【國際大風吹】法國總統大選進入第二輪投票，馬克宏能連任嗎？如果勒龐當選會怎樣？

今年全歐洲最重要的選舉將在4月登場，那就是法國總統大選。

現任總統馬克宏（Emmanuel Macron），當初完全沒有競選過公職，就在2017年當選，成為法國史上最年輕的總統。如今一轉眼五年過去了，世界又變得很不一樣。有疫情、有戰爭，也有經濟危機。這些因素如何影響馬克宏的選情？他面對哪些候選人的挑戰？誰當選可能會產生什麼不同的影響呢？

馬克宏的連任之路

一直保持神秘的馬克宏，一如外界預期，終於在3月3號、投票日一個月前，正式宣布要競選連任。本來這場大選似乎早已分出勝負，因為綜合民調顯示，過去半年來，馬克宏一直以25%上下的支持率，領先所有對手。不過隨著大選進入最後關頭，局勢卻出現變化。馬克宏的領先幅度在4月初大幅縮水，雖然還是篤定進入第二輪投票，但跟對手差距只剩5%上下，已經不能輕鬆應戰。

......所以這份工作永遠需要很多的謙卑，你有想做的事情，但你也得隨時面對和接受世界的現實，這就是過去五年來我們做的。 社會運動、疫情、恐怖主義、戰爭重返歐洲......我們挺過了五年。 ——法國總統 馬克宏

這邊必須先快速解釋一下法國總統選舉制度。法國總統一任五年，總統選舉採取兩輪投票制。第一輪由各黨自由推舉候選人參加，如果最終投票結果無人過半，就會取前兩名進入兩星期後的第二輪投票，而2022年的兩輪投票日分別訂在4月10號和24號。

Photo Credit: 國際大風吹

大搞外交的總統 vs. 下鄉親民的挑戰者

2002年以來，在任法國總統通通都沒有連任成功，不過馬克宏目前還是被看好。

2017年，他成功當選之後沒過多久，就因為柴油稅的提案而引發黃背心之亂，這是法國史上最久的社會運動之一。近兩年來，則是在面對COVID-19疫情中，強勢要求戴口罩，以及用疫苗通行證的措施，半強迫民眾接種。雖然防疫政策最終獲得民眾接受，但也激起不小的反彈聲浪。

在外交方面，他在美英澳突然合組AUKUS安全聯盟，以及無法阻止俄烏戰爭開打這兩件事上，可能會被扣分，不過他始終力挺更自主、更獨立的歐盟，也贏得不少尊重。他在選前表示，如果當選，政府會大力投資產業更新，在關鍵領域建立法國自主的產業鍊，另外也堅持把退休年齡上修，增加勞動力。

在退休金制度的方面，我想要執行的改革，是逐步逐步的，把法定退休年齡調高到65歲。 ——法國總統 馬克宏

馬克宏的最強挑戰者，是極右派政黨國民聯盟領袖勒龐（Marine Le Pen）。

勒龐曾經在2017年競選總統，但進入第二輪投票後，最終大幅度輸給馬克宏。不過在第一輪投票前選前的民調當中，她不只在第一輪投票的支持率來到20%以上（按：投票結果，勒龐第一輪投票獲得23.1%的支持率），如果第二輪跟馬克宏再度對決，民調顯示也僅僅落後6%左右。如果可以贏得台面上所有右派候選人的選票，再加上左派選消極投票，並不是沒有在第二輪逆轉的可能性。

Photo Credit: 國際大風吹

勒龐之所以能夠急起直追，主要是她的立場從極右派稍稍往中間靠攏。相較於2017年，強調反移民、保護國安等議題，這回她主打選民感受最深的民生議題。當馬克宏在烏克蘭、俄國進行外交談判，她過去半年來積極下鄉跟選民拉近距離，強調她瞭解物價飆漲，以及油價超過每公升兩歐元的痛苦。她主張抑制能源價格，以及企業加薪可以節稅等提案，強調要把錢放回法國人的口袋裡，保護民眾的購買力。

如果馬克宏讓國家更有錢了，不好意思，我們還會在這裡討論購買力嗎？ 如果你害怕打開信箱就看到，燃料、瓦斯或電費帳單，這是因為之前有人決定關閉核電廠，有人決定把國內電價跟歐洲電價掛勾，還有亂補助風力發電，根本是詐欺。 有人替你做了決定，會害到你的決定。 ——國民聯盟總統候選人 勒龐，於造勢場合

誰選上法國總統，有差嗎？

儘管俄烏戰爭開打之後，馬克宏因為積極外交，力挺烏克蘭，瞬間支持率飆漲，再加上勒龐過去稱讚過俄國總統普亭也遭到批評，但開戰一個月後這個紅利已經慢慢消退，反而是在疫情產生的供應鍊問題還沒完全解決，加上戰爭催化之下，通貨膨脹的問題揮之不去，讓勒龐找回獲勝的機會。

她看起來更有同理心，看起來沒以前那麼極端了，她的個人形象很好，這是第一點。但第二點是，她把整個競選宣傳的重點，放在解決社會問題上。 ——巴黎政治學院歷史中心主任 拉薩（Marc Lazar）

那麼，誰當上法國總統，有差嗎？根據路透社分析，至少會有三個影響。

第一，俄烏戰爭還在進行中，新總統必須處理戰爭的外交、經濟等各種效應。

第二，隨著英國脫歐，前德國總理梅克爾下台，法國在歐盟的領導地位更加重要，但馬克宏和勒龐對於歐盟的態度截然相反。馬克宏希望歐盟扮演更重要的角色，而勒龐認為歐盟的法規制度不能像現在一樣凌駕在國內法之上。

第三，法國的退休金制度改革以及產業更新都還要繼續進行，否則法國的社會動盪可能會持續。

採取兩輪投票制之後，法國總統大選從來沒有在第一輪分出勝負過，這回也不例外。4月24號的投票結果，對於法國國內和國際局勢都會有深遠影響。而就在大選落幕之後1個月，法國還會在6月份舉行國會選舉。這個歐盟第二大國會往什麼方向前進，全世界都在看。

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責任編輯：丁肇九

核稿編輯：翁世航