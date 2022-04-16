影響戀愛關係質素的三個原因：依附、平等及自我披露

文：Dr. Lo @drlomentality

現代人的戀愛關係向來都充滿波折，能夠走到最後白頭偕老的例子是越來越少。要從心理學的角度去研究戀愛關係的質素受哪些因子影響從來都不是一件容易的事，主要原因是戀愛關係實在太複雜，同時間受多種因素交互影響。在經過著重以科學實證方法研究人類行為的現代心理學的梳理下，其中有三個因素有較一致的證據去顯示和維持良好戀愛關係有關，分別是一個人的依附類型（attachment style）、關係間的相互平等及溝通時的自我披露（self-disclosure）。

一、依附類型

所謂依附，在心理學術語上指的是嬰兒和照顧者（一般指媽媽）間的連結（bonding），而這種連結是有好有壞的。[注]

非常簡單地說，心理學理論認為，在每個人還是孩童的時期，他和媽媽之間的關係質素會令他們發展出對建立人際關係上不一樣的世界觀，尤其在於「信」（trust）這個字上。例如，你是否相信別人真的愛你，你是否相信別人在和你建立關係時的態度，你是否相信自己值得被愛等。有人會問，一個孩童和媽媽之間的關係會差嗎？不是每個媽媽都非常疼愛自己的孩子嗎？這裡有兩個層面可以去理解一下。第一︰有時候因為生活、疾病及個人的各種原因，媽媽不一定會有精力去疼愛他的孩子。例如媽媽終日為口奔馳，並沒有精力疼愛孩子；又例如一個未婚懷孕的媽媽，由於並沒有迎接小孩的心理準備，所以可能會認為孩子是負累，這樣的媽媽也未必會疼愛孩子；第二︰媽媽的那種疼愛可能是一個錯誤或力有不逮的疼愛，例如過份溺愛、過分保護等。

在嬰孩和照顧者的不同互動（dynamics）下，會出現數種依附類型（attachment styles），包括安全感型依附（Secure Attachment）及數種非安全感型的依附包括焦慮矛盾型依附（Anxious/ambivalent Attachment）、逃避型依附（Avoidant Attachment）及混亂型依附（Disorganized-disoriented Attachment）。

嬰孩的依附類型影響成年人在戀愛關係中的自處

根據各種心理學理論，一個嬰孩產生的依附類型的影響會延伸至成人階段，影響在戀愛關係中的行為及思想。在孩童期發展出安全感型依附的人，在成年時也對自己及他人持正面及信任態度；在人際關係中的抗拒程度及焦慮感都較低。在追求自主性及依附他人上取得很好的平衡，有很好的心靈自由度，在建立親密關係上較容易、舒適、及成功。

Photo Credit: Shutterstock / 達志影像

如在嬰孩中的依附是焦慮矛盾型的話，成年後傾向對自己抱持負面態度，在人際關係中比較焦慮及抗拒、不知如何自處。他們很需要被愛，卻用「被愛」來證明自己有價值，同時又很害怕被遺棄，在人際及戀愛關係中患得患失，比較焦慮。

至於嬰孩期中形成的逃避型依附則會影響一個成年人在戀愛關係中比較抗拒別人的愛。他們在情感中比較獨立，不懂如何表達情緒，也以抗拒和別人的親近而獲得內心的空間以保護自己免受可能的傷害，也相當不傾向依賴別人。

二、關係間的相互平等

依附類型的影響來自於內在的心理狀態，如果沒有特別留意，很多人也並不瞭解及察覺自己在戀愛關係中的行為及思想特徵。至於關係間的相互平等，則十分外顯及容易被觀察及感受。很簡單地說，關係間的相互平等就是說一段戀愛或人際關係中，各人的付出是否存在巨大的差異。追求一致的絕對平等是沒必要也很難做到的，但是如果出現難以接受的巨大差異，那麼便會影響關係質素。例如一對情侶，兩個人對於對方的付出（時間上、專注度上、金錢上等）是否比較平等，是否都在意及關心對方的需要等。相信很多人都會能夠理解這個面向，因為當自己為了對方努力時，如果只能換取對方的理所當然或不揪不睬，絕對會感到十分灰心，也會懷疑對方有否愛過自己。這種的心理狀態絕對影響戀愛關係中的質素。

三、自我披露

而第三點就是自我披露。自我披露是對一段關係中的親密感十分重要的東西。所謂的自我披露，就是你有沒有打開你的心扉，用你的內心和對方相處。你會否願意分享你的內心世界，不論是正面的或負面的，給你在戀愛關係中的另一半知道？我想如果大家嘗試去回想是什麼原因會令你跟一個人混熟的話，大家都必定會想到以下的情況︰

那天他喝醉了，跟我說了很多心底話。

我們那天一齊去露營，說了很多平常都不會說到的話。

那天他對我哭了很久，說了很多內心的感受。

展開心扉，真誠將自己的內心交付給別人，便是和別人混熟的最佳方法。而這就是自我披露。看到這裡，大家可能已經能聯想到自我披露及依附類型是有關的。由於建立了非安全型依附的人對別人都比較有戒心，也會刻意和別人保持在心靈上的距離，所以自我披露在他們的身上變得比較困難，而這點也是他們為什麼在建立親密關係上變得較困難的原因之一。

維持一段關係雙方都必定有責任，雙方也必需要以實質行動作努力。每天都花一點時間和你的伴侶或朋友聊聊天吧，關係是要用功維持的。

注：詳細的依附類型理論知識，請參閱文章「依附理論(Attachment Theory)：一個和你在人際關係中的行為習慣息息相關的心理學理論」

本文獲授權轉載，題目由編輯稍作修改，原文可見於作者Medium。

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責任編輯：Alex

核稿編輯：Alvin