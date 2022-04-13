澳洲大選開跑：總理莫里森民調高卻可能輸掉國會多數，「印太戰略」是否無以為繼？

文：張瑞邦（Tucker Chang）

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）於2022年4月10日宣布，澳洲將於5月21日舉行「2022年澳洲聯邦大選」，根據美國《有線電視新聞網》（CNN）報導，在總理宣布後大選日期後，隨即解散澳洲第46屆眾議院，各政黨亦展開為期六週的競選活動，預計在競選期間，氣候、民生問題將成為選民關注的焦點。

《歐洲新聞台》（Euronews）表示，總理莫里森所領導的「自由黨與國家黨聯盟」（Liberal-National coalition）在2019年出乎意料的贏得大選後，如今正在尋求第四年的執政機會，然而該聯盟執政迄今已招致不少批評，例如在應對2019年9月至2020年5月發生的澳洲叢林大火時救災不力，該場大火造成超過400多人死亡；以及面對該國境內新南威爾斯州（New South Wales）以及昆士蘭州（Queensland），於2022年3月所遭受的洪水災情時反應遲緩，皆成為自由黨與國家黨聯盟被抨擊的重點議題。

莫里森在近期的演說中承認，澳洲當前正處於「相當艱困的時期」，但其也指出，他所屬的執政黨在面對COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）時，所制定的良好公衛政策及經濟措施已帶來階段性的成功，更讓COVID-19疫苗接種率於國際間名列前茅。

「我們當前的政府並不完美，你會看到政策上的部份缺失，但你也能看到我們在這極其困難的時局中為澳洲取得的成就。」

「你可以發現我們提出的具體計劃。我們將提供更多、更好的工作，創造澳洲約50年來最低的失業率。」莫里森補充說道。

大選在即，澳洲當前的選情為何？

根據《路透社》於4月11日引述《澳洲人報》（The Australian）最新的民調顯示，總理莫里森的支持率達44％，而澳洲最大在野黨「工黨」（Labor Party）領袖艾班尼斯（Anthony Albanese）則為39％。雙方民調差距擴大至5％，該差距亦是自今年2月以來，莫里森在民調上的最大領先優勢。

然而《路透社》強調，莫里森能否順利連任還言之過早，且就算莫里森個人依舊有穩定的票源支持，但其所帶領的「自由黨與國家黨聯盟」仍可能在大選中輸掉約10個議會席次，《雪梨晨鋒報》（The Sydney Morning Herald）更預測，當前執政的自由黨與國家黨聯盟恐失去至少14個國會席位。

《澳洲廣播公司》（ABC）亦提出類似的分析，其與雪梨大學的政治學教授賈克曼（Simon Jackman）合作，將澳洲國內的YouGov Galaxy、Essential、Resolve、Ipsos以及Roy Morgan等五家民意調查機構之民調結果進行分析。最新的結果發現，政治傾向中間偏左的工黨以53.6％至56％的選票支持度擁有領先優勢；而偏向右翼保守派的自由黨與國家黨聯盟，支持率則在44％到46.4％間徘徊。賈克曼教授也預估，隨著選舉日子接近，兩黨的差距將逐漸縮小。

新加坡媒體《亞洲新聞台》（CNA）認為，儘管莫里森在處理澳洲氣候相關的災難上飽受批評，甚至還在2019的叢林大火災情嚴重之際，與家人跑去夏威夷度假。但少有專家及民眾排除莫里森勝選的可能性，尤其COVID-19疫情的影響，使得澳洲民眾將目光轉向這場殃及全球的重大危機，也因莫里森在其COVID-19疫情中為澳洲經濟注入巨額資金，間接讓其公眾形象觸底反彈。

澳洲研究型新聞分析媒體《對話》（The Conversation）表示，莫里森及自由黨與國家黨聯盟將在接下來的競選活動中主打「經濟牌」，宣傳其在COVID-19疫情期間失業率達到4％後強勢復甦，且讓失業率持續下降。該聯盟也強調其在維護「國家安全」上所做的努力，並以提升地區公共基礎建設做為政策承諾。

而其最大競爭對手工黨，則以「勞工關懷」為競選主題核心，主要政策包含兒童福利及長者照護，以及一連串澳洲在COVID-19疫情之後的「重建美好未來」（Build Back Better）國家政策，雙方皆企圖在特定議題上吸引更多選民支持。

澳洲工黨領袖艾班尼斯｜Photo Credit: AP / 達志影像

澳洲的選舉制度為何？

《澳洲廣播公司》闡釋，澳洲的政治體制沿用英國的國會體制「西敏制」（Westminster system），該體制遵循「議會至上」原則，由參議院（Senate）及眾議院（House of Representatives）组成。該制度在澳洲施行後，眾議院同樣須經由人民普選產生，而澳洲總理則由選民投票後產生的議會最大黨，其內部之黨魁擔任，黨魁則經由政黨自身舉行的黨內投票產生。

英國《衛報》（The Guardian）分析，根據澳洲議會選舉制度規定，5月21日舉行的澳洲聯邦大選，將從眾議院中選出151位眾議員，且單一政黨須贏得至少76席議會過半席次，方能組成聯邦政府。

當前自由黨與國家黨聯盟擁有76個議會席次、工黨則擁有69席，剩下六席則由澳洲綠黨（Australian Greens）、凱特的澳洲黨（Katter's Australian Party）、中間聯盟（Centre Alliance）等小黨及無黨派人士組成。