〈與妻訣別書〉：以血淚寫成的遺書，家國與私情之連繫

文：戈登探長（德尼思化創辦人，希望讓文藝更加貼地）

時代動亂，戰火連天，無數生離死別。殘酷是試金石，成就流傳後世的故事，也像​​筲箕，篩走所有雜質，留下純淨。連逝者如斯夫都逝不了，一再的吟遊歌誦。

吾今以此書與汝永別矣！吾作此書時，尚是世中一人；汝看此書時，吾已成為陰間一鬼。吾作此書，淚珠和筆墨齊下，不能竟書而欲擱筆。又恐汝不察吾衷，謂吾忍捨汝而死也，謂吾不知汝之不欲吾死也，故遂忍悲為汝言之。

林覺民〈與妻訣別書〉，深情得無情。不是情信，實乃遺書，妻子是首位讀者，她什麼都不知道，身懷六甲，劈頭一句卻是摯愛之人已經成為陰間鬼魂。

這鬼到底是誰？林覺民生於晚清末世，知識青年留學日本，畢生致力救國，革命事務乃終極理想，深信改變之可能。如此男子，本來很少重視兒女私情。

Photo Credit: Wikimedia Commons , Public Domain 林覺民

而林覺民和其妻陳意映，並非自由戀愛，但傳統的父母之命，媒妁之言，無阻兩人情投意合，專一忠誠，比之當世更是可貴。林覺民，字意洞，正是和意映心心相契。

黃花崗七十二烈士，最讓我們感動者，並非林覺民烈士之名，而是他對妻子的情。相比寫給父親〈稟父書〉不足四十字：「兒死矣，惟累大人吃苦，弟妹缺衣食耳，然大有補於全國同胞也。大罪乞恕之。」〈與妻訣別書〉千言如萬語，使人眼紅。

汝其勿悲！汝憶否？四五年前某夕，吾嘗語曰：「與其使我先死也，無寧汝先吾而死。」汝初聞言而怒；後經吾婉解，雖不謂吾言為是，而亦無辭相答。吾之意，蓋謂以汝之弱，必不能禁失吾之悲。吾先死，留苦與汝，吾心不忍，故寧請汝先死，吾擔悲也。嗟夫！誰知吾卒先汝而死乎！

這是已死之人，向摯愛祈求諒解之書，字字句句，回憶、細數夫妻的相處往事。林覺民曾希望妻子先他而去，念其身子瘦弱難耐，皆因不忍她悲痛。如今，他竟要先死。

Photo Credit: Pedist , CC BY-SA 3.0 黃花崗七十二烈士墓

吾真真不能忘汝也。回憶後街之屋，入門穿廊，過前後廳，又三、四折，有小廳，廳旁一室為吾與汝雙棲之所。初婚三、四個月，適冬之望日前後，窗外疏梅篩月影，依稀掩映，吾與汝並肩挽手，低低切切，何事不語？何情不訴？及今思之，空餘淚痕。

初婚甜蜜，窗外疏梅篩月影，依稀掩映，夫妻並肩挽手，低低切切，無法再重度了。林覺民於婚後留學日本，曾許諾不再分離，可是到生前最後告別，仍未敢道出真相。

談及家國救亡，常會豈能顧及兒女私情。但〈與妻訣別書〉之感動，在於連繫兩者，真是祈求天地放過一雙戀人，後天下之樂而樂。若世界並不和平，又怎能保存珍貴之情？

吾誠願與汝相守以死，第以今日時勢觀之，天災可以死，盜賊可以死，瓜分之日可以死，奸官汙吏虐民可以死，吾輩處今日之中國，無時無地不可以死。到那時使吾眼睜睜看汝死，或使汝眼睜睜看我死，吾能之乎？抑汝能之乎？即可不死，而離散不相見，徒使兩地眼成穿而骨化石，試問古來幾曾見破鏡重圓？則較死為苦也。

林覺民說，天災、盜賊、奸官虐民等皆可死，「吾輩處今日之中國，無時無地不可以死」。他視未改革的社會，遍地危機，只見悲劇。因此為了愛情，更要挺身而出，捨生取義。

將奈之何！今日吾與汝幸雙健，天下之人不當死而死，與不願離而離者，不可數計；鍾情如我輩者，能忍之乎？此吾所以敢率性就死，不顧汝也。

這宏願無從反駁，乃人之將死，其言也善。林覺民發自內心，深情源於相信妻子。相信妻子，他的摯愛必定能體貼其苦衷，愛情的投射如鏡，或許更令他堅持起行。但這種盲目，正是令深情，變得無情。

Photo Credit: 乌拉跨氪 , Public Domain 林覺民《與妻訣別書》複製品，展示於廣州近代史博物館。

吾今死無餘憾，國事成不成，自有同志者在。依新已五歲，轉眼成人，汝其善撫之，使之肖我，汝腹中之物，吾疑其女也；女必像汝，吾心甚慰；或又是男，則亦教其以父志為志，則我死後，尚有二意洞在也。甚幸！甚幸！ 吾家日後當甚貧；貧無所苦，清靜過日而已。吾今與汝無言矣！吾居九泉之下，遙聞汝哭聲，當哭相和也。吾平日不信有鬼，今則又望其真有；今人又言心電感應有道，吾亦望其言是實；則吾之死，吾靈尚依依傍汝也，汝不必以無侶悲！

尤其，陳意映讀信時，幾欲殉情相伴。因有五歲兒子，身懷六甲，才終止此願。林覺民從未向她說，不敢言畢生志向，她這位傳統婦女，大抵難以理解這理想。

誠如林覺民昔年，談及誰應先死所言，「以汝之弱，必不能禁失吾之悲」，這句應驗了。陳意映兩年後鬱鬱而終，實其心早死，若泉下真能相遇，或許也如他希望世界是有鬼魂的，終於能夠長相廝守。

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本文獲作者授權轉載，原文請看作者Medium。

責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin