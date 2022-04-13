要求脫鞋的荒謬理由：市政府拿人民納稅錢建置環教館，卻要犧牲民眾便利性「保護地板」？

文：林之丞（靜宜大學國際學院博士後研究員）

近期有機會造訪去年底新開幕的台中市筏子溪環教館，身為一位博物館與環境教育的研究者，自然樂見政府願意投入資源推動水資源教育。該館坐落台中魚市場內，筏子溪集水區旁，環境優美，館內也設計的相當精緻，適合闔家蒞臨。

然而，個人對於該館脫鞋才能入館之規定，卻有些疑慮。

脫鞋入館會有哪些疑慮？

首先，此項規定對於長輩相當不便，由於該館入口空間有限，當民眾從館內離開時，必須蹲著或是彎腰才能重新穿好鞋子，而這項動作對於高齡族群實有相當難度。

同時，館內有一戶外觀景平台，可俯瞰筏子溪集水區優美景緻。但由於必須脫鞋入館，所以若想到該戶外平台，得先到館內入口拎著鞋子，再到戶外平台穿鞋；而要離開戶外平台時，則需先脫鞋，再拎著鞋子走進館內，到入口放置鞋子，才能再入館參觀。這對於長輩而言，更是相當麻煩。在我國即將邁入超高齡社會的時代，社教館所本就該考量長輩的便利，但該館此項措施，顯然對於銀髮族相當不友善。

其次，脫鞋入館表示民眾會穿襪子或是赤腳入館參觀，這則有衛生之疑慮。畢竟誰都無法保證入館者的足部健康與個人衛生，人來人往，共同踩在同一平面，雖說是室內，但難免提高民眾之健康風險。不如穿鞋入館，才是對民眾最大的保護。

脫鞋入館的規定，最大問題則是安全性。由於該館部分地板偏滑，小朋友不穿鞋在內奔跑，相當容易滑倒。當然，館內人員一定會大力宣導請勿奔跑，也會善盡管理之責。但平心而論，駐館人力有限，人潮較多時，難免有顧此失彼的情況，倘若發生小孩跌倒之情事，究竟該由誰來負責？

任何的教育或是遊憩場所，都應以提升安全性與降低風險為首要考量，秉持「勿恃敵之不來，恃吾有以待之」的態度，才是專業的做法。

館方要求脫鞋的理由是什麼？

最令筆者感到驚異的是，個人曾詢問該館主管單位台中市政府水利局，對方卻回應說因為部分地板材質不耐刮，所以要求民眾需脫鞋。

換句話說，市政府拿人民的納稅錢建置環教館，卻要犧牲入館民眾的便利性、安全性，以及衛生性，反而將重點放在保護地板？這般思維，實在荒謬。而這項不便民的措施，恐將大大影響觀眾的再訪意願。

社教館所具備社會教育與休憩娛樂的功能，應從各方面考量如何吸引民眾與提升入館民眾的體驗，方能提高再訪率。倘若劃錯重點，恐怕將難以維持客群，屆時可能又多一間蚊子館，浪費人民納稅錢。質而言之，該館並非像是北投溫泉博物館屬古蹟，內部構造亦有脫鞋的必要性，該館要求脫鞋進入只是徒增民眾困擾。

因此，請台中市政府詳加斟酌，基於安全、便利與衛生，廢止脫鞋入館之規定，方能提升民眾參觀意願，有助筏子溪環教館之永續經營。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航