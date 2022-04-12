2022/04/12,
經濟

蔬菜、雞蛋漲幅高達2成，央行啟動「貨幣緊縮」政策對抗輸入型通膨，楊金龍呼籲中小企業預作準備

蔬菜、雞蛋漲幅高達2成，央行啟動「貨幣緊縮」政策對抗輸入型通膨，楊金龍呼籲中小企業預作準備
Photo Credit: 中央社

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通貨膨脹侵蝕全台，以台北市為例外食費將較去年漲幅達4.55%、蔬菜漲20.3%以及雞蛋則漲24.1%，意味著，這2年台灣傲人的經濟成長正逐漸受到侵蝕，薪資跟不上物價漲幅。

台北市整體外食費將較去（2021）年漲幅達4.55%、蔬菜、雞蛋漲幅高達2成，央行今（12）日發布報告緊急啟動「貨幣緊縮」政策穩定匯率、打擊國內高居不下的物價，總裁楊金龍並呼籲中小企業預先做好財務規劃。

央行政策轉向「貨幣緊縮」

台灣屬於小型開放經濟體，長期以來對貿易依賴性高，根據過去經驗台灣在進出口獲利顯著，亦對經濟成長有正面的幫助。

有鑑於此，維持台幣和外幣的穩定，一直是央行的首要任務之一。

1990年起台灣外匯管制放寬，在金融高度自由化的情況，大量國際資金於短期進出容易造成「匯率波動」，甚至危及央行擘劃的相關政策。

去（2021）年遇到疫情爆發國際金融秩序混亂，央行仍重申「我國金融體系維持穩定」，並在此前提下採取適當之貨幣、信用及外匯政策。

不過，自從2008年美國進行量化寬鬆（QE）以來，台幣升值趨勢明顯，從1美 元兌換新台幣35元下滑，並在今（2021）年1月達到27.4元。

美國聯準會（Fed）宣布升息，加上地緣政治影響，台幣數月內貶破29元，波動相當劇烈。央行總裁楊金龍今日指出，未來貨幣政策將走向緊縮且穩定匯率，並呼籲中小企業預先做好財務規劃。

他進一步說明，採緊縮貨幣政策有2個理由，首先是俄烏戰爭加劇通貨膨脹壓力，導致國內物價高漲，再來是由於民眾疫苗覆蓋率高，國內產業持續復甦勞工市場改善且國內資金相當充裕。

輸入性通膨成為今年最大經濟挑戰

隨著央行表態打擊通膨，行政院主計長朱澤民強調烏俄戰事帶動油價上升，目前油價已經上漲10%，預估GDP會下降0.1個百分點。

他強調，為了保障民眾生活，油價超過比例將由中油吸收，而行政院物價穩定小組穩定備有有5至6個月的存量，油品維持140天左右。

然而，輸入性通貨膨脹已經在民間蔓延，根據台北市台北市主計處公布北市今年3月消費者物價，總指數為105.29，較上月再漲0.26%，主計處分析主要是燃料、蔬菜以及蛋類價格調漲導致。

其中，外食費將較去年漲幅達4.55%、蔬菜漲20.3%以及雞蛋則漲24.1%，意味著，這2年台灣傲人的經濟成長正逐漸受到侵蝕，薪資跟不上物價漲幅。

從主計總處公布，2021年全體受僱員工每人每月經常性薪資平均為4萬3211元，年增率1.93%，但是扣除物價指數後每人每月經‍常‍性薪資為4萬1422元，反而年減0.04%。

中華經濟研究院的副院長日前強調，金融保險服務業因爲資金寬鬆、利率偏低，房價股市大漲，使總薪資大幅提高，政府應避免民眾產生預期心理的漲價連鎖效應。

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核稿編輯：翁世航


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