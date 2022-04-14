中國「新型舉國體制」源於集體主義基因，疫情失控時卻顯得緩不濟急

近來有關中國「新型舉國體制」運作實施下，能夠有效治理COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎），引發海內外關注。2015年中國領導人習近平即在 《關於〈中共中央關於制定國民經濟和社會發展第十三個五年規劃的建議〉的說明》中指出，在國家重大科技項目和重大創新領域，必須要「發揮市場經濟條件下新型舉國體制優勢」。

值得關注是，「新型舉國體制」不完全同於傳統「舉國體制」，前者更為重視市場機制、社會自主組織；後者則是植基計畫經濟、過於強調政府主導作用。 「新型舉國體制」不完全相同於毛、鄧時代的「集中力量辦大事」的政策導向作為，此為中國國家遭遇緊急及重大突發事故的「治理」機制。

在「新型舉國體制」運作下諸多領域已取得成就，尤其在科技創新領域和新冠肺炎疫情防控治理。

自2020年爆發新冠疫情以來，中共試圖通過「新型舉國體制」運作實施，整合國家、社會及市場資源進行疫情防控治理及科研攻關。此屬於國家重大應急任務，可謂是核心技術攻關中的「核心」、「先導專項」中的「先導」。不僅是強調藉由發揮集中力量辦大事的優勢，也倡議黨國的集中領導，調動高校、科研院所及企業之積極性，創造政府、市場及社會組織三贏局面。

然而，正是透過「新型舉國體制」運作，一方面強化黨國威權體制權力集中化，另一方面也降低社會組織自主性發展。

「新型舉國體制」源自於中國社會中「集體主義」基因，在中國傳統政治文化內涵中，凸顯「集體優先於個人」、「個人理應服從於集體」的「價值觀」。社會集體對個人行為具有強大約束作用，集體主義所形成社會規範、限制，其約束力甚至大過官僚體系管理和法規；且運用科技試圖強化對集體主義的約束力。從全國各省、市對疫情重災區湖北省的「對口支援」中，正因「集體主義」發揮促進防疫治理成效。

傳統「舉國體制」係指舉整個國家之力、集中全國的資源包括人力、財力和物力等，採取計劃經濟方式，從事某項宏大事業發展體制，諸如體育、航空、軍工等事業，在極短時間內取得成效。這種體制依賴國家資源，動用巨資、代價及成本十分高昂。

例如在體育領域，一般國家依靠商業贊助推動，中國則集中全國力量培養少數金牌選手，造成投入巨大但產出卻較少現象，未能符合比例原則。顯示國家力量積極介入及主導公共事務，固然發揮極大絕對角色及作用、影響，但這可能造成「強國家、弱社會」不對稱互動結構。

「新型舉國體制」相較於傳統「舉國體制」，更加關注市場化機制運作，聚焦動員政府、企業、社會等主體力量，將市場機制和政府作用進行有機結合；通過有效整合國內外資源完成戰略目標，更為重視自主可控；及在科技創新更強調原創性、突破性、引領性。

這些制度優勢，包括各地醫務人員馳援武漢；火神山醫院、雷神山醫院神速竣工；疫情防控物資全國統一調度；軍隊高效投送疫情防控物資；調派數百支醫療隊參與救治等等。

中國領導人習近平曾在《求是》雜誌宣稱，重大生物科技成果是「國之重器，一定要掌握在自己手中」；應發揮「新型舉國體制」優勢，集中力量展開核心技術的攻關。中國在這次疫情防控戰疫中，取得極大成效，有的學者即認為這是國家治理理論的優勢發揮效應，始能迅速遏制疫情蔓延。

「新型舉國體制」實現國家與社會的合作治理，印證黨國體制具有強大治理能力；無論是黨國體制或「舉國體制」和國家治理能力的深層結構，都以民主集中制為組織原則，建立制度的協調性和整合性，形成所謂「黨委領導、政府主導、社會參與、居民自治」的社會治理型態，構建國家與社會合作共贏的社會善治。

基本上，「新型舉國體制」治理動員採取群眾路線，暢通民眾表達利益訴求的渠道及政治參與，培育民眾的社會責任感。同時，治理主體又是多元統一，而非多中心分散。

「新型舉國體制」為具有「中國性格」的治理理論，是一種國家治理理論，強調國家角色及作用發揮，印證中共十八屆三中全會正式提出「國家治理體系和治理能力現代化」的重要命題。換言之，「新型舉國體制」的特徵具有強烈「中國元素」、「中國性格」，在「特殊國情」下為具有「中國特色」之「中國模式」及「中國典範」。

「新型舉國體制」對照傳統「舉國體制」，仍有「路徑依賴」作用。可謂是前蘇聯及東歐國家實行的冷戰體制，東、西兩大陣營分別在科技、軍備競賽、外交爭奪、體育競爭等領域展開對抗與競爭。「舉國體制」固然創造國家榮譽及一定成效，但仍無法挽救東歐及蘇聯等共產國家崩潰。因而，以「新型舉國體制」從事重大公共事務時，也勢必受到歷史遺緒影響而產生諸多弊端及其特點。

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首先，「舉國體制」運作需要花費巨大成本

為求成效過於集中動員資源，並不符合比例原則及效益評估。以體育競賽為例，賦予體育競賽及奧運許多政治意義，包括中華民族的偉大復興、洗刷民族百年恥辱感、綜合國力展示、愛國主義及國民尊嚴感、黨國執政的正當性，這滿足中華民族偉大復興及社會主義現代化強國的「中國夢」實踐目標。

其弊端包括：對其他國家以市場機制培養的體育競賽選手，產生不公平競爭、違背公平精神、沒能力拿金牌的運動員淪為犧牲品、造成體育腐敗、摧殘運動員的身心健康及運動員過於單一能力培養等等。此體制花費巨大成本代價僅能培養少數精英，而非整體帶動社會運動風氣。在體育領域，其他國家一般依靠商業讚助推動體育，中國則是集中全國力量培養金牌選手。

其次，官員雖忠誠但缺乏自主性及創新性能力