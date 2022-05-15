日本山梨縣山區尋獲人骨，與3年前失蹤的9歲女童DNA鑑定一致

我們想讓你知道的是
警方也在尋獲人骨周邊的山坡水已乾枯水澤處尋獲運動鞋、衣物，與當年小倉所穿的衣物特徵一致。
（中央社）日本山梨縣道志村的露營場附近山區，上個月有人發現疑似人的頭骨碎片，本月初警方尋獲人的肩胛骨。警方今天表示，經鑑定結果，與2019年9月在附近失蹤的9歲女童DNA型一致。
日本放送協會（NHK）報導，山梨縣警方今天表示，本月初在山梨縣道志村山中尋獲的人的肩胛骨經鑑定結果，與2019年9月在露營場走失的小學一年級女童小倉美咲的DNA型一致。警方在參考進行司法解剖的醫師的意見後，判定小倉已死亡。
當年協助尋找小倉下落的40多歲男性志工於上個月23日在露營場東方約600公尺的山區道路旁發現骨頭。男志工離開現場後擔心可能是人骨，25日再度折返現場確認，並向村內派出所通報。
警方經鑑定後，判定是人骨，疑似頭骨的一部分，且應是兒童的頭骨，將此頭骨進行DNA鑑定後表示，鑑定結果與小倉的母親及親屬的DNA並無矛盾。
《ETtoday》報導，上個月4月底發現骨頭時，警方初步判定應該是人類的頭骨，雖然無法辨認性別，但是可以推定應該是年輕人或兒童，經過進一步調查則確定，死亡時間已經超過數年。為了確認死者身分，警方當時也聯繫小倉美咲的家屬，並將進行進一步的DNA檢測，以確認死者是否就是她。
不過小倉美咲的家人卻堅信屍骨應該不是自家女兒，女兒一定會活著回來。她的母親強調，事發當時也有很多人協助到發現屍骨的地方搜索，但是都沒有看到她。
警方也在尋獲人骨周邊的山坡水已乾枯水澤處尋獲運動鞋、衣物，與當年小倉所穿的衣物特徵一致。
小倉於2019年9月21日與家人和朋友共27人前往山梨縣道志村的露營場，當天下午3時40分，她為前往附近的小溪找朋友離開帳篷後失蹤，家人當天傍晚報警。
當時警消與自衛隊等出動約1700人持續搜索了2週，志工也參與搜索，但未尋獲小倉。
《自由時報》報導，在小倉美咲失蹤後，有志願搜索者在附近遭到熊的攻擊受傷，有網友推測小倉美咲是否遭到熊襲擊，不過如果被野生動物攻擊，在現場應該會留下一些衣物等痕跡，警方表示將繼續在附近搜索，並持續追查這起失蹤事件的細節。
《The Japan Times》報導，在美咲生日前夕，DNA檢測的結果出來了。母親小倉智子週四晚上在她的社群部落格上寫著，「5月13日是美咲的10歲生日，也是一年中我最想和她在一起的日子。在她生日前夕看到這些結果，我無法表達我的感受」
家屬當年還成立搜索網站，放上許多小倉美咲的照片；而目前網站最新消息部分則顯示，目前家屬不接受所有的媒體採訪。請媒體都不要上門拜訪、在家附近等候，或打電話，並謝謝媒體的諒解。
新聞來源
- 日本山梨縣山區發現人骨 DNA與3年前失蹤女童一致（中央社）
- 日本深山發現不明「人類頭骨」！ 疑3年前失蹤的9歲女童（ETtoday）
- 令和最轟動失蹤懸案 日本女童小倉美咲失蹤近3年後尋獲遺骨（自由時報）
- DNA results suggest skull fragment likely linked to missing Yamanashi girl（The Japan Times）
延伸閱讀
【加入關鍵評論網會員】每天精彩好文直送你的信箱，每週獨享編輯精選、時事精選、藝文週報等特製電子報。還可留言與作者、記者、編輯討論文章內容。立刻點擊免費加入會員！
責任編輯：李秉芳
核稿編輯：
Tags：
從理論走向實踐：元宇宙熱門應用出列，AWS雲端專家開放洽詢
我們想讓你知道的是
無論產業類型或企業規模，甚或是針對遊戲、娛樂、媒體產業在乎的遊戲或產品推廣宣傳，都能成為初探元宇宙的先行者。首先第一步，就是諮詢 AWS 雲端技術專家。
自從「元宇宙」（Metaverse）這個詞被喊出來後，全世界大約花了半年的時間暸解元宇宙的概念，並在這個名詞上丟出各式各樣的想像。接下來，是時候從理論走向實務發展，捲起袖子來進行元宇宙拓荒了。
首先要認知到的是，元宇宙的基礎開發過程高度仰賴如Amazon Web Services (AWS) 的雲端科技， 透過佈局全球的基礎設施、強大的網絡運算能力、數據湖倉、AI／ML工具、雲端渲染 （cloudrender）等產品和服務，能滿足Web 3.0世界所需的超低延遲、虛實結合、去中心化區塊鏈平台、物聯網等解決方案需求，更使元宇宙的建構演變為各種創新的集合體。
而值得令人興奮的是，無論產業類型或企業規模，甚或是針對遊戲、娛樂、媒體產業在乎的遊戲或產品推廣宣傳，都能成為初探元宇宙的先行者。
直擊應用場景！跟著AWS初探元宇宙，就是這麼簡單
究竟元宇宙如何實現，是否有一定的入門門檻？雲端科技、元宇宙等技術，對某些個人或企業組織來説還太過遙遠或生硬；然而，在AWS廣大的合作夥伴網絡及解決方案下，部署服務、發展創新並沒那麼困難。
如果此刻有些新奇趣味的點子，已經在你的腦海裡浮現，它們很有可能正好是初探元宇宙的絕佳應用時機。例如以下需求：
- 以頂尖的直播技術向世界推廣遊戲或產品：Amazon Interactive Video Service （Amazon IVS） 是能輕鬆快速設定的受管即時串流解決方案，非常適合用來建立互動式影片體驗，打造可供世界各地任何觀眾可用的低延遲即時影片。你可以透過Amazon IVS播放器SDK和定時中繼資料API輕鬆定製和增強觀眾體驗。立即建立應用場景！填寫聯絡方式讓AWS帶你初探元宇宙
- 在以太坊鏈上鑄造 （mint） 及佈署NFT：使用Amazon Managed Blockchain讓NFT開發人員能夠專注於他們的智能合約開發，無需費心維護以太坊節點以中繼區塊鏈交易或查詢區塊鏈數據的狀態。立即部署NFT！填寫聯絡方式讓AWS帶你初探元宇宙
- 快速建立專屬的NFT商城 （NFT Store）：Qubic能幫助品牌從台灣放眼世界，快速進入Web 3.0的世界。許多企業與名人正以NFT的形式通過數位商品、收藏品、內容和時刻來建立新的客戶體驗和產品供應。立即創建NFT商城！填寫聯絡方式讓AWS帶你初探元宇宙
- 建立元宇宙世界的高級房產或遊戲的虛擬空間：「MAKAR XR編輯平台」可創建多樣化XR數位內容，包含：AR圖像辨識模組、AR空間定位模組（MR混合實境）、VR虛擬實境模組、數位行動學習教材製作系統及學習歷程與分析等，並支援多元行動載具。立即創建屬於你的元宇宙！填寫聯絡方式讓AWS帶你初探元宇宙
- 有效管理你所發行的虛擬貨幣或資產：Web 2.5的階段，有哪些可能的解決方案可以試做？私鑰的管理、節點的維運、熱錢包、使用者界面與防火牆，再到API Gateway、KOL及社群維運、NFT發行、數據分析等，從基礎層級到營運層級的各種面向該如何考慮？有哪些DeFi的平台工具可應用？立即填寫聯絡方式！讓AWS帶你暸解應用細節
以上熱門應用場景，是搶佔元宇宙浪頭的第一步。若想探索更多元宇宙應用策略，可在此填寫聯絡方式，AWS雲端專家將主動與你聯繫。
最後，若你本身就是開發者，那麼對於元宇宙的技術需求、AWS能提供的對接服務，應該也不陌生。舉凡：全球基礎設施佈建、資料湖、機器學習、渲染 / 雲端遊戲、沉浸式AI、CI／CD、GPU執行個體渲染、NICE DCV遠端視覺化協定、3D VR／AR雲端原生應用、AWS Wavelength、微服務等，AWS都能提供完善的支援與解決方案。瞭解元宇宙客戶案例