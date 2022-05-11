「東卯山黑熊」二度野放不到一個月頸圈消失、屍體遭掩埋，黃美秀：明顯是人為致死
我們想讓你知道的是
黑熊
編號「568」（原本編號為「711」，綽號小七）的東卯山黑熊經歷二度野放，4月12日異地野放後北移，5月6日起失去訊號，9日在最後收訊處附近、離南投仁愛鄉武界產業道路不到100公尺處發現遭掩埋，頭胸都有明顯傷口。
已是二度救援野放，仍難逃一死
農委會林務局今天發布新聞說明，黑熊屍體遭到掩埋，5月10日開挖取出後，發現屍體雖然完整，但是未見原本幫牠配戴的發報器頸圈，初步檢視外觀發現頭部及胸部有明顯外傷，林務局已將黑熊屍體送農委會家畜衛生試驗所進行解剖以確定死因，也已報請警政署保七總隊偵辦。家衛所說，屍體尚未送抵。
綜合《窩窩》和《自由時報》報導，編號「568」的大公熊原本編號為「711」，也被稱為東卯山黑熊，第一次被人類認識，是在2018年11月因研究團隊的捕捉繫放與追蹤，當時前肢的創傷癒合痕跡、部分斷裂的腳趾，研究人員也推測可能已經至少中過兩次陷阱。
「711」黑熊在2020年10月於台中東卯山區誤中「山豬吊」鋼索陷阱，經救援後野放，但牠不斷往淺山果園與聚落靠近，多次造訪農舍翻箱倒櫃找食物的畫面引發全台熱議，沒想到野放後短短2個月又誤中竹林內的陷阱，再度被特生中心救回治療、照養，經過400多天的收容，直到今年4月12日，帶著新編號568，由農委會林務局東勢林區管理處再次野放。
林務局說，東卯山黑熊去年已經歷第二度救傷，林務局數度召開專家會議，評估個體健康狀況是否符合野放標準外，也考量在原活動區域恐再度衍生滋擾事件，研商後擇定於南投縣信義鄉的丹大野生動物重要棲息環境進行異地野放。
林務局野放地點為海拔1380公尺的原始闊葉林，林相完整、食物充足且鄰近水源，與聚落、農地距離尚遠，並有數處天然屏障。林務局說，為防止黑熊再度進入部落範圍，林務局東勢林管處為黑熊繫掛衛星發報器及VHF無線電追蹤器，並就丹大周邊部落設定電子圍籬，密切追蹤黑熊移動路徑，一旦進入電子圍籬預警戒範圍，就啟動預警性警戒任務，提醒沿線居民留意防範人熊衝突。
林務局根據每小時更新的衛星追蹤定位資料掌握，東卯山黑熊野放後活動範圍極大，自野放日起至5月6日清晨為止，24天內移動了上下落差極大的54.75公里，共翻越14道陡峻稜線，海拔範圍橫跨432到2050公尺；移動路徑的海拔變化也發現，爬升與下降的移動累積高達27公里，攀爬坡度更曾達65度坡，大致呈現白天活動、夜晚休息的模式。
林務局分析，從移動路徑發現，東卯山黑熊除因經過聚落或受地形影響修正路線外，東卯山黑熊明顯逐漸往北移動，呈現「北返」的現象，與文獻指出美洲黑熊的成年公熊在野放後常有的「返家行為」或有相似性。
然而5月6日清晨5時收到最後一筆衛星訊號，此後再無訊號回傳。林務局東勢林管處隨即搜尋，6日整天在現場搜尋頸圈及VHF無線電發報訊號未果，7日緊急運送3支方向性更強、更靈敏的VHF天線至現場擴大搜尋。
地毯式搜索範圍由北至武界山稜線，南至卓社林道6公里處，東至武界部落。8日上午切入森林，因地勢陡峭一度受阻，直到9日搜尋過程中才發現一處可疑掩埋地點，挖開後確認為東卯山黑熊屍體。
黃美秀：明顯是人禍
有「黑熊媽媽」之稱的屏科大教授黃美秀表示，多次山豬吊虎口餘生的711終難逃一劫，明顯是人禍，究竟熊體上的傷是如何造成的？人為致死因素為何？人造衛星追蹤頸圈如今又何在？相信檢調單位會進一步釐清，才能更清楚掌握台灣黑熊野外的存續威脅。
黃美秀指出，711之死再次向國人宣告，台灣野外黑熊的生存環境並沒有我們預期的安全，民眾對黑熊保育觀念也有待提升，這都不是一蹴可幾，值得持續檢討改善。
黃美秀在臉文中以「辛苦#711了」，「Dear #711，願您安息，對不起。因為見證您的種種苦難，我相信我們必會更努力並用智慧協力來消弭不必要的殺戮，還熊本來的山林面目，一個安全無虞的生活空間」
延伸閱讀
- 黑熊保育的十字路口：野放或圈養，「編號711」獲救後該何去何從？
- 台中東卯山黑熊再次誤入陷阱受傷，人熊如何在傳統領域共榮共生？
- 台灣黑熊受困果園陷阱已脫困，保育協會：誤傷事件若多到無法忍受，管理作為應更精進
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：翁世航
Tags：
零售業瘋跨域，深耕各式消費者的全零售時代到來！
我們想讓你知道的是
PChome 24h購物的Z世代及壯世代的用戶不斷增長，足見PChome 24h購物運用過去幾十年來的網路零售經驗穩紮穩打，以綜合型電商角色分眾溝通不同的消費者，豐富品牌風格調性，也把握客群黏著度。
根據資策會《2021-2022民生消費數據力大調查》報告，2022年零售業在相關服務或產品的投資成長最大，從各個品牌的布局來看，這兩年零售業不斷推出新店型或是跨域結合，不管是原先產業別、市場、線上線下的界線都不斷被消弭，往全通路邁進。
跨產業-從女性搶攻家庭客 寶雅也賣五金、3C！
原先以美妝生活用品在女性市場打出一片天的寶雅，在去年也開始拓展旗下商品及服務，推出主打複合式居家用品的電商平台，更橫跨3C家電，此外更成立Youtube頻道《寶家POYA HOME》教導民眾如何運用商品自行解決居家修繕。
跨市場-個人化需求激增 超商跨足生鮮快商務
看好個人化及小家庭需求，統一超商也開設open now便利快超市，以生鮮為主要販賣品項，擴大肉品、海鮮等生鮮商品，也與旗下foodomo串接外送服務，搶攻市區的生鮮需求，未來更可能複製類似店型更多進入社區。全家便利商店也跟進711開設社區生鮮便利新店型「Famisuper」，選址在台北市大安區及新竹竹北的住商混合都會區。新店型專攻小份量、易保存的生鮮商品，也配合都市生活習慣，包括冷凍法式料理及常溫酒櫃（紅酒、白酒、燒酒……）。另外近期也在板橋開設新店，更針對「快行動」、「懶商機」和「綠生活」等目標開發許多新服務，如首創APP訂便當功能，與在地商圈便當品牌合作，可以到全家取貨現做便當，除此之外也導入保溫餐食智能取貨櫃，讓保溫延長，不用擔心錯過用餐時段。此外也因疫情網購興盛，並開發了EC自助寄取功能，還有雙溫功能，讓民眾可以自助拿取包裹，減少等待時間。生鮮快商務市場越來越熱，零售商們也前仆後繼投入，紛紛針對都市型態消費推出新模式。
跨線上線下-疫情渴望接觸 電商開店平台協助開拓全通路布局
電商開店平台shopline近期在台北誠品生活南西店開設實體概念店，集結30間人氣電商品牌，推出三個月快閃實體店，並根據不同波段推出不同主題，如第一波毛孩超市以寵物用品及品牌為主、第二波潮時尚伸展台以穿搭潮流品牌為主，第三波則以城市野餐為主題，販賣戶外露營野餐用品。此外各檔期也與公益團體合作，並搭配社群活動獲得IP贈品，企圖吸引更多消費者上門。一般消費者對於電商購買的疑慮就是沒有辦法接觸到實品，Shopline的做法幫助電商品牌有實際接觸到消費者的機會，開發更多的消費者，對於品牌和電商平台而言是雙贏。
大型電商平台穩紮零售經驗 深耕跨域消費者
根據經濟部統計處的統計，電商市場的銷售成長率又優於整體零售業，原先以3C商品打下電商版圖的PChome 24h購物，近年來也不斷深耕各類消費者市場，根據內部觀察，35-44歲的消費者躍升為今年消費最活躍的族群，年成長率近30%；18-24歲Z世代也有明顯成長，年成長率近20%，2022年整體消費者結構年輕化。掌握這些趨勢，PChome 24h購物也在接下來的檔期調整策略，深耕跨域消費者。以往用首創分會場的情境式購物吸引消費者，今年五月檔期又再進一步讓分會場界限消失，以不同角色類型的媽媽區分，給予消費者送禮建議，從3C到美妝通通都有，集結不同品類商品，在會場內也藉由產品跨域來滿足消費者不同需求！「520」5月20日檔期也將目標受眾擴及到所有想表達愛的對象，以柔性訴求來溝通跨域消費者，不同於過往市場單純向女性或媽媽背景的消費者喊話，有機會持續提升新客群。
除此之外，PChome 24h購物今年也特別與皓式宅食工作室跨域合作，推出「藍帶主廚到你家」饗宴料理餐盒，讓消費者在今年母親節不用冒著疫情的危險出門慶祝，在家也能享受星級料理，滿足高消費族群的精緻味蕾。另外，也推出「Lofi Mom」特別企劃，將媽媽的叨念聲如「出來吃飯！」、「又把家當飯店！」等熟悉的語句融入chill beats中，搭配日系動畫並結合母親愛用好物進一步呈現商品，嶄新的跨域行銷手法令人耳目一新！
在這些操作下，PChome 24h購物的Z世代及壯世代的用戶不斷增長，足見PChome 24h購物運用過去幾十年來的網路零售經驗穩紮穩打，以綜合型電商角色分眾溝通不同的消費者，豐富品牌風格調性，也把握客群黏著度。
無論是實體或是電商起家的零售業不斷在嘗試跨域，提供更多通路和服務，未來的全零售時代將會提供消費者什麼樣的新局面，讓我們拭目以待。
本文章內容由「爆米花數位」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃編審。