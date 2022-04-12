香港晚報：法官指「理大案」警員供辭隱晦，被捕者遭反綁俯伏天台場面嚇人

1）法官指理大案被捕者俯伏天台場面嚇人

2019年底警方圍堵理大，與示威者爆發衝突。2名案發時未成年的學生和1名無業女子，在當年11月19號晚於厚福街一帶被捕，被控但否認暴動罪。今法官林偉權裁定他們罪名成立，還押至下月3日判刑。

林官根據3名被告當時身上被搜出的生理鹽水和索帶等物品，認為被告並非純屬路過，而是蓄意裝備參與集結，企圖用所謂「圍魏救趙」方法嘗試救援理大示威者。

不過，林官認為警員供辭隱晦，也認為被告當時被以高壓手段，反綁俯伏天台地面一小時，或因驚慌意志受損而順從警方指示。警員當時要求他們拍攝還原照片，但未提醒被告有拒絕被拍照的權利，影響審訊公平；而警員在未提示緘默權下查問被告，損害被告權利。林官因此裁定相關證據不能呈堂。

此外，本日另有兩宗反修例案件判罪和審訊。被控在尖沙咀暴動的23歲男生獲判囚3年半；而12港人之一的郭子麟被控於2019年理大衝突時在彌敦道一帶暴動，他與同案另一名被告認罪，二人被裁定罪成還押，待案件其他11名不認罪被告完成審訊後再處理。

2）暴動案男子潛逃後被捕罪成

一名18歲男子被控2019年9月22號晚，在旺角警署附近縱火、堵路。他前年4月就控罪再提堂時失蹤缺席聆訊，後在去年5月10日於秀茂坪公屋單位被捕，今日在法院聆訊承認「暴動」和「沒有按法庭指定歸押」控罪，獲押後本月26號判刑，待索取教導所、勞教中心及更生中心報告；而「縱火罪」則留法庭存檔，暫不起訴。

案情指當晚數百名示威者在旺角警署附近聚集，期間有人塗鴉警署外牆、投擲硬物、設路障和縱火。被告當時在現場接過並放2支玻璃樽進背包，又在其他示威者焚燒垃圾桶和雜物時，站在前排用雨傘掩護並向火堆投擲雜物助燃。他企圖逃跑但在弼街被捕，身上被搜出內有易燃有機溶劑的4個空玻璃樽。

辯方求情指，被告案發時年少因害怕而潛逃，現在知錯和感到懊悔，已無再申請保釋，至今還押超過11個月。辯方續指，被告出身破碎、貧窮家庭，欠缺成年人自幼教導，在2019年受社會氣氛和朋友影響衝動犯事。被告還押期間用功讀書，希望考文憑試入讀心儀大學。

Photo Credit：Reuters / 達志影像

3）皇茶兩負責人昨被警帶走今放行

昨晚警方國安處帶走旺角茶飲店「皇茶」2名負責人，到警署協助調查和錄口供，但未作拘捕。前屯門區議員曾錦榮指該2名負責人被帶到警署後，已有律師跟進，今早8時已離開旺角警署。

曾錦榮貼出與負責人的對話，負責人形容事件「小小麻煩」，可解決但要先休息。「皇茶香港」臉書專頁發文呼籲不用擔心，形容「黑暗中仍會有光」；又指店鋪暫關閉作清潔內部，休息2天後會在星期四「再見大家」。負責人回覆《獨媒》指不便透露太多，「瞓下先，大家要支持國家呀」。

《明報》今報導女負責人說，警方詢問有關店舖開業期間事宜，錄完口供後放行。警方則回應指任何行動均按實際情況依法處理，不評論個別案件。

Photo Credit：Royaltea.HK 皇茶香港臉書專頁截圖

4）思思TVB的二三事臉書IG改名

近年積極曝光無線電視台（TVB）廣告商的團隊「思思TVB的二三事」，臉書專頁和Instagram帳號近日接連遭舉報而被停用。團隊宣布，改名「不能說的老人台（ElderlyChannelHK）」。

團隊在臉書貼文指，遭TVB註冊其英文名「SayNo4TVB」作商標，其後不斷被TVB法律部「狙擊」和「網絡欺凌」，在逼不得已下把臉書專頁改名和註冊新Instagram帳號為「不能說的老人台（ElderlyChannelHK）」。

「思思TVB的二三事」表示，團隊不考慮註冊本名為商標，因需要面對TVB法律團隊可能的提吿，「同撩鬼攞命係無分別」。

Photo Credit：不能說的老人台臉書專頁截圖

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責任編輯：Will

核稿編輯：Alvin