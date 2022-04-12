2022/04/12,
藝文

國表藝轄下三大場館藝術總監全數留任，共同為台灣表演藝術發展做努力

國表藝轄下三大場館藝術總監全數留任，共同為台灣表演藝術發展做努力
國表藝中心新任董事長高志尚首度主持董事會｜Photo Credit: 國表藝董事會提供

我們想讓你知道的是

國表藝轄下三館總監續任並不讓外界意外，各館在未來幾年的發展，應該不會有太多變動；不過，各界最關心的，仍是接棒董事長的高志尚，其身份為義美食品董事長，本身是企業家也是收藏家，未來國表藝發展方向為何，則需要時間觀察。

國家表演藝術中心（以下簡稱國表藝）近日面臨人事異動，任滿兩屆的董事長朱宗慶日前正式卸任，而第三屆國表藝董事長則由義美食品董事長高志尚接下，任期將自2022年4月2日起至2026年4月1日止。

而高志尚接手國表藝董事長後，昨（11）日也召開首次董事會，會中最重要的決議，則是國表藝轄下三館總監繼續留任，包含國家兩廳院藝術總監劉怡汝、台中國家歌劇院藝術總監邱瑗、衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬。

兩廳院藝術總監劉怡汝續任 致力共融永續場館
Photo Credit: 國表藝提供
國家兩廳院藝術總監劉怡汝
台中國家歌劇院藝術總監邱瑗續任 發展綠色劇場
Photo Credit: 國表藝提供
台中國家歌劇院藝術總監邱瑗
衛武營藝術總監簡文彬續任 持續擴大藝術參與
Photo Credit: 國表藝提供
衛武營國家藝術文化中心藝術總監簡文彬

根據《中央社》指出，國表藝發布新聞稿表示，董事會會中對於所轄3座國家劇場包括台北國家兩廳院、台中國家歌劇院、衛武營國家藝術文化中心藝術總監提聘案討論及確認。

會議上國表藝中心新任董事長高志尚提請董事會決議同意，自4月16日起未來4年期間，將由國家兩廳院劉怡汝、台中歌劇院邱瑗、衛武營國家藝文中心簡文彬等3名現任藝術總監繼續帶領經營團隊，持續共同為台灣表演藝術發展做努力。

其中國家兩廳院藝術總監劉怡汝於2018年4月，台中國家歌劇院藝術總監邱瑗於2018年6月起就任現職；衛武營國家藝文中心藝術總監簡文彬則先擔任衛武營營運推動小組召集人，其後於2018年9月衛武營正式納入國表藝中心後改任藝術總監。

高志尚接任第3屆國家表演藝術中心董事長
Photo Credit: 中央社
國表藝董事長高志尚

國表藝轄下三館總監續任並不讓外界意外，各館在未來幾年的發展，應該不會有太多變動；不過，各界最關心的，仍是接棒董事長的高志尚，其身份為義美食品董事長，本身是企業家也是收藏家，未來國表藝發展方向為何，則需要時間觀察。

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核稿編輯：楊士範


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