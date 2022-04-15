面對危及全球半數人口的氣候之戰，國壽如何「全員淨零中」！

受到極端氣候的影響，2021年的台灣，在短短三個月內經歷了百年大旱和暴雨成災。聯合國政府間氣候變遷專門委員會(IPCC)公布的氣候變遷報告給予人類一個「紅色警戒」，說明若再不控制升溫，物種及自然資源將面臨前所未有的危機，危及全球半數人口的生存。

在各國政府及企業紛紛投入減碳工作、承諾要在2050年前達到淨零碳排(Net Zero)時，台灣也沒有置身事外，政府於2021年10月首次將淨零碳排入法，邁入60週年的國泰金控，也率先承諾「2030年全台所有據點100%使用綠電(RE100)、2050年淨零碳排」的目標。身為集團最大子公司，國泰人壽更啟動「零碳營運轉型」及「低碳投資配置」的雙軌策略，讓3萬名員工不論內勤外勤或部門，都為減碳動起來。

Photo Credit：國泰人壽

零碳營運轉型：當減碳成為國泰人「最重要的小事」

要逐步實現RE100、Net Zero等零碳目標，許下承諾只是第一步，最重要的還是「How to」。因此2022年開始，減碳成效不但納入國泰集團所有子公司總經理的績效考核指標(KPI)中，國泰人壽更進一步將這項KPI納入相關部門副總級考核，以由上而下的方式，讓減碳成為國泰人壽3萬名同仁的日常。

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從疫情看見職場轉型的可能

對全台員工總數超過3萬人、服務據點逾300個的國泰人壽來說，職場節電是減碳工程的重中之重，因此每年根據電梯、電腦主機等硬體設施的使用年限、能耗狀況進行汰換，早已是節電的標準配備。

2021年5月突如其來的三級警戒，國泰人壽在最短的時間內安排員工居家辦公和異地備援，當時全台有70%的員工居家辦公、疫情重災區的雙北居家辦公比例更高達83%。有賴於完備的視訊會議系統、內部通訊軟體及數位學習平台等工具，讓同仁居家依然能通暢地聯繫、辦公，因此也讓國泰人壽開始思考後疫情時代「更綠」的可能性。除了維持分流上班，國泰人壽也將逐步建構更彈性、開放的職場：藉由更多的共享座位及討論空間，讓同仁能集中辦公，促進交流機會的同時，也達成節省辦公用電的終極目的。

「三袋公主」的華麗轉身 讓保單也成為綠色商品

過往業務員在招攬業務時需要攜帶許多紙本文件，一袋要保書、一袋商品建議書、最後一袋放契約變更書，因此被戲稱是「三袋公主」。擁有800萬保戶的國泰人壽，從2012年便率先推出行動保險服務，讓投保、理賠、保全、保費等流程全部數位化，更從2019年起全面推動電子保單，打造無紙化的保險服務，現在業務員只要帶著一台iPad，就可以完成大部分的業務，服務效率提升的同時也減少大量紙張的消耗。

為了更了解每張保單對環境產生的影響，國泰人壽透過專業機構計算保險服務碳足跡，從2016到2018年三年間減少超過5,000公噸碳排放，減碳幅度達14%，也因此獲得保險業唯一一張環保署的「減碳標籤」，每張保單也被認證為「綠色商品」。

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員工通勤新選擇 上下班也要減碳

在國內越來越普及的共享電動機車中，竟也可以看見國壽業務員的身影！騎機車穿梭大街小巷服務客戶，本來就是業務員的日常，努力提升員工減碳意識的國泰人壽，也將減碳的「觸手」伸到員工通勤上。國泰人壽2021年加入「GoShare for Business」企業方案，提供員工專屬折扣以鼓勵「綠色交通」，截至2021年底已經有超過千名員工響應，完成3,000趟騎乘，累積總里程數達1萬5千公里，減碳的成效也達4,600公斤，相當於種植將近400棵樹。

「方便、省錢又環保，沒有理由不使用啊！」國泰同仁謝先生說，當初從同事口中得知這個活動後就立刻使用，有時外出處理業務，但目標地點可能是公車、捷運到不了的地方，或是去外縣市正好沒有交通工具，只要透過手機APP，就隨時可以查找附近是否有機車使用。

藉由員工在「綠色職場」工作、騎乘「綠色交通工具」進行「綠色商品」的推廣，這些國泰人壽員工的日常小事，也點滴累積成為地球減碳的力量。

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低碳投資配置：當保戶及股東也成為「愛地球的重要推手」

除了提供客戶人身保障，國泰人壽總投資資產超過7.3兆台幣，占整體壽險業約四分之一，為台灣最大的機構投資人之一，因此，妥適運用股東及保戶投注的每一份資金，是我們的另一個重要使命。深知投資的影響力，國泰人壽藉由建立永續投資制度、以實際行動支持ESG投資標的，同時手把手帶動更多企業一起努力，共創永續未來。

資金投資綠能 向破壞環境的產業 say NO

從2015年起，國泰人壽就自行遵循聯合國「責任投資原則（PRI）」，審慎評估投資標的的ESG表現，並建立審核機制，排除具爭議的投資標的，例如煤炭相關價值鏈(燃煤發電業、煤礦業、煤礦鐵路運輸及煤炭輔助服務等產業)，或是伐木業、棕梠油業等會對環境、社會造成破壞的產業，都列入不可投資名單。除此之外，也積極擴大永續投資，將資金注入太陽能、綠建築等低碳產業以及水資源等永續投資標的，落實Ｎo ESG, No Money。

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不只投資環境友善的產業，國泰人壽也致力成為「最綠的房東」，自2016年起投資開發的所有建築物，皆要求符合綠建築設計。截至2020年，國泰人壽已累計15棟綠建築、取得16項綠建築認證。其中最具代表性的，就是桃園青埔的Xpark和台中烏日大樓。Xpark不但有高回收率的中水系統，讓飯店淋浴後的污廢水經過濾後，能回收再讓園區利用；烏日大樓的太陽能屋頂則可以「自發自用」，提供整棟大樓將近20%用電。這兩項綠建築分別獲得2020年台灣銀級綠建築標章、2019年獲得美國綠建築協會LEED黃金級標章。

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用保費幫自己買保障 也給地球更多保障

你知道除了在日常生活中節能減碳、為環境盡一份心力，也可以透過購買投資型保單，藉投資力量促進環境共好嗎？國泰人壽與同樣遵循聯合國責任投資原則(PRI)的多家投資機構合作，發行一系列投資型商品，除了由專業投資團隊為客戶把關投資績效，亦將ESG等相關主題的投資標的納入標的遴選的考量中，以共同發揮永續的影響力，投入永續發展議題。此外，國泰人壽也於既有部分商品內，新增了多檔以ESG、永續環保為投資主題的基金。讓保戶為自己買財務保障的同時，也能透過投資為地球環境盡一份心力。

一群人才能走得遠 帶頭參與國際氣候行動與議合 引領企業共築永續家園

扭轉氣候情勢並非一間企業或一個國家可以做到的，因此國泰集團積極參與各大國際氣候倡議活動，也獲得相當多的「台灣唯一」頭銜，包含是亞洲投資人氣候變遷聯盟(AIGCC)創始且唯一來自台灣的會員、也是Ceres Valuing Water Finance Task Force、CDP「Non-Discloser Campaign」及Climate action 100+等國際倡議行動中唯一的台灣金融業者。國泰人壽也深知惟有企業共同加入減碳的行列，才能讓台灣乃至全球達到淨零碳排，因此相信持續地與被投資公司溝通，與企業共同重視氣候變遷的可能衝擊與全球低碳轉型的新興機會，是一同打造永續未來的最佳方式。為此，除了透過對話及個別議合與被投資公司互動外，國泰人壽同時連續5年與國泰金控舉辦「氣候變遷論壇」，期望與台灣企業攜手應對氣候變遷挑戰，將「金融」影響力驅動為「聚眾」影響力，而其中參與的上市櫃公司佔台灣總市值70%、台灣總碳排放量40%，成為推動台灣氣候行動及永續發展的重要盛會。

這一場氣候之戰，沒有人可以置身事外。國泰人壽總經理劉上旗說，身為地球公民的一份子，國泰人壽有攜手社會大眾共同肩負守護地球的責任，期望透過「零碳營運轉型」和「低碳投資配置」的雙軌策略，更靠近我們心目中理想的低碳世界。

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了解更多國壽人壽永續行動：

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企業永續IG「房租待繳中|住在地球的小小租客」>> https://bit.ly/3Ec40X6

本文由「國泰人壽」提供，經關鍵評論網媒體集團廣編企劃審閱。