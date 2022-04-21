《假新聞政治》：旺中集團離職高層透露，「我們挺韓不挺藍，作為員工只能符合集團方針」

文：林照真

擁護特定候選人與中時電子報

國內2018年選舉兩黨競爭激烈，假新聞多出自選情較為緊繃的高雄選區。例如，《中時電子報》於11日晚上20:49時，首先報導民進黨立委邱議瑩11日在陳其邁造勢晚會說的閩南語遭扭曲，「沒有離開」變成「不要離開」。綠營出面反擊後，偏藍社團依然將重點放在現場確實有人離開，如《密訊》、《怒吼》、〈靠北民進黨〉皆於隔日11月12日接連報導：「邱議瑩哭喊腔：拜託別離開，『邁粉』不甩走人。」綠營粉專〈只是堵藍〉則因此製作迷因圖回嗆「統媒體聽不懂台語」。

要討論《中時電子報》如何報導韓國瑜新聞時，要先了解蔡衍明和韓國瑜的關係。然而，蔡衍明和韓國瑜兩人過去並不相識。旺中集團已離職的媒體高層說：

韓國瑜在參加黨主席選舉的時候，辯論轉播由中視負責，當時蔡衍明和韓國瑜並不認識。辯論後，蔡衍明覺得韓國瑜講得最好。蔡衍明不是講究高尚禮儀的人，他自己做的生意也是小巷里弄的。他認為韓國瑜可以打動庶民，韓國瑜就是這樣的人，所以很欣賞他。 「無色覺醒」也是其中的重要因素。「無色覺醒」是蔡老闆一個人發想，文字則由底下的人幫忙，這是他很重要的理念。他問了很多政治人物，像朱立倫就是不肯簽，蔡旺旺覺得他看不起人。但是韓國瑜一口氣就簽了，蔡老闆就覺得夠意思。 還有一點是，韓國瑜發跡的過程，從很鮮明的失敗者（loser）形象，又突然翻身。所以，韓國瑜會出來選總統，蔡衍明的確發揮鞭策、影響的作用。（受訪者B，作者親身訪談，訪問時間為2020年2月12日。）

在所有候選人中，韓國瑜先是吸引蔡衍明注意，接著便獲得支持。另一名在媒體工作多年，亦已離職的媒體主管也說：

我們完全挺韓，所有實體報紙版面、網路、電視，篇幅時段非常多，幾乎全面挺韓。這是老闆的意志。因為韓國瑜是第一個簽無色覺醒的人。（受訪者A，作者親身訪談，訪問時間為2020年2月5日。）

在了解蔡衍明和韓國瑜的關係後，連帶影響旺中媒體集團的報導立場。旺中集團另一離職的媒體高層說：

我們挺韓不挺藍，所有集團都一樣，作為員工只能符合集團方針，若不符合一定下架。現在年輕人的彈性很大，他們會覺得這只是工作，寫稿方向和個人價值方向是兩回事。 蔡老闆以前就只是商人，但做了報人後，社慶的時候總統會來。總統不能來的話，行政院長會來。可以和院長、部長平起平坐，那個影響力，哪個人不喜歡，這就是權力啊！（受訪者C，作者親身訪談，訪問時間為2020年2月14日。）

基於報社政策，《中時電子報》於是全力報導韓粉新聞。《中時電子報》（王子瑄，2020年1月3日）10:14時，報導一名在各大挺韓造勢從不缺席的挺韓大姊病逝，臨終遺願為：「票投給2號韓國瑜，政黨票投給9號中國國民黨！」韓粉們聞訊，淚奔哀痛，承諾將助大姊完成遺願，依CrowdTangle檢測，這則感性貼文引來三百四十餘萬（3,401, 687）人關注。

在韓國瑜參加《博恩夜夜秀》節目後，《中時電子報》（王子瑄，2019年12月25日）08:46的報導反映韓粉心聲。雖然有韓粉認為可以突破同溫層，應該樂觀以對；報導中仍提到不少韓粉卻心如刀割，表示：「我是第一次看《博恩》，在另一段影片前序，一直在調侃韓市長，差點看不下去……我的心好痛……捨不得」、「想不到年輕人都是這樣罵我們韓總統的。」用CrowdTangle計算，共有一百五十餘萬（1,565,898）臉書用戶收到此文。

旺旺中時媒體集團全力為韓國瑜助選，報導韓國瑜、韓粉新聞也有相當好的流量，政治和商業利益並無衝突，也因此集團下的《中時電子報》、《中天電視新聞》與《旺報》等，全力報導對韓國瑜有利的訊息。旺中媒體主管說：

我們為了寫韓國瑜的新聞，就去找一堆中天的視頻。他們愈多韓的新聞，我們就愈多韓的新聞。蔡老闆支持韓，下面的人就會加碼，變成是造神。（受訪者C，作者親身訪談，訪問時間為2020年2月14日。）

蔡衍明藉著旺中媒體集團支持韓國瑜，不可諱言，和兩岸統一有很深厚的關係。旺中媒體主管說：

很多人問蔡衍明是不是統派，事實上他的父母支持黨外，現在他則有另一套邏輯。蔡衍明認為兩岸早晚要統一，既然要統一，台灣應趁還有籌碼的時候，跟大陸要更好的條件。他認為這是愛台灣，是一種生意人的判斷。蔡衍明認為親中才是愛台灣。他認為《自由時報》追逐台獨，是害台灣。 還有一個價值觀是，他認為日子要過得好，要有錢賺，其他都不重要。民主和言論自由這些，是他比較不能體會的。而他認為，韓國瑜和他的價值觀是很接近的。（受訪者B，作者親身訪談，訪問時間為2020年2月12日。）

總統大選前三天，《中國時報》以「美國媒體」為消息來源，引用《國家利益》、《紐約時報》兩家媒體的報導，意圖帶出「美國不支持蔡英文」的言論風向。一天後，〈王立第二戰研所〉臉書社團即於1月7日14:25指出，投稿人Kent Wang為在美智庫「台美關係研究中心」（The Institute for Taiwan- America Studies）研究員，【註1】執行長陳以信和多名董事皆為國民黨籍。然而，《中時電子報》（蔡宗霖，2020年1月7日）依然於22:27報導〈美《國家利益》期刊：台灣不能再給蔡英文另一個4年〉。

另外，《中時電子報》（李俊毅，2020年1月8日）於17:01報導〈175位博士查蔡英文 「論文門」終於有驚人進展！〉，試圖使用釣魚式的標題吸引讀者，內容就是博士們的公開訴求及建言記者會。《中時電子報》報導後，該報導由〈唐慧琳〉、〈今日海峽〉等臉書社團轉發，用CrowdTangle分析，共有四百三十餘萬（4,307,657）名臉書使用者關注此文，可見《中時電子報》實有一定的輿論影響力。

《中時電子報》形成支持特定候選人韓國瑜的現象，同時引發假新聞可能出現的疑慮。在假新聞的討論中，意識形態式的回聲室（echo chambers），以及日益增加的同族意識（tribalism）、情感分享等，都能影響社會大眾（Albright, 2017, p. 87）。《中時電子報》表現明顯的挺韓立場，進而引發社群媒體呼應。

另外，《中時電子報》也會追隨立場相同的社群媒體，以增加點閱率。以罷韓行動為例，〈游淑慧臉書〉（00:06）、〈打倒民進黨〉、〈韓家軍〉多人轉傳、批評《中央社》（2019年12月22日）的罷韓照片「以長鏡頭壓縮凸顯人數」的貼文，《中央社》（12:18）澄清後，《中時電子報》（陳俊雄，2019年12月22日）又於14:45繼續跟進報導，使得該訊息持續擴散。旺中媒體集團主管說：

網路媒體有推波助瀾的效果，每一則新聞都需要點閱量，一分鐘、十分鐘、半小時、一小時的點閱量都很清楚。韓國瑜在我們這裡，永遠是有點閱量的。編輯背負流量的成長，也有考績門檻，所以誰有流量，就努力寫誰。同時這樣做，一定不會違背編輯政策。 報紙版面有限，電子報什麼都寫，寫出來有流量，就是一種鼓勵。中時電子報沒有記者，只有編輯，所以中國時報有義務要為電子報發稿，雙方交流很密切。中時電子報來自中國時報、中天視頻，以及編輯在網路上話題的網搜。中時電子報有個王奶奶是網路紅人，她其實是一名王姓編輯的奶奶，只要她在家聽奶奶說一句話就寫，王奶奶甚至成了挺韓領袖。（受訪者C，作者親身訪談，訪問時間為2020年2月14日。）

蔡衍明不是媒體出身，成為媒體老闆後，對於媒體的報導內容卻非常關心。旺中媒體主管說：

我們有一個主管Line群組，蔡董有什麼想法、點子，會在上面寫出來，包括對哪個名嘴、社論的想法，也許他做了媒體後，消息來自八方，他也是一個直覺反應的人，底下的人就要反映與執行。 2012年的反對媒體壟斷運動，對他有很大的影響，他對媒體的想法就完全赤裸化了。之前還沒那麼離譜，2012年之後，他認為媒體就是政治，沒有是非、公平可言。從2012年以後，時報就放棄平衡報導了，而且經常把特稿放在一版，或是做頭題。他常說現在新聞沒人要看，報紙就用評論來表達立場，所以他非常重視頭版的標題。（受訪者B，作者親身訪談，訪問時間為2020年2月12日。）

在《反滲透法》議題上，旺旺中時則表達反對立場。《中時電子報》（王子瑄，2019年12月30日）15:29報導民進黨團預計12月31日三讀通過《反滲透法》，遭各界痛批是「綠色恐怖」。標題則為〈《反滲透法》若通過 韓粉痛哭：不敢探親了！〉，似乎是以韓粉為報導對象，關注人數為362,696人。《中時電子報》（含中國時報）（周毓翔、吳家豪、林縉明、崔慈悌、林宏聰，2020年1月1日）報導〈反滲透法民進黨鴨霸三讀！綠色恐怖 人人自危〉，關注人數為339,928；《中時電子報》（林勁傑，2020年1月3日）又於01:21報導時訪問在陸台商，表達反對立場。