頭上冇相關嘅資料。

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至於各位議員所提及嘅「港島綫逐步擠迫」嘅觀點，就喺最近嘅財委會文件數據上見得到啦。根據立法會特別財委會有關運輸方面嘅書面答覆，2021年港島綫最繁忙路段（天后至銅鑼灣）早上繁忙載客率接近84%，相較2020年的81%上升3個百分點。即使未如2019年社運前上半年度的98%，甚至早喺2017-18年已經達到101%嘅水平，事實仍反映出港島線客量事實上飽和嘅問題。但根據港鐵公司向局方嘅評估，則認為「屆時港島綫仍足夠應付新增嘅乘客量」，咁至於有冇評估到港島綫預計去到無法負荷嘅水平，局方則未有提及到。

可惜嘅係，從陳帆局長嘅答覆中，亦好明顯見到港府對於北港島綫嘅態度仍然傾向消極。除咗喺會上曾經用「港島北延線」形容北港島綫計劃外，當有議員提出質疑要求「局長你真係要親自了解、感受一下現時港島綫狀況」嘅時候，局長就答覆「每三四班之後呢，就有一列嘅吉車去到金鐘站去接載啲下班嘅同事，或者工友，係過返九龍區嘅」。 或者喺局長心目中，港島綫係可以係去到九龍嘅，長知識了。

隨著東鐵綫將會喺今年中延長落港島，亦預計將會吸引更多新界東乘客乘坐東鐵到港島返工，特別係金鐘—北角之間嘅灣仔區港島綫路段。到時港島綫又會迫成點？顯而易見嘅係，不論港府還是鐵路公司，對於未來港島綫客量嘅評估仍然係極度短視，抱著「開吉車就可以疏導乘客」嘅心態面對客量飽和嘅問題。係咪要等到港島綫好似八十年代嘅荃灣綫一樣，逼到連月台都落唔到，先真係覺醒係時候要起條新嘅鐵路分流？

參考：

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責任編輯：Alvin
核稿編輯：Alex


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