168間歇性斷食有風險，心血管死亡風險大幅增加？｜又！賈芯文S1EP18

文：Uien、蕭汎如

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近年來，以間歇性斷食來減重蔚為風潮，在許多民眾紛紛實行以達到減肥目的的同時，網路上也流傳著「實行168不吃早餐，將大幅提高死於心血管疾病風險」的傳言，在可疑訊息查證平台「Cofacts真的假的」之資料庫，也曾收到類似訊息回報：

Photo Credit: Cofacts真的假的 本編輯資料取自「Cofacts 真的假的」訊息回報機器人與查證協作社群，採 CC BY-SA 4.0 授權提供。若欲補充資訊請訪問 Cofacts LINE bot https://line.me/ti/p/@cofacts

然而，「不吃早餐」和「增加心血管疾病罹病風險」之間，可能存在相關性，但是並非因果關係，直接說不吃早餐會導致死於心血管疾病風險增加，這種因果論的結論，絕對是錯誤的解讀方式。問題出在哪裡呢？

研究有設計限制，應確認實驗方法勿片面解讀

任何研究都會有一些進行上的限制。例如新聞裡提到的這篇論文，搜集數據的方法，是請受試民眾回答「你多久吃一次早餐？」，來得到資料，選項也只有分成「每天、有時、很少和從不」四大類。在不吃早餐的人當中，也沒有再用受試者的社會經濟條件，或是抽菸、酗酒等生活習慣，再進一步討論。究竟是「不吃早餐所以不健康」，或是「不健康的人裡面大多沒錢吃早餐」，缺乏直接證據說明。

不吃早餐可能代表一種「不健康」的生活方式

為什麼這麼這篇研究的科學家，還是會說「不吃早餐跟心血管疾病死亡風險相關」，而且在結論的地方，會鼓勵大家吃早餐呢？

那是因為「不吃早餐」這個習慣，也可能代表人們有一些異常的生活方式。例如：不吃早餐的人，可能更容易同時會吸菸、喝酒、不健康飲食等等。而這些生活方式，都比「不吃早餐」更容易帶來健康危害，也都可能提高心血管疾病風險。

不吃早餐會怎麼樣？

一般人若沒有不良生活方式，早餐對健康是否有影響這件事，目前有很多說法。有人認為，少吃或不吃早餐，會不利於控制體重，因為可能會在午餐的時候「補」回來；也有168間歇式飲食法的信徒認為，「不吃早餐」可以幫助他們達到斷食目的，讓身體的醣類儲存被完全消耗、分解脂肪，也幫助管理體重。

但是，要特別提醒，如果是糖尿病患者，為了維持身體新陳代謝和血糖穩定，仍然必須吃早餐。

總而言之，吃不吃早餐，可以視自己的健康狀況和需求而定。如果早上起來餓了，那就吃一頓營養豐富的早餐；如果不餓或沒時間吃，不吃也不用覺得有壓力或有罪惡感。然而，雖然吃不吃早餐並非絕對，吃什麼卻很重要。早上的時候，不推薦攝取大量澱粉，因為會讓身體的血糖起伏很大、腦袋容易昏沉。建議選擇富含蛋白質的食物，例如：燕麥、雞蛋作為早餐內容。也要避免薯餅、卡啦雞腿等高油脂的食物，來降低罹患心血管疾病風險。

專家諮詢：台北長庚/新北市立土城醫院心臟內科助理教授級主治醫師 蔡明龍醫師

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責任編輯：陳韻安

核稿編輯：楊士範