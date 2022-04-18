把水送進最遙遠的地方——台灣世界展望會#WASH計畫

根據世界氣象組織（WMO），過去半世紀以來，天災暴增5倍，而旱災是奪取人類性命的最大元兇，超過90%罹難者在發展中國家。而缺水的困境離台灣也不遙遠，2021年台灣曾面臨56年來最嚴重乾旱，導致各地區進入不同程度的減壓供水、限水、停水、歇業。

事實上，台灣是全球第18名缺水國，地勢留不住水，只有20%為可用水資源；又因人口稠密造成用水需求大，每人平均用水量290升（台北排名全球第二高用水量）。儘管如此，台灣還是相對幸運許多，當我們打開水龍頭就有乾淨用水時，遠在非洲偏鄉的婦女及兒童連最基本的飲用水都要擔心，平均每天要走6公里取水，許多兒童為了取水長途跋涉，忍受路途艱辛與人身安全風險之虞，也大大犧牲了上學時間。為了取水，孩子們的受教育權卻被剝奪。

目前，全球仍有一半以上的人口（約42億人）缺乏良好衛生設施及習慣，面臨霍亂、痢疾、傷寒等疾病風險。根據聯合國統計，每天約有超過700名5歲以下的兒童，因為水源不衛生所造成的腹瀉而喪命。

氣候變遷是全球課題，將水資源有效保留並建構良好衛生環境，更是你我的責任。聯合國永續發展目標（SDGs）其中一項，是在2030年前為全球人口提供足夠的水資源及衛生設備。不過，前提是有足夠的人類願意響應這項永續行動，否則根據聯合國估計，到了2050年，隨著氣候變遷加劇、大量水資源的浪費，屆時恐怕會有高達57億的人口，每年至少有一個月必須面臨嚴重缺水。

因此，關鍵評論網攜手台灣世界展望會推出數位敘事專題報導，期能呼籲讀者共同響應水資源議題、捐款支持救援行動。面對缺水，全球人類應有同舟共濟的思維，儘速伸出援手、付出改變行動，當世界上其他角落的同伴擁有良好的生活，受惠的將是地球上的每一個人。