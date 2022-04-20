健身教練因疫情陷入收入危機，如何實現買房、資產倍增的目標？

本文作者：VI College價值投資學院 台灣區總經理 黃士豪

身為健身教練、又同時斜槓跟朋友合夥創立公司的Anna，本身投資理財際遇相當特別：職業軍人退伍後，她選擇將職軍累積存款投入風險最高的「創業」中。

然而第一份事業並沒有如願讓她賺到錢，於是Anna又回頭將心力放在健身教練的經營，反而在這一段期間讓她賺到人生第一桶金，一心想增加收入的她再次選擇創業，在29歲這年和朋友合夥開了一間冷凍生鮮賣店。

Anna在20出頭時就對未來有相當鮮明想像，因此選擇創業，居住於南部的她嚮往著買下一塊地自建一棟「現代版三合院平房」跟家人同住。

汲汲營營於賺錢也是為了能在35-40歲後，每個月被動收入能夠穩定超過三萬元，讓她可以不需要再將時間花在賺錢過日子上，除了每天都能騰出時間來健身運動，也可以隨時進行自己喜歡的登山及潛水等休閒活動。

30歲前賺到一桶金，一場疫情讓事業變調

健身教練工作讓自己賺到一桶金，兩次創業雖然還沒讓Anna財富自由，但也算有穩定業務量或是客群。

在一切似乎隨著自己設定目標逐漸前進時，疫情卻打亂陣腳，讓她原先賴以維生的工作陷入動盪，也是在這個時候她才認知到過去「理財」及「投資」方式存在相當大問題。

Photo Credit：VI College價值投資學院 VI College價值投資學院台灣區總經理黃士豪認為，分散風險未必是好投資策略。

在了解Anna的目標及現況後，我將她目前投資現況及資產負債情況詳細算完很快就發現，如果想在35歲以前達成被動收入目標，將獲利率抓在通貨膨脹率加上5%，也就是大約10%來計算，那麼35歲總投資組合金額必須達到360萬。

目前29歲的Anna將美股、台股及加密貨幣等投資組合相加也只有30萬資產，即使將兩個投資事業股份加入，距離360萬有相當大一段距離，加上疫情的影響，讓她收入呈現極不穩定的狀態。

每月收入最多20萬，最低可能連2萬都不到，這極大落差更讓Anna陷入迷惘，在和我進行諮詢的過程中，除了焦慮不安，也不斷透露她想了解應該如何更穩健往自己所設定目標前進。

給Anna的投資建議：目標明確更要方向正確，別浪費時間走彎路。

從檢視過程中發現，當Anna得知自己接下來必須要每個月增加約莫1萬至2萬7千元資金到投資組合中，才有可能於35-40歲達成每月穩定有3萬被動收入這個目標，她第一個想法是：如何「省」更多錢？

由於一直以來都有相當明確財富願景，因此Anna在日常支出方面相當精實，幾乎都沒有花太多開銷在休閒娛樂上，最多就是偶爾從事一些登山等戶外活動。已經相當省又該如何省？

我向來不建議學員為了存錢而犧牲或嚴重影響生活品質。因此我建議Anna以目前必須要即刻增加可用於投資的資金現況來看，應該要思考如何轉換自己主動收入獲取方式，確保自己可以掌握主動權。

如果每個平均要增加1萬5千元收入，如果跟先前一樣多接幾個健身課程學員或許能夠達成，但這種作法除了會被「疫情」這類變數打亂外，授課必須要投入自己的時間及體力成本，放大幅度有限。

反觀Anna目前投資事業之一的冷凍生鮮賣店，除了因為疫情剛好搭上風口，零售產品更存在放大機會，做出正確取捨才能讓自己建立更多優勢。

年輕投資人必懂：分散風險未必是好投資策略

相信許多人都跟Anna相同，對於未來多少都有目標，如果完全沒想過這個問題也沒關係，不妨可以思考看看自己在十年後希望過什麼樣的生活，而想擁有這樣的生活又必須要有哪些財富條件？

未來目標設定好後，接下來就是審視自己現況，就像公司經營一樣，透過建立「資產負債表」「預算損益表」及「投資組合」，三張表就能讓自己清楚：該如何達成目標？

透過資產負債表設定好滾動預算，除了能更確定每季開銷外，也會對於自己一定要建立收入相當明確；而對年輕投資人來說，也不需要過於急躁增加收入，只需要確保每月用於投資的資金能掌握住即可。

當目標明確，投資組合也相對清晰，如果像Anna必須於10年內將總投資組合資金從30萬增加到360萬，那麼提高進攻型投資比例當然較為正確。這時也不是將投資本金分散到多個標的上，因為要同時確保5家公司都能有穩定獲利遠比確保3家公司獲利穩定要困難許多。

在大環境變動下，正確取捨以增加自己的主動收入；而當資金不多時，投資標的就盡量精簡，千萬別只想著要分散風險、四處投放，最後可能只是稀釋應有的獲利。

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