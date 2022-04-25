前Web2.0社群經理看Web3.0：你買的是一張JPG，因此「社群信任度」格外重要

文：Okuma 多元體

這篇文章可搭配Sama Tsai（三媽），所寫的NFT discord社群運營之DAO，共同閱讀，或許你會有不同的看法也說不定，也歡迎直接分享轉載出處。目前無接案打算，但歡迎您加入Night Owl ClubDC群一同前往Web3.0大航海時代。

前情提要

作者本人為Facebook粉絲專頁最早期的Web2.0社群經理，之後轉往網路行銷業界發展，本身的社群經驗與行銷理論皆從網路自學摸索，歡迎各位社群經營人與網路行銷人一同交流交流。

社群的本質

從Web2.0到Web3.0始終不變的點，就是信任。

簡單的一句話就能說明社群的本質，「信任帶來一切」。法幣之所以有價，是因為人民相信國家所發行的貨幣。這段話在Web3.0格外重要，也等同一把「雙面刃」，當holder不相信項目方時，那就會快速拋售手上持有的NFT。

因為用「金錢建立起來的信任真的很脆弱且不堪一擊」。這也是為什麼外頭不懂Web3.0跟NFT的人會說這是「龐式騙局」或是「資金盤」的原因。如果你們要問我說，那我的看法呢：「好的買家也要遇上好的項目方」，就像「管仲與鮑叔牙」。（作者本身也是有在手機資金盤遊戲時期當過韭菜的那一方）

商品販售的悖論

在Web2.0的世界賣東西已經有一套很完整的規劃模板，從廣告的投放、KOL的代言、聯盟行銷，團媽代購等等。

但在Web3.0呢？由於架構在去中心化與區塊鏈的技術上，買賣雙方的立場關係「扁平化」，接近於C2C的感覺。也正因為是去中心化與區塊鏈的特性移除了「項目方的聲量優先權」。

當這個項目受到越多關注時，社群人數越來越多時，社群就掌控了「聲量」，項目方就會趨於「劣勢」，在項目完售前只能去迎合「社群需求」。若是社群內的黑粉比較多，那就是俗稱的「奧客」。

若是以作者自己的觀點看來，Web3.0的販售是從社群行銷導購為主，等越來越多人熟知Web3.0的觀念與區塊鏈的本質，那整個販售行為將會回到Web2.0時期有一整套完整的模式。

Photo Credit: Discord 許多NFT專案，都會以Discord作為社群的核心平台

看到這裡的您有注意到我在上兩段的文字中，為什麼沒提到「社群行銷」了嗎？因為社群行銷已經「被分化」成KOL代言、聯盟行銷、團媽代購等更細項的方式。在幾年前開始有很多知名品牌放棄經營Facebook粉絲專頁經營也是這個原因，粉絲專頁的導購力、觸及率不如以往了。

當你不了解這個商品，又發現這個商品轉賣很賺的時候，才會想跟風進去買一波。發現虛擬貨幣可以讓人一夜致富的時候，人人都充滿著夢想買個希望，但誰都不希望最後被當個韭菜割掉，但也有很多人直接ALL IN最後整個賠光。

請注意，虛擬貨幣是高風險投資性商品，若沒做好功課請勿輕易進場，致富與賠光有可能只發生在一夜之間，沒有市場熔斷機制。

回歸到商品販售本身，在Web2.0網路行銷有一句名言是這樣說，「商品只要夠好就不需要行銷」。在Web3.0的世界中，NFT就是商品，而「賦能」就是決定這個NFT好不好的關鍵因素。這邊先撇開買情懷或是粉絲項的NFT，因為愛無法計價。

Web3.0的社群行銷

在上一段有提到Web2.0的社群行銷「被分化」成很多細項，那到了Web3.0的社群行銷呢？

作者認為，Web3.0涵蓋了所有過往Web2.0所出現的工具與平台功能，社群行銷整個「收攝集中回來」，也是因為這個關係，需要大量的人力需求，也多了不少因應Web3.0而生的新職業別。

應該有人發現已經有些Web2.0的KOL或是YouTuber發行NFT也是這個關係，因為他們本身就有社群了！再找間好的NFT發行商公司就可以推出自己的NFT。為什麼會那麼快呢？因為社群已經在那了！只要一個轉身就跨進Web3.0的世界。

截圖自OpenSea 2022年初因為傳說是周杰倫發行而造成一波轟動的PhantaBear

若你的商品或品牌，「本身沒有既有社群」，要直接踏入Web3.0的世界，是很困難的，因為你只能一直隨著Web3.0快速的海流所驅動，決策時間非常的短，需要有大量的MOD隨時顧著社群，以防突發事件。

Web3.0的世界，時間過很快，但信任的速度並不會因此而加速。

Web3.0商品販售

在「商品販售的悖論」，有提到「商品只要夠好就不需要行銷」。但在Web3.0目前的NFT產品上，必須加上一個關鍵要素是「社群信任度」，因為你買的是一張JPG。對於一個虛擬的商品，你有沒有抱著它最後有可能是一張壁紙的可能性？

作者以自己的觀點看Web3.0銷售與Web2.0銷售，走到最後海水退潮時。對於商品銷售來說最大的差異就是商品價值，Web2.0是「廠商定價＝商品價值」、Web3.0是「廠商與社群定價=商品價值」。

結論

Web3.0已經是未來的趨勢，作者的主觀認為這將會是一個虛實整合技術的一個跨越，實體資產連結虛擬資產。還有社群世代的真正來臨，從線下串連到線上的Web3.0社群大航海時代。

重點速記 社群的本質，從Web2.0到Web3.0始終不變的點就是信任。 社群運營重點是「人」、行銷推廣重點是「商品」。 Web2.0到Web3.0運營工具變多了、人力需求大增。 Web3.0的概念，像是Web2.0的人、信任、商品的整合。

本文經方格子授權轉載，原文發表於此

延伸閱讀

【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！

責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航