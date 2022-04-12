上海疫情失控，汽車業減產10.5%、161家上市櫃台商停工，李克強示警「清零」傷害經濟

近日上海疫情加劇，中國各地傳出確診案例，目前至少70個城市實施了防疫管制措施，乘聯會表示疫情失控，預計汽車業生產下降10.5%，還有161家台企停工，外界預估中國經濟將進入衰退，習近平則面臨「清零」或「病毒共存」的抉擇難題。

上海成為疫情重災區，汽車業生產下降10.5%

過去一周，中國疫情爆發，其中人口最稠密的地區上海單日新增確診人數倍增，目前公布感染人數新增至少2萬例，而中國各地都在抱怨上海疫情外溢，造成各地疫情復燃。

從今年3月以來，中國已經超過70個城市實施了防疫管制措施，而這些城市佔了整體經濟的40%。《華爾街日報》稱，情況嚴峻許多家庭正為了糧食擔憂，還有家長竭力避免和感染孩子分開。

上海市衛生健康委一級巡視員吳乾渝強調，近日陽性感染者數連續創紀錄，顯示社區傳播仍有發生，並稱疫情防控形勢複雜。

根據中國國家衛生健康委員會公布，31個省（自治區、直轄市）和新疆生產建設兵團報告均傳出確診，相繼上海後廣州市疫情也有升溫跡象。

同時上海市政府表示，將把該市龐大的國家會展中心改造成一個能夠容納5萬人的方艙醫院，且遵循「應收盡收、應隔盡隔」的政策，將病患納入醫療設施集中隔離。

北京當局還是傾向清零政策，中國知情官員告訴《華爾街日報》，習近平3月指示高級領導階層，沒有什麼比清除疫情更重要，而隨病例激增顯示這個政策遇到打擊。

受到各地疫情復燃，中國重要的汽車工業被迫關廠。中國乘用車市場資訊聯合會（乘聯會）3月份汽車銷量較同期下降10.5%，至158萬輛，這包含了特斯拉的上海工廠，該區從3月28日起就已停止。崔東樹甚至表示，上海、長春等地的疫情，預計會對汽車業生產造成20%的減產損失。

161家上市櫃在中國台商停工，李克強示警「清零」傷害經濟

中國內需受到疫情影響，3月份服務業活動大幅下滑，而各地日益趨嚴的防疫措施不得不居家防疫。另外，對外出口也受到牽連，目前證交所和櫃買中心就上海和昆山做清查，共161家上市櫃在中國台商企業都已經停工，

盤點出產業以電子零組件業達41家最多，電機機械業有16家次之，電腦及周邊設備、及其他電子業則各有15家停工，光電業有10家。證期局長張振山對此表示，目前上海和昆山封城對台商的財業務都沒有重大影響

《路透社》報導強調，受到部分地區採取封控管理，包括南方科技中心深圳和東北工業省份吉林，今年北京預估的經濟成長難以達到北京設定經濟成長5.5%的目標。

財新傳媒（Caixin）和研究機構埃信華邁（IHS Markit）表示，中國3月份服務業採購經理人指數（PMI）從2月份的50.2降至42.0，顯示工業擴張已經停止。

克萊蒙特麥肯納學院（Claremont McKenna College）政治學教授裴敏欣表示，習近平面臨難題，如果現在「改變清零策略」會讓人對他的領導力產生更多質疑，從政治方面考慮是行不通的。

不過，中國國務院總理李克強在不到1週的時間內，3度示警經濟成長風險，暗示隨著疫情的廣泛封鎖擾亂生產和消費，對於經濟前景的擔憂加劇。李克強也提到，將研究更有力的政策支持經濟發展。

為了彌補封城帶來的經濟損失，《華爾街日報》推測北京當局不得不發動基礎設施和其他大項目的支出，卻可能讓鉅額債務繼續上升。目前，全球供應鏈正等待習近平下一步的防疫政策，攸關全球經濟發展。

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核稿編輯：翁世航