從暴賺變大虧：市值一度贏過聯發科，海底撈疫情下逆勢擴張種禍因

文：羅文欽

當你在候位，有專人幫你美甲、提供免費點心和按摩椅；用餐時，師傅來你桌前手工拉麵條、服務生送上保暖毯，其間還穿插著川劇變臉表演。如此誇張且略帶矯情的服務，讓中國連鎖火鍋店海底撈快速竄紅，2017年至2021年6月短短四年時間，海內外分店數從200多家激增到近1600家。

2015年，海底撈揮軍「美食一級戰場」的台灣，其超值服務也讓本地老饕掏錢埋單，目前在六都和新竹共開出十四家分店，算是站穩了台灣市場。與此同時，海底撈海外擴張馬不停蹄，東北亞的日、韓，東南亞的星、馬、越、印尼，甚至遠至澳洲、美、加、英，都有海底撈的據點。

去年大虧損，賠掉四年獲利

然而，2月21日，在香港上市的海底撈突然公告，預計2021年全年虧損38億元至45億元（人民幣，下同），把公司自2017年至2020年累計賺到的43億元一次賠光，市場一片譁然。

海底撈在2021年2月16日，股價盤中飆上85.8港元歷史新高，市值近4千7百億港元，足以打敗聯發科等科技巨頭，賣火鍋的賣贏做晶片的，好不風光。但2022年1月28日，海底撈股價16.38港元破新低，跌破17.8港元發行價，不到一年時間，市值蒸發約3800億港元。

對於虧損原因，海底撈公告稱，2021年公司關閉300多家分店，以及餐廳業績下滑等因素，導致處置長期資產（房屋、設備等）等造成的損失，合計約33億至39億元。

「逆勢擴張」策略，成為海底撈業績急轉直下的禍首。海底撈2018年公司在香港IPO（首次公開募股）受到投資人熱烈追捧，共募得約73億港元資金，其中多數資金就是準備用來擴張門店。海底撈也信守承諾，上市之後開始大舉開店，2018年和2019年各開193家和208家新分店。在過去兩年大幅展店的助力下，海底撈業績大躍進，2018至2019年兩年獲利近40億元；而連續兩年繳出漂亮的財報，也讓投資人持續看好海底撈，股價節節攀升，2019年底股價已漲到33港元。

在此情況下，任何有見識的經營者均會加大資本支出，擴大公司規模，進一步做大做強。偏偏2020年1月武漢爆發疫情，並一路擴散至全中國、全世界。面對可怕的新冠病毒以及未知的疫情發展，經營者必須在進退之間做出抉擇：「退」，在市場巨變中採取緊縮的守成策略；「進」，則逆勢操作，藉機取代「退」者的市場，擴大影響力。

海底撈董事長張勇做出的決定是：進！

常被企業老闆和投資者掛在嘴邊的「危機入市」，用來彰顯自己能在變局中採取大膽的積極策略，最終打敗對手脫穎而出。不過說穿了，「危機入市」其實就是一場「成者為王，敗者為寇」的賭局，一切以成敗論英雄。

海底撈創立於1994年，早期只是張勇夫婦和施永宏夫婦在四川簡陽開設的一家麻辣燙小店，公司名稱則取自麻將的術語，可約略看出創辦者的草莽和博弈性格。

看著海底撈前景大好，張勇決定要繼續擴張，於是當疫情期間餐飲業遍體鱗傷、大量業者倒閉的同時，海底撈在2020年開了544家新店，而投資者似乎投下贊成票，股價從2020年初的35港元，到2020年底已漲到60港元。2021年上半年，張勇不顧2020年獲利從前年的23.45億元驟降至3.09億元，又增開299家新店。

危機入市，反而遍體鱗傷

但問題接踵而來，首先判斷擴張策略成效不彰的一個警訊，就是營收增但獲利減。財報顯示，海底撈2021年上半年營收年增105.9%，獲利9650萬元，雖由虧轉盈，但2020年上半年是中國疫情最嚴重時期，不具比較基礎，若與2020年下半年獲利12.74億元相比，明顯大幅縮水。果不其然，海底撈最新公布財報，2021年全年出現巨額虧損。

海底撈另一個警訊，是餐飲業核心指標翻桌率，正在節節衰退。歷年財報顯示，在2018年，海底撈的每天翻桌率多達5.2次，從2019年至2021年上半年分別下降至每天4.8次、3.5次、3次。數據反映出，海底撈的歡迎度和消費者的口碑正在逐漸下滑。

迫於現實，張勇終於在2021年12月低頭認錯，承認對趨勢判斷錯誤，並宣布在年底前關閉300家經營業績不佳的門店，也就是在短短幾天內就關掉五分之一的門市，而這些關店的成本就反映在2021年的巨額虧損上。至於張勇的「浪子回頭」，能否讓海底撈「退一步海闊天空」，有待新一年度的業績來驗證。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航