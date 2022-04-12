新埔站電扶梯30人摔倒，廠商只賠2萬惹議，北捷總經理：不符比例原則將檢討契約

台北捷運新埔站上行手扶梯3月11日無預警下滑，30名旅客摔成一團，導致7人受傷，北捷決定向電梯維護廠商台灣奧的斯電梯公司求償2萬元懲罰性違約金。多位台北市議員議員今天在交通委員會上一致認為，這懲罰實在太低，總經理黃清信坦承他也認為違約金不符比例原則，契約會重新檢討。

3月11日晚間10時26分，新埔站一座從月台往上運行到大廳的電扶梯發生異常，突然無預警下滑且隨即停機，造成當時站在上頭約30人跌倒，有1人腳踝扭傷、3名旅客輕微擦傷。有人將事發當時的監視器影像傳到網路上，可以看見電扶梯突然下滑，周圍民眾驚慌四散。後來拍影片的員工，因為違反捷運公司不得翻拍監視器影像的內規遭到懲處，而廠商將面臨2萬元的罰款。

7人受傷，肇事原因為何？

《中央社》報導，台北捷運當時初步調查結果指出，當時把故障齒輪箱送廠拆解，初步檢查，廠商技師發現此扶梯齒輪箱，外齒盤軸向位移，導致動力及馬達煞車力無法輸出，才使電扶梯下滑。

《中時電子報》報導，黃清信今天報告時則表示，手扶梯事故原因有三，其一是齒輪箱齒盤固定鍵與鍵槽未緊密配合，導致固定螺栓鬆動，其二是輔助煞車迴路繼電器故障，導致扶助煞車未作動，其三則是檢查項目不足，未將翻修後齒輪箱及輔助煞車迴路繼電器功能納入檢視。

對於未來因應措施，黃清信說，已在3月18日完成同型248台煞車迴路檢查，3月29日完成非同型946台煞車專案檢測，發現1起繼電器接點未斷開，已於現場改善，同時完成曾翻修302組的齒輪箱專案檢查，發現2起齒輪箱齒盤固定鍵微幅位移，由永大精機改善。

黃清信指出，針對廠商責任，維護電扶梯廠商因維護檢查未完備，依契約需負擔賠償責任，並要求齒輪箱維護廠商全面檢查曾經翻修過齒輪箱。

2萬元違約金遭批太低

北捷報告顯示，電扶梯維護廠商台灣奧的斯電梯公司應負擔責任包含2萬元懲罰性違約金、旅客受傷及設備損壞賠償責任。

《中時電子報》報導指出，市議員李明賢表示，這項重大公安事件對北捷商譽造成影響，但開罰金額僅有2萬，未對廠商太過體貼。市議員張斯綱也疑惑，2萬元究竟是用來賠償商譽還是維修費用，相信這對廠商來說應該毫無感覺，他要求北捷重新做合約修改。

《聯合報》報導，李明賢表示，認為該廠商旗下負責584座手扶梯，近期又剛拿到近1億元維修經費標案，只賠償2萬元無法接受；另北捷旗下電扶梯每年仍會故障300多次，等於每天都有1次故障事件，應分析故障原因。

議員汪志冰則痛批，事發至今已過1個月，但北捷在今天的檢討報告中仍未具體說明，究竟要如何改善，總經理都認為連2萬元罰鍰不符合比例原則，卻都沒做任何修正。北捷回應，事件發生後，已在4月1日頒布新訂定的SOP，未來將依據新規範落實。

《自由時報》報導，面對議員們質疑，黃清信坦言，2萬元懲罰性違約金確實不符比例原則，但當時契約設立不周、沒有考慮到，目前契約就這樣規範。他強調未來會針對不同情節進行懲罰性賠償，並設立更符合比例的懲罰原則。

《中央社》報導，黃清信表示，新埔站電梯事件是營運26年以來，首次遇到齒輪箱異常狀況，將加強檢視維修並納入標準作業程序，也會負起旅客受傷責任。

拍影片的員工被公司懲處也引發爭議

另外當時的影片流出，北捷後來曾表示將進行清查嚴處洩密人員，但這樣做法引發外界質疑，批評北捷不解決問題，而是解決提出問題的人；北捷總經理黃清信今透露，這位「吹哨者」已經主動自首，北捷追查發現他是用手機翻拍，此舉已違法相關規定，將依公司規章進行懲處。

《蘋果日報》報導，黃清信說明，站在公司的立場，使用這些影片都要照程序進行，經過他們調查，這位同仁是用翻拍的方式取得畫面，但北捷每個螢幕上都有貼著「禁止翻拍」字樣，公司還是有一定的規矩，都有明訂工作規則，所以此事仍會依照公司規則進行懲處。

黃清信也補充，主要是針對翻攝這點做懲處，不會追究轉傳後爆料的部分。

中壢市議員參選人林佳瑋則在臉書上表示，不應該用內部規則懲處吹哨者，應該看到揭發弊漏的北捷員工，是保護公共利益的吹哨者，預防了下一次意外的發生，不應該被視為作錯事的人。這案子也再次證明盡速制定「公益揭弊（吹哨者）保護法」的重要性，如果對公共利益或公眾安全的揭露，不能得到法律保障，小的弊漏沒有被檢討改善，等到變成大型公共災難就來不及了。

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責任編輯：李秉芳

核稿編輯：楊士範