《假新聞政治》：網路的競選行為彷彿黑箱，目前無法可管卻已形成龐大的網路行銷產業

文：林照真

選舉網路行銷與業配

2020年總統與立委選舉，讓台灣的選戰更加網路化，雖然傳統的造勢活動、草根經營依然非常重要，候選人若能有效使用網路，還是可以提高勝率。然而，網路為新興媒體平台，目前尚缺各項法律規範，也使得網路的競選行為彷彿黑箱。

以臉書為例，不少黨派性格濃烈的政治社團、粉專介入選舉，外界無法明白實際操作人士，只能臆測與想像，更增加選戰詭譎的氣氛。藍營「清大博士何坤軒YouTube頻道」（2019年12月14日）07:40，【註1】曾經表示疑惑，某個粉絲團一天可以貼23篇的梗圖，等於是一個小時就貼一篇，根本不用睡覺，可能是專業的粉絲團。

高雄歷史哥YouTube頻道（2019年12月3日）也表示，以前PTT帳號哪有人買，把PTT搞爛的就是這些公關公司。【註2】事實上，粉專的真實情形，就連相關政黨也未必了解。一名黨部數位行銷人員說：

我自己都不清楚每一個粉絲頁的來歷。有的真的是粉絲，因為太瘋狂了，就會明白不是正式在經營；有的就很像公關公司。最主要的判斷標準就是影片，因為影片的時間成本相對高，雖然即時影片品質很低，但要上字卡，就可能是公關公司。（受訪者F，作者親身訪談，受訪於2020年9月28日。）

網路的選舉行銷服務未能透明化，然而近年參與選舉的人，卻完全離不開網路。由自然人、團體進行選舉政治公關行銷的服務，早已是業界了解的現象。另一黨部數位行銷人員說：

有些公司是同時經營內容農場和社群媒體，是連在一起的，標題都會下得非常聳動，因為有內容農場，所以有平台優勢。這些公司有跟一些政治人物合作，會幫政治人物做形象上的宣傳，如寫幾篇文章去下廣告，或去拍類似專訪的影片。但影片還要有人看，就要下廣告預算。有的公司也會轉包，如掃街的直播會轉包出去，有一點中介者的角色，盡可能達到我們的需求。（受訪者G，作者親身訪談，訪問日期為2020年9月30日。）

因為科技、商業模式、觀看點閱率調查等因素，廣告和新聞的界線模糊，事實和意見也混淆在一起（van Dijck & Poell, 2013, pp. 3-5）。經訪談後了解，公司提供公關行銷服務時，有的會以月計。有的以件數計算。有的服務會分陽春款、基本款、豪華款。一個以社群媒體為平台的新興政治行銷行業正逐漸興起。負責網路購買的黨部數位行銷人員說：

政治行銷公司可以提供的服務就是廣義的空戰，網路的內容可以飛來飛去，這些內容分收錢的、沒收錢的。明確收錢的，就是業配，可以買的版位太多了。一個YouTube是一個版位，一則貼文是一個版位，一則貼文下的留言是一個版位，甚至是這則貼文刊登後，要先灌五百個讚，連讚都是版位。從零開始養出的粉絲頁是一種版位。或是和既有的粉絲專頁合作，也是版位。或是PTT的一篇貼文、回文，都是版位，都有報價單。 政治行銷自然也有比較正規的做法，如去投臉書的政治廣告。其他像LINE Today也有廣告版位。LINE也有廣告專屬版位，但它不寫廣告，而是稱為「情報快遞」。（受訪者F，作者親身訪談，訪問日期為2020年9月28日。）

選舉期間的網路行銷，可以提供的服務五花八門；只要有利於選情，都可以接觸公關公司，請他們提供服務。雖然目前無法可管，卻已形成龐大的網路行銷產業。黨部數位行銷人員說：

目前和網路有關的公關公司愈來愈多，之所以這樣，是因為通路愈來愈破碎化，門檻就會放低。所以當自己經營的平台流量長到一定程度、有機會是個角色時，就有機會靠網路賺錢。政治公關公司也必須不斷推陳出新，如果看到臉書有一則貼文罵人，就可請公關公司找人罵回去，也可找YouTuber去訪問被罵的人，這是公關公司的know- how。（受訪者F，作者親身訪談，訪問日期為2020年9月28日。）

也因此，只要已經經營一個具有流量的粉專平台，就有機會提供網路公關行銷服務，並因此獲利。有些行銷公司會先設立近似新聞媒體的平台，更有助於開展政治廣告與業務。選舉行銷人員說：

成立一個媒體、蓋個網站的利益很大，可以產生很多行銷點。第一是，網路的文章內容可以宣傳政績，推銷候選人；再把內容挪到臉書，又可以宣傳。第二是可以在網上買追蹤器，可以跟著人去投遞廣告。（受訪者H，作者親身訪談，訪問日期為2020年9月30日。）

另一名市場行銷人員也說：

只要營利，為政治人物操盤，就是政治公關。之所以還有一個內容農場，是因為要先經營一個平台，讓大家看到流量，就會有人委託下廣告，是一個白手套在幫真正付錢的人操盤。但是他們不會花力氣去產生內容，他們的言論也沒有可信度，但在網路上傳播的障礙很低，一不小心就有巨大影響力。（受訪者E，作者親身訪談，訪問日期為2020年9月23日。）

然而，在激烈的選戰中，攻擊成為常見的方式，也是社會批評選風敗壞的主因，但進行攻擊，卻也是政治行銷的服務項目之一。受訪者說：

臉書採取透明化政策後，已經收斂很多了，否則攻擊不會只是這樣。不能在臉書罵的，會轉成PTT，會針對某個候選人而有攻擊的言論。公關公司該辦的KPI還是要辦，我就是要攻擊對手，所以我就轉為口碑操作，或是操作第三方平台，用側翼的側翼來打。有些平台不許我們做的事，反而讓行銷和宣傳的手段更多樣化。（受訪者G，作者，親身訪談，訪問日期為2020年9月30日。）

既然網路行銷已是業務所需，就會形成市場價格。本書根據受訪者G和受訪者H協助，提出以下的報價單。由該份報價單可知，參加選舉的相關人物，只要出錢，就有人可以代為操作，在需要的平台上發言貼文、按讚，並且可以因此帶風向。有關PTT、Dcard、臉書粉絲頁、臉書社團爆料公社的部分，已在第八章述發。本章將討論較細微的按讚、留言、分享等價碼。（表12.1）另外，也可提供更複雜的業配方案。（表12.2）

表12.1：不同社群平台按讚、留言價格｜資料來源：作者訪談

社群媒體類型 內容 單價 補充說明 Facebook粉絲頁 留言一則 300 LINEToday 留言一則 300 Yahoo 留言一則 300 YouTube 留言一則 300 Facebook粉絲頁 留言按讚一個 5 留言之後，還須讓留言本身的讚數變多，才能「浮」到留言區的最上方，被更多人看見。 LINEToday 留言按讚一個 5 道理同Facebook留言按讚。

表12.2：社群平台業配行情｜資料來源：作者訪談

LINEToday、雅虎（Yahoo）、YouTube。另外也可跟粉絲數不同的Facebook 粉絲頁進行業配合作，也可以跟YouTuber 的頻道合作，也都漸漸形成公定價格。如下：Facebook 粉絲頁 沒有所謂公定價。視各頻道與各合作案而定。以下略舉幾例：

粉絲數90萬：一篇FB＋一篇IG＝10萬元

粉絲數80萬：一篇FB＝13萬元

粉絲數60萬：一篇FB＋一篇IG＝10萬元

粉絲數30萬：一篇FB＋一篇IG＝3萬元

粉絲數15萬：一篇FB＝5萬元

粉絲數5萬：一篇FB＝1萬元 YouTuber 頻道 沒有所謂公定價。視各頻道與各合作案而定。以下略舉幾例：

訂閱數50萬：一支YT影片＝30萬元

訂閱數20萬：一支YT影片＝10萬元

從表12.1、表12.2可知，社群平台的各種使用者行為都已成為言論市場的價碼，民眾實在分不清什麼是自發行為、什麼是業配言論。唯一可以確定的是，政治人物完全可以躲在幕後，坐享付費得來的聲量。並可藉此聲量影響輿論，進而取得政治權力。

然而，選舉移動到網路後，社群媒體的廣告已成為主流，效果比其他形式的廣告更讓政治人物滿意。在實務操作上，人們已經很難區別在社群媒體上的按讚與分享，是選民自願的行為，還是付費廣告而來的。已有學者警告，如果付費的行為引發更多志願者追隨與大眾媒體報導，就會出現選舉合法性的問題（Tambini, 2018, p. 273）。

相關書摘 ▶《假新聞政治》：旺中集團離職高層透露，「我們挺韓不挺藍，作為員工只能符合集團方針」

註釋

[1] https://www.youtube.com/watch?v=lalqfnbMmWA，該影片已不可得。

[2] 相關連結點此瀏覽。

參考資料

van Dijck, J., & Poell, T. （2013）. Understanding Social Media Logic. Media and Communication, 1（1）: 2-14.

Tambini, D.（2018）. Social Media Power and Election Legitimacy. In M. Moore & A. D. Tambini（Eds.）, Digital Dominance: The Power of Google, Amazon , Facebook and Apple（London, UK: Oxford University Press）, pp. 265-293.

書籍介紹

本文摘錄自《假新聞政治：台灣選舉暗角的虛構與欺騙》，聯經出版

作者：林照真

假新聞玩弄新聞、詭辯真假，

在社群媒體上利用平台科技進行政治動員，

已使假新聞成為選舉與公投時的政治武器。

2016年先後發生英國公投、美國總統大選令人震驚意外的投票結果後，假新聞已成為全球政治傳播的重要課題。本書針對國內2018年、2020年兩次選舉進行研究，試圖探討假新聞對國內選舉的影響。

林照真認為，「假新聞政治」說明假新聞為政治化名詞，已經成為民主社會的難題。臺灣更特別的現象是，混淆的國家認同製造政治對立，提供假新聞得以擴大政治操弄的舞台。源自中國大陸的陰謀論與宣傳，更隨時企圖崩解臺灣的社會秩序與民主價值。

全書共十四章。除全面梳理假新聞相關文獻外，另分別以傳播科技、政治對抗、平台產業等不同視角，聚焦分析國內外的假新聞現象。

Photo Credit: 聯經出版

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航