從裴洛西訪台計畫來看，華府越來越不把北京的「紅線」當一回事

文：鄧聿文（政治評論員，獨立學者，中國戰略分析智庫研究員兼中國戰略分析雜誌共同主編）

作為僅次於總統和副總統的美國官方的第三號人物，裴洛西（Nancy Pelosi）雖不具行政職務，可鑑於她一貫的堅決反共立場以及實際的能量和重要性來說，她在美國政壇所起作用要超過她目前擔任的議長角色。北京對她計劃訪問台灣當然非常忌諱。

儘管美眾議院議長訪台不是第一次，1997年時任議長金瑞契（Newt Gingrich）曾訪台灣，然而要看到，此一時彼一時也，那時中國的實力遠不如美，如今則大幅度追趕，而且兩國還處於嚴重對抗中。裴洛西選在《台灣關係法》生效43週年的這一天訪台，在北京看來支持台獨挑釁大陸的意味十足。（編註：裴洛西因確診COVID-19，已延後出訪行程）

已退休、在中國輿論場仍有極大影響力的胡錫進發文稱，這是自1996年台時任「總統」李登輝訪美以來，華盛頓在台灣問題上對中國最為嚴重的挑釁。這基本代表了中國官方的立場。

在裴洛西訪台訊息傳出後，筆者曾在推特分析過，以這個老太太在美國政壇的地位和影響力，基本是踩了習近平劃定的台灣紅線。如果習沒有強硬反應，要麼是他特能忍，要麼是內部出了問題沒有擺平。

外界注意到，中國外交部新聞發言人用了「四個嚴重」（嚴重違反一個中國原則和中美三個聯合公報規定，嚴重損害中國主權和領土完整，嚴重衝擊中美關係的政治基礎，向台獨分裂勢力發出嚴重錯誤訊號）來回應，外長王毅在與法國總統外事顧問博納（Emmanuel Bonne）通電話時，也批裴洛西作為一國政要，如明知故犯竄訪台灣，將是對中國主權的惡意挑釁，對中國內政的粗暴干涉，將對外發出極其危險的政治訊號。如果美國一意孤行，中國必將作出堅決反應，一切後果由美承擔。

這些用詞可以確認，北京對美國尤其台灣會採取強烈反制措施。

北京只會喊狠話？

許多人根據過去中方對美頻踩紅線的行為只喊狠話卻無實際行動跟進，譏諷北京這次也一樣。然而這次很可能不同，華盛頓踩到了北京的真正紅線。可以從三個層面來認識裴洛西訪台若成行，對中美以及兩岸關係將會產生的嚴重衝擊。

第一，中國領導人近期再三警告美國在台灣問題上要小心行事，台獨這根紅線碰不得，此時裴洛西若訪台，會被北京看作不僅是對中國國家利益的損害，更是對習近平個人政治權威的冒犯。

很多人在觀察此事時，並沒有注意這根時間線。習近平去（2021）年11月和今（2022）年3月兩次同拜登（Joe Biden）視訊通話，闡述北京在台灣問題上的原則立場。

前一次通話，習說台海局勢面臨新一輪緊張，原因是台灣當局一再企圖「倚美謀獨」，而美方一些人有意搞「以台製華」。這一趨勢十分危險，是在玩火，而玩火者必自焚。並界定了台灣問題的「真正現狀」和一個中國的核心內容，即世界上只有一個中國，台灣是中國的一部分，中華人民共和國政府是代表中國的唯一合法政府。如果「台獨」分裂勢力挑釁逼迫，甚至突破紅線，將不得不採取斷然措施。

後一次通話，習強調，美國一些人向「台獨」勢力發出錯誤訊號，這是十分危險的。台灣問題如果處理不好，將會對兩國關係造成顛覆性影響。希望美方予以足夠重視。

拜登則在第二次通話中，向習重申了美國對華政策的「四不一無意」，即華盛頓不尋求打「新冷戰」，不尋求改變中國體制，不尋求通過強化同盟關係反對中國，不支持「台獨」，無意同中國發生衝突。

也是在3月，拜習二次通話前夕，中國最高外交官員楊潔篪同美國安顧問蘇利文（Jake Sullivan）在羅馬進行了7個小時會晤，關於台灣問題的敏感性，楊是這樣表述的：本屆美國政府在台灣問題上作出堅持一個中國政策、不支持「台獨」的承諾，但行動與表態明顯不符。中方對近期美在涉台問題上一系列錯誤言行表示嚴重關切和堅決反對。中方要求美方認清台灣問題的高度敏感性，恪守一個中國原則、中美三個聯合公報規定和美方所作承諾，不要在十分危險的道路上越走越遠。

習楊對台灣問題的表態都非常嚴厲，一月不到，言猶在耳，華盛頓就派眾議院議長這種重量級政治人物訪台，站在北京角度，無疑會認為華盛頓沒安好心，豈止沒安好心，簡直是對習近平的公然羞辱。外交一般講究避免直接傷及領導人的面子，尤其對大國領導人，更何況像中國這種獨裁大國的領導人，面子是國家尊嚴和榮譽的一部分。

習現正處於政治權威的峰巔，又是在中共二十大這個敏感的時間點前。而裴洛西和拜登同屬民主黨，她的訪台應該和拜登協調過，外界肯定會作這種聯想。可以說，這一巴掌打下去，會嚴重損害習的政治權威，故北京即便不考慮國家利益，習近平的威儀也必須維護，這就需對裴洛西的訪台做出強硬反應。

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第二，「今日烏克蘭，明日台灣」，在烏克蘭戰事的背景下，美國不斷指責中國，將烏克蘭和台灣並列，激發台灣的危機意識，讓中國不得以為這是一個攻台的好時機。但在北京看來，華盛頓是在以台製華，更深介入和協防台灣，給台獨壯膽。

俄烏戰爭發生後，美國將中俄捆綁，再三警告中國不能對台動武。國會日前就烏克蘭問題聽證時，國防部長、參聯會主席、財政部長以及常務副國務卿都談到台灣，警告中國的意味強烈。例如雪蔓（Wendy Sherman）副卿喊話中國，應該從西方對烏克蘭問題的協調反應中「吸取正確的教訓」，不要「武力奪台」，任何武統台灣的行動都是「不可接受的」，「引發國際社會的反應，不僅僅是美國」。