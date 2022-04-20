性平教育20年：從非男即女的二元標準鬆綁，性別平等應該立基於「尊重」

2000年4月20日，是葉永鋕在高樹國中意外身亡的日子，然而這二十二年來，台灣人對他的名字及故事不算陌生。意外發生真相的探討之餘，引起社會更大關注的卻是性別平等議題。葉永鋕生理男性而心理特質女性化（母親說法）的呈現，時常引來同學之間的性別霸凌，也因為他生前的遭遇，讓校園原本的「兩性平等」教育，更廣泛地走向「性別平等」的方向，2004年正式修訂《性別平等教育法》，意味性別認定概念已從非男即女的二元標準鬆綁，也讓社會及校園更正視性別平等教育的重要性。

性別認定若從非男即女的概念鬆綁，有人會疑惑該如何定義性別差異？從現行社會價值觀可略分為異性戀、同性戀、雙性戀、無性戀等；若又從生理與心理之別來看，可能會是生理男而心理女（暫稱生男心女，以此類推）、生男心男、生女心男、生女心女。然而這樣僅只於在自我認同的部分，在伴侶選擇上可能又有不同設定條件，舉例生理女而心理男卻可能是雙性戀但偏好擇偶生理女；若又再從性行為的角色定位來看，可能雙性戀生理女扮演男性主動方的角色等，好多不同設定。

性別認定的二元解放，不能否認社會上仍有不少人會激烈駁斥社會風氣亂成一團，台灣教育愈來愈糟糕，以後不曉得該怎麼教小孩等等。其實要怎麼認定性別歸屬倒還不是特別重要，因為個人的自我認定本來就不需要得到他人的認可，社會發展過程的性別屬性愈多元，即便連我自己永遠都無法明確釐清這些差異何在，但是你我還是能做到一件事──尊重。得不到你的認同，並不代表這社會和世界會因你的認知而走向崩毀，自我無法理解或不能認同的事物，不代表能自我合理化主張並以此干預他人選擇，我想這才是性別平等的意義。

當初因為葉永鋕事件而催生的《性別平等教育法》，近二十年走過至今，在我們的校園教育及氛圍上又有什麼改變及提升？整體相對來說，社會及校園對於多元性別學生的接納程度已寬鬆許多，老師及學生之間也多數能正視多元性別學生，相較於葉永鋕當時所處的環境，現行校園算是相對友善許多。加上社會多元文化的並存、影視歌曲素材運用，以及近幾年來婚姻平權運動的推展，確實讓更多人認識並尊重多元性別者的存在，故而性別平等教育整體而言仍是有其正面意義。

話雖如此，但在校園仍會看到一些值得探討的現象，當然這是相對少數的特例。例如班級在分組上課時，男同學會以開玩笑口吻來呼喚女同學坐在他大腿上（女同學白眼視之）；或者課堂藉由教具安妮在操作CPR（心肺復甦術）時，男同學以性暗示動作來起鬨玩鬧；甚至課堂上男同學在聊天玩鬧時，會大方分享性交易消費過程，也不在意班上有女同學在場（女同學看似不在意）；甚至用言語對多元性別同學開性器官玩笑（同學之間相處無不佳）。這些我們看似難以理解的類似事件，卻是許多學校仍然存有的現象。

青少年玩鬧之餘而白目過頭，還是對其性別事件及議題會好奇關注，這些都是我們可以想像的，但之所以認為性別平等應要立基於「尊重」，是在於事前存有更多尊重他人的同理心，或許便不會如些輕易開出這些玩笑。但是開玩笑的程度大小也沒有所謂的絕對，可能會因為不同對象的情境設定而有相對之別，就像有些接受度很大的學生，你和他開了很大的性別玩笑，他可能也不會在意，甚至會配合你而一起玩鬧；反之，有些較為敏感型的學生，你和他開了程度相對小的性別玩笑，他可能會非常在意。所以立基於尊重原則，事前就能有更多的同理心，當事人內心自然清楚哪些言行不適合在此刻出現。

同上所述，與其說要談性別平等教育，簡言之即是透過性別議題來談人際相處上的尊重，凡事不會僅以自我設限的角度出發，不只性別歸屬與認同要相互尊重，在其他人際相處情境上亦要相互尊重，故而當我們對他人多元性別選擇有所不解時，不必刻意逼迫自己要去下定義，我們只要尊重就好。

想起近期國文課本有收錄「馬拉拉．尤沙夫賽」（Malala Yousafzai）的故事，她在巴基斯坦積極爭取女權和女性教育權，而在塔利班組織認為女子不得上學的基本教義下，馬拉拉此舉亦成為塔利班的眼中釘，甚至在她十五歲時被塔利班給點名槍殺，幸運的是馬拉拉最後被搶救成功，也因為這個經歷而讓馬拉拉更熱衷推動女權及女性教育權，也獲頒諾貝爾和平獎並受邀至聯合國發表演說。

談到馬拉拉這篇課文時，我時常請同學反思一個問題，難道像馬拉拉這樣的女孩，不得受教育是天生原罪？因為這是現今台灣社會難以想像的情況，但是回到一剛開始的立基點，如果當時塔利班組織能不帶成見地尊重每一個人，或許就不存在誰該或不該的問題，也不需要馬拉拉站出來大聲呼疾，如同我們亦不需要帶著成見看待其他多元性別者。除此之外，現今國文課本選文在漸少選用文言素材的方向下，白話選文亦能兼顧性別平等及其他多元議題，亦是台灣在語文教育上值得肯定之處。

然而性別平等教育走來至今近二十年，雖然對於多元性別者的認定及選擇上，整體社會與校園的包容度是不斷擴大，但卻不代表台灣整體性別平等落實是普遍的。簡言之，雖然台灣社會對多元性別者予以尊重，但在傳統男女相處價值觀上，平等意識提升的速度是相對緩慢的，意即真正的性別平等所應要訴求的對象，不僅在於擴大對多元性別者的接納外，對於傳統男女相處價值觀的意識平等，也是我們所要兼顧的部分。