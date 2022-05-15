今日本土新增6萬8732例，指揮中心說明確診2歲童高燒送醫不治事件，65歲以上快篩陽性可直接給藥

中央流行疫情指揮中心今（15）日公布國內新增6萬8769例COVID-19確定病例，分別為6萬8732例本土個案及37例境外移入（23例為航班落地採檢陽性）；另確診個案中新增19例死亡。昨日發生一名2歲童確診後高燒送醫急救，然而從基隆的衛福部醫院轉院到台北榮總，耗時約超過6小時，最後送醫不治，指揮中心也在記者會上說明此事件經過，並強調會來研究轉院過程要如何加速。



指揮中心表示，今日新增之6萬8732例本土病例，為3萬2706例男性、3萬6003例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市（2萬2891例）、台北市（1萬1701例）、桃園市（9675例）、台中市（4029例）、高雄市（3882例）、台南市（2474例）、基隆市（2122例）、新竹縣（1871例）、宜蘭縣（1871例）、彰化縣（1408例）、新竹市（1312例）、屏東縣（1299例）、花蓮縣（1065例）、苗栗縣（883例）、雲林縣（649例）、南投縣（466例）、嘉義縣（368例）、台東縣（332例）、嘉義市（193例）、金門縣（120例）、澎湖縣（115例）、連江縣（6例），相關疫情調查持續進行中。



指揮中心指出，今日新增19例本土病例死亡個案，為12例男性、7例女性，年齡介於70多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案及具慢性病史、8例無疫苗接種。確診日介於今（2022）年5月2日至5月12日，死亡日期介於5月7日至5月13日。

羅一鈞說明，今天沒有較特殊的、年紀輕的重症個案，多為新冠肺炎合併呼吸衰竭為主，有病患出現急性心肌梗塞或缺血性腸炎、食物哽塞病症情形。80歲以上占7位，疫苗接種部分，有8位沒有接種疫苗，1劑2人、2劑3人，僅6位打滿3劑，呼籲特別有慢性病長者能接種2劑以上疫苗，最好打滿3劑，加強疫苗保護力。

2020年起累計1068例COVID-19死亡病例，其中1053例本土，個案居住縣市分布為新北市510例、台北市370例、基隆市51例、桃園市36例、彰化縣18例、新竹縣及台中市各14例、宜蘭縣7例、高雄市6例、花蓮縣5例、屏東縣及台東縣各4例、苗栗縣、台南市及雲林縣各3例、南投縣及嘉義縣各2例，新竹市1例；另15例為境外移入。



指揮中心說明，今日新增37例境外移入個案中，20例男性、10例女性、7例調查中，年齡介於10多歲至60多歲，感染國家均調查中，入境日介於今年4月29日至5月14日。



指揮中心統計，截至目前國內累計955萬8371例新型冠狀病毒肺炎相關通報(含878萬6521例排除)，其中76萬8543例確診，分別為1萬2206例境外移入、75萬6283例本土病例、36例敦睦艦隊、3例航空器感染、1例不明及14例調查中。

基隆2歲童轉院花了7小時最後送醫不治

基隆市一名2歲林姓男童確診COVID-19，13日晚間發燒達攝氏42.4度，且出現抽慉，由救護車送至部立基隆醫院急診，醫師懷疑是病毒性腦炎建議轉院，衛生局協調多家醫院都沒有病床，最後凌晨才轉至台北榮總救治，但送醫後仍不治。

小兒感染科醫師懷疑是病毒性腦炎，第一時間給予氧氣、輸液、退燒藥、抗生素、抗抽搐藥後，建議轉醫學中心治療，經聯繫基隆長庚醫院，由於基隆長庚醫院主要收治輕、中症兒童，因林童當下屬於重症，依中央流行疫情指揮中心規劃，北部地區有多間醫院可收治重症兒童，建議轉至台北的醫學中心救治。

經衛生局聯絡內湖三軍總醫院、台大醫院和馬偕醫院但都滿床，最終聯繫上台北榮民總醫院，衛生局13日深夜近12時，安排救護車及護理師協助轉院事宜，過程中因林童再度出現抽搐症狀，醫師立刻給予藥物治療，14日凌晨1時35分轉送台北榮總，經救治後仍宣告不治。

醫療應變組副組長羅一鈞今天也在記者會上說明小孩從確診到死亡的時間序，接觸過一位非家人的照顧者確診，在5月12日下午家屬帶至部立基隆醫院急診，在家裡面有快篩陽性、咳嗽流鼻水症狀，當時體溫36.5度、血氧濃度正常不須氧氣，經過採檢後開立處方藥物回家休息，隔天結果呈現陽性以簡訊通知家人。

5月13日開始出現發燒、抽搐、活動力不佳情形，晚間時由家人通知119救護車送至基隆醫院急診，檢傷時間為19時43分，在院中發現體溫最高到42.4度，有呼吸快、脈搏過速，安排小兒專科會診，懷疑有病毒性腦炎，建議安排轉院，聯繫衛生局協助找可以收治兒童重症醫院。

衛生局詢問過基隆長庚、三總、台大、馬偕，當時都是床位少，因此轉去北榮，在晚上11時56分安排救護車、護理師協助轉院，轉到北榮時約凌晨2點，北榮也進行相關救治，不過孩童在早上8點過世。



羅一鈞強調，過程間都有給點滴、抗生素、抗抽搐的藥物治療；死亡原因為確診新冠病毒合併急性腦炎、多重器官衰竭，不過由於資料還沒上傳，會再看病歷摘要、死亡診斷書併入每日死亡個案。

羅一鈞也解釋，目前兒科重症網絡還在運作當中，整個台北地區有6張兒童ICU病床，其實還有床位。兒童專責病房全國也有221張，北部各大醫院都還有兩位數的空床，兒童確診也可以使用混合形的專責病床。中間在轉院過程中，是否有可以加速的地方，會再跟衛生局、醫院討論。

快篩陽性＝確診？密切接觸者快篩陰性就直接免隔離？