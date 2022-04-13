2022/04/13,
中國

從鴛鴦鍋到一刀切，上海「動態清零」追求的已不是科學，而是「習政治正確」

從鴛鴦鍋到一刀切，上海「動態清零」追求的已不是科學，而是「習政治正確」
Photo Credit: Reuters / 達志影像

我們想讓你知道的是

從上海疫情現況來看，中國的防疫模式並非以科學，而是「政治性」的判斷，以習近平為核心的「清零」思維。問題是，目前上海防疫依舊漏洞百出，但防疫重心卻反而越來越著重在「科技維穩」與「言論審查」。

上海疫情持續擴大，從原本的「鴛鴦鍋」分區封城，到中央強力貫徹「一刀切」的社區封城作法，顯然中國的防疫作法陷入了瓶頸。

一段時間，中國在各地的防疫措施，強而有力的「清零」手段，確實達到部分成效，讓中南海深信只要「封鎖」就能中斷傳播鏈，就算對引起社會大眾的不滿，透過強而有力的社會控制系統，再加上使出「科技維穩」的工具，外界幾乎很難得到真實資訊。

不過，這套模式應用在上海卻沒那麼順利，社會民怨四起，就算許多中央不樂見的聲音依舊被壓制「屏蔽」，但上海市民的反彈似有一觸即發的跡象。

這或許和上海的城市特質有關，而中國防疫路線會不會因此而有所改變，值得關注。

「清零派」與「共存派」的紅專之爭

上海疫情升溫，讓中國防疫工作出現「清零派」與「共存派」的路線之爭，前者認為要「動態清零」，已達到高效快速的防疫成果，後者則是認為病毒變種後的症狀多為輕症或無感染症狀，需要調整為「精準防疫」來與疫情共存。

表面上這是疫情策略的選擇問題，但是，卻有著深層的政治意義，尤其是涉及到中西成功模式的爭論；有趣的是，上海一直想在防疫策略上建立典範，不過中共中央並不樂見「動態清零」下架，國務院副總理孫春蘭親赴上海調研，確定將繼續維持中央的「動態清零」，沒有任何妥協餘地。

上海突發改採「全域靜態管理」老路，判斷思路就是「防疫的『政策科學』」，而不是「『科學』防疫政策」。

回顧上海的歷史發展，是一座自主性高的城市，在改革開放初期時，就是因為上海的特殊地位，一開始並沒有被列入「優先開放」的名單之中，一直等到1990年代才逐漸鬆綁，早期的上海以重工業為產業核心，中國主要的研發人才都聚集在此，就是被刻意排除在「改革開放」之外，許多上海人當起「假日工程師」到鄰近城市賺取外快，顯見中共中央對上海的發展是不信任。

如今上海以金融服務業為主要產業，國際化程度堪稱是全中國之最，1990年代末，北京當局有意把上海打造成「全球金融中心」，自此開始，上海坐穩中國經濟首都地位，同時也被歷任國家領導人視為必須控制的城市，政治上的重要性不言而喻，這也解釋了為何由李強擔任書記一職。

臣服在「政治正確」下的中國防疫模式

其實，上海所面臨的防疫困境，是中共政治慣性的縮影，政治意識比專業意見來得重要，「紅優於專」的氛圍之下，純粹的政治意識形態，透過科學的包裝後成了實際的政策運作，「清零派」與「共存派」就淪為政治符號，那麼就取決在中央集權「由上至下」的拍板。

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Photo Credit: AP / 達志影像
上海市浦東的金融區

當「防疫思維」擺在「中西制度競爭」的脈絡下，那麼採取「動態清零」會衍生出的問題，包括停工停業、物資短缺、經濟停滯等都不會是重點，一切以「中央防疫」總方針為基準，地方只有不猶豫、不動搖的配合。所以，上海繼續一刀切全面封城，執行全面篩檢來追蹤確診狀況，動員全國醫療資源投入上海。

換言之，中國防疫模式已進入惡性循環的階段，地方缺防疫能量，一旦多個地方的疫情升溫，恐怕會全國失控。

按照理性決策模式看，上海疫情則準應該要在「防疫為先」及「經濟發展」之間取得平衡，同時，也要參照變種病毒的特性來調整「防疫策略」，這和過去原始病毒株所造成的重症和死亡病例不同，而所需投入的醫療資源也要重新盤點，如果繼續維持「動態清零」的模式，最多僅能達到「傳染鏈中斷」的結果，但無助於疫情溯源或傳播區塊的精準評估。

換句話說，從上海疫情現況來看，中國的防疫模式並非以科學作為判斷，決策過程仍是「政治性」的判斷，完全是以習近平為核心的「清零」思維；問題是，截至目前為止，上海防疫依舊漏洞百出，防疫重心反而放在「科技維穩」與「言論審查」，顯然防疫在中共的認知裡，依舊是將「降低政治危機」視為首要之務。

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責任編輯：丁肇九
核稿編輯：翁世航


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