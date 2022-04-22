《直覺陷阱》：人們喜歡灰姑娘，除了同情弱者的心態之外，最後的成功也許才是臨門一腳的關鍵

文：高登第

灰姑娘效應（The Underdog Effect）

灰姑娘效應（Underdog Effect）：Underdog這個名詞起源於19世紀歐洲皇室貴族的鬥狗活動。在鬥狗的過程當中，兩隻狗互相攻擊閃躲，被壓制在下方的狗就被稱為「underdog」，而成功壓制對方的狗就被稱為「top dog」。雖然這個名詞一開始是見諸於美國的新聞報導，但事實上第一次有文字記錄underdog卻是在英國的報紙當中。

underdog這個名詞當初經常被用在政治選舉的領域當中，它的含義是當一個政黨或某一位候選人占上風而且看來似乎勝券在握的時候，一般民眾反而會傾向於支持那些暫時落居下風的政黨或候選人。此種underdog效應與傳統的「花車效應」（bandwagon effect）恰巧相反，而可能與一般大眾傾向同情弱者的心態有關。因此，underdog效應不妨稱之為「灰姑娘效應」。

安徒生的童話故事《灰姑娘》（Cinderella），其中的情節想必大家都十分熟悉。從字面上來看，「灰姑娘效應」是指某人（或組織）一開始的時候歷經了千辛萬苦，在外在條件均為不利的情況之下，憑藉自己的努力奮鬥，最後獲得成功的發展歷程。

在過去的幾十年裡，有關灰姑娘效應的故事廣泛地出現在音樂、體育和電影中。

例如，在《英國達人秀》（Britain's Got Talent）電視節目擔任評審的皮爾斯．摩根（Piers Morgan），當年他在《英國達人秀》中談到蘇珊．波爾（Susan Boyle）時說：「毫無疑問，這是我三年來在節目中遇到的最大驚喜。當你帶著大言不慚的笑容站在那裡說『我想成為像伊蓮．佩姬（Elaine Paige，英國著名音樂劇演員與歌手）一樣』時，每個人都在嘲笑你，現在沒有人敢笑你了。那真是一個令人驚豔，令人難以置信的演出……」

該節目的另一位評審阿曼達．霍爾登（Amanda Holden）也評論道，「我非常激動，因為我知道原本每個人都瞧不起你。老實說，我認為我們一開始都非常對你沒信心，但你的表現無異於給我們一記當頭棒喝！」

類似的故事也發生在羅琳（J. K. Rowling，《哈利波特》的作者）和林書豪（所謂的Linsanity林書豪旋風）身上找到。為什麼灰姑娘的故事如此鼓舞人心？背後可能的原因是，當大家看到自己生活中的不如意同樣反映在他人身上時，往往會產生「於我心有戚戚焉」的感受，並因此形成正面的反應。

就常理來看，人們通常更願意將自己與人生贏家產生連結，也就是易於產生「有為者亦若是」的心態，而較不願意自己與輸家有任何瓜葛，這意味著背負著「灰姑娘」標籤的人事物可能會受到排擠，甚至得到較為不利的評價。然而，事實上真的如此嗎？

根據合理的推測，這世界上絕大多數的人應該都不是含著金湯匙出生的吧？能夠出生在富貴家庭而不必自己努力奮鬥的人，相對來說應該算是極少數。因此，一般人對憑藉自己努力奮鬥最後獲得成功的人，通常會賦予正面的肯定評價。其中的可能原因除了與生俱來同情弱者的同情心之外，可能也因為他們的事蹟反映了一般人內心深處的渴望─盼望有朝一日，自己也能如同「灰姑娘效應」中的主人翁一般地功成名就。因此現代社會中的灰姑娘會受到比較多的正面肯定，此種現象似乎就不足為奇了。

根據我近年來研究灰姑娘效應的心得來看，灰姑娘效應的重心，似乎應該是在灰姑娘最後是否獲得成功，而並非當初所歷經的千苦萬難。人們對灰姑娘效應特別有心靈感受，除了同情弱者的心態之外，最後的成功也許才是臨門一腳的關鍵。

如果這些「灰姑娘」們最後未能達到成功，那麼大家對於他／她的正面觀感是否也就沒那麼高了？請大家試著回想一下，如果發生了天災人禍的事件，你打算捐款幫助那些受災戶，你會選擇一般名不見經傳的小型慈善團體（彷彿尚未成功翻身的灰姑娘），還是會選擇歷經一沙一塔逐步成長，才有今日規模的大型知名慈善團體（像是已然蛻變成功的灰姑娘）？

根據主計處的資料顯示，台灣政府2021年的社福預算高達5594億元，創下歷史新高，占當年度歲出2.16兆元的25.9％，相較於2020年成長了6.9％。這筆社福預算金額乍看之下十分龐大，而事實上有相當高的比例是用於社會保險的補助，而真正用於補助弱勢、急難救助的金額仍是十分拮据；因此各慈善團體也無不希望社會大眾能夠共襄盛舉，慷慨解囊來協助那些真正需要幫助的弱勢族群。

以我自己較常接觸的某一宗教慈善團體為例，當初參與的動機，倒並非著眼於該團體是否屬於「灰姑娘效應」下的產物，而是出自於對其理念的認同。有些人偏好做慈善捐獻給大型的慈善機構，而非小型慈善機構，主要的原因是覺得大型慈善團體比較具有制度，不易有帳目不清的問題產生，也就是自己的慈善捐款不會遭到濫用。

其實不論是慈善捐獻給大型慈善團體或是小型慈善團體，只要願意協助那些需要幫助的人，常保一顆慈善的心，這種行為都值得加以鼓勵！

除了慈善團體之外，許多表演藝術團體也是「灰姑娘效應」的極佳範例。十多年前，有一次我邀請一位目前頗具全國知名度，且發展地頗為蓬勃的劇團團長前來我所任教的學校演講，當時該劇團仍處於發展階段，所有經費開支都十分拮据，當我打電話提出邀請之時曾說到：