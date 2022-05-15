日本山梨縣山區尋獲人骨，與3年前失蹤的9歲女童DNA鑑定一致

（中央社）日本山梨縣道志村的露營場附近山區，上個月有人發現疑似人的頭骨碎片，本月初警方尋獲人的肩胛骨。警方今天表示，經鑑定結果，與2019年9月在附近失蹤的9歲女童DNA型一致。

日本放送協會（NHK）報導，山梨縣警方今天表示，本月初在山梨縣道志村山中尋獲的人的肩胛骨經鑑定結果，與2019年9月在露營場走失的小學一年級女童小倉美咲的DNA型一致。警方在參考進行司法解剖的醫師的意見後，判定小倉已死亡。

當年協助尋找小倉下落的40多歲男性志工於上個月23日在露營場東方約600公尺的山區道路旁發現骨頭。男志工離開現場後擔心可能是人骨，25日再度折返現場確認，並向村內派出所通報。

警方經鑑定後，判定是人骨，疑似頭骨的一部分，且應是兒童的頭骨，將此頭骨進行DNA鑑定後表示，鑑定結果與小倉的母親及親屬的DNA並無矛盾。

警方也在尋獲人骨周邊的山坡水已乾枯水澤處尋獲運動鞋、衣物，與當年小倉所穿的衣物特徵一致。

小倉於2019年9月21日與家人和朋友共27人前往山梨縣道志村的露營場，當天下午3時40分，她為前往附近的小溪找朋友離開帳篷後失蹤，家人當天傍晚報警。

當時警消與自衛隊等出動約1700人持續搜索了2週，志工也參與搜索，但未尋獲小倉。

《自由時報》報導，在小倉美咲失蹤後，有志願搜索者在附近遭到熊的攻擊受傷，有網友推測小倉美咲是否遭到熊襲擊，不過如果被野生動物攻擊，在現場應該會留下一些衣物等痕跡，警方表示將繼續在附近搜索，並持續追查這起失蹤事件的細節。

《The Japan Times》報導， 在美咲生日前夕，DNA檢測的結果出來了。母親小倉智子週四晚上在她的社群部落格上寫著，「 5月13日是美咲的10歲生日，也是一年中我最想和她在一起的日子。 在她生日前夕看到這些結果，我無法表達我的感受」

家屬當年還成立搜索網站，放上許多小倉 美咲的照片； 而目前網站最新消息部分則顯示，目前家屬不接受所有的媒體採訪。請媒體都不要上門拜訪、在家附近等候，或打電話，並謝謝媒體的諒解。

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責任編輯：李秉芳

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