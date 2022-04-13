日治時代天才畫家陳植棋：學運青年轉攻美術，為鄉土台灣島殉情

文：陳映禎

「我們要創造出具時代性的台灣藝術。」[1]──陳植棋

1920年代，民族自決的思潮席捲全球，台灣的知識份子認知到建立本土意識的重要，懷抱著革命藍圖，組織了「新民會」、「台灣文化協會」等團體，抵抗殖民政府的不公待遇，成為當時台人文化啟蒙的重要角色。

而當時就讀於台北師範學校的陳植棋（1906-1931），也深受社會運動的感召，一方面不滿於師範學校，同時投入思想研究。[2]這時的他怎麼也想不到，一場學生運動竟會改變他的一生。

Photo Credit: 典藏號T1076_02_01_0022，《陳植棋畫作與文書選輯》，臺北市：中研院臺史所，2017，頁43。 陳植棋，《自畫像》，油彩，21x27cm，1925-1930，家族收藏。

1924年11月，台北師範學校在決定旅行地點時，不顧多數台籍學生的意願，而偏袒少數的日籍生，選擇前往宜蘭。長久以來不平等的待遇，再加上校方勒令三年級的台生許吉退學，讓積怨已久的台生發起罷課學潮。

陳植棋等四年級生欲與校方溝通，不料校方不理睬，他們便堅持要向志保田校長據理力爭，同時製作傳單要求校長與教官辭職；校方則令陳植棋等30名學生退學。

此事件在台灣文化協會居中協調下，雖收回了退學的裁定，陳植棋卻鬱抑無以平復、不願服膺於體制，陷入有家歸不得的窘境，浪跡於蔣渭水的大安醫院並苦惱著：自己究竟該學藝術，或者奔赴社會運動呢？[3]

所幸美術老師石川欽一郎，早早就發現陳植棋的繪畫天分，在他的建議下，陳植棋在極短的時間內便成功考上東京美術學校西畫科，就此開啟他不凡的藝術生涯。

Photo Credit: 李欽賢，《俠氣‧叛逆‧陳植棋》，臺北市：文建會，2009，頁54。 石川欽一郎於台北洋畫研究所指導學生的場景，站立者為石川欽一郎，坐著的學生從右邊到左邊分別為洪瑞麟、張萬傳、陳植棋。

東京畫壇的風格探索

在日本的陳植棋，接觸到後印象派、野獸派、表現主義等新潮流，二科會及一九三Ｏ協會具有前衛反叛的在野畫風，更是吸引他的目光，他也參與了槐樹社與國畫會等在野畫會。

他總是選擇具有台灣鄉土特色的題材，並狂放的表現與大膽的實驗，1927年第一回台展特選的〈海邊〉，畫中以奔放扭曲的線條、騷動的筆觸，勾勒海岸崎嶇的岩石與浮動的海流，畫面遠景坐落的平房、船隻與天空相較起來平和許多，受到後印象派的影響追求立體與動態的效果。[4]

1927年為妻子（陳潘鶼鶼）繪製的〈夫人像〉，鮮紅的中式嫁衣如張揚的帷幕，畫家以濃烈的原色烘托身著白衣、手持羽扇、端莊穩坐的妻子，再以線條強調其面部的輪廓、略帶拘謹的眼神，臉頰上兩抹艷紅是野獸派的特色，強烈的令人挪不開視線。

1928年入選帝展的〈台灣風景〉，畫家先平塗出房屋的幾何色塊，再細部描繪建築磚瓦，屋宇翹起的燕尾與巨大的綠葉劃破天際，鄉間小道上閒置著古早的推車，表現出近代化下新舊雜陳的特殊氛圍，將台灣鄉土的特色帶入帝展。

Photo Credit: 葉思芬，《臺灣美術全集第14卷：陳植棋》，臺北市：藝術家出版社，1995，頁82。 陳植棋，〈夫人像〉，1927，油彩，家族收藏。

從學運到畫壇領頭

「忠實反應時代的脈動，生活即是美，吾等希望始於藝術、終於藝術，化育此島為美麗島。愛好藝術的我們，心懷為鄉土台灣島殉情，隨時以兢兢業業的傻勁，不忘研究、精進，赤島社的使命在此，吾等之生活亦在此。且讓秋天的臺展和春天的赤島展來裝飾這殺風景的島嶼吧！」[5]──赤島社宣言

見識到日本熱鬧多元的畫壇，陳植棋認為台灣也該有自己的美術團體，於是搖身一變為畫壇的領頭人物，在1927年與倪蔣懷、藍蔭鼎等人成立「七星畫壇」，後改組「赤島社」，從其宣言中可見對官方舉辦的台展帶有濃厚的挑釁意味，也種下後續「台陽美術協會」成立的前因。

陳植棋從社會運動的領域跨至美術界，依然帶著改革的理想與熱忱，將早期社會運動的經驗轉化為美術運動、文化實踐的巨大能量。[6]

Photo Credit: 葉思芬，《臺灣美術全集第14卷：陳植棋》，臺北市：藝術家出版社，1995，頁92。 陳植棋，《觀音》，1927，油彩，家族收藏。

倏忽殞落的流星

「如果生命是細而長的話，我寧願短而亮，我嚮往迸發的生命力。」[7]──陳植棋

1931年返台的陳植棋，身體逐漸衰弱，於4月13日肋膜併發腦膜炎驟逝，得年25歲。陳植棋的創作生涯雖只有短短7年，卻留下百幅熱情大膽、劃時代的創作，對鄉土臺灣深刻觀察，揚名日本入選帝展，並如先導者般引領著畫壇。

陳植棋就像劃破天際的流星，耀眼而短促、倏忽殞落，但他的藝術會永恆地綻放不朽的光芒、留下雋永的篇章。

Photo Credit: 《臺灣日日新報》，1931年4月15日，晚報第2版。 台日新報於4月15日刊登陳植棋的悼文，其中提到他入選帝展兩回，每回都入選台展，前途備受矚目，陳植棋與前輩雕刻家黃土水的逝世，是本島美術界不可彌補的損失。

Photo Credit: 《臺灣日日新報》，1931年9月11日，第7版。 1931年9月11至13日，在石川欽一郎、岡田三郎助、鹽月桃甫、倪蔣懷等人的促成下，在舊廳舍（今中山堂）舉辦陳植棋遺作展。

陳植棋美術比賽經歷

入選：台展1-5回；帝展9、11回

特選：台展第1回《海邊》；台展第3回《芭蕉園》；台展第4回《真人廟》

無鑑查：台展第2回《三人》、《二人》、《桌上靜物》；台展第4回《真人廟》、《看見觀音山的風景》、《赤壁》；台展第5回《婦人像》

備註

[1]陳植棋，〈本島美術家に與へる〉，《台灣日日新報》，1928年9月12日，第3版。譯文引用自顏娟英譯著，《風景心境：台灣近代美術文獻導讀》（臺北市：雄獅，2001），冊上，頁133。

[2]蕭金鑽，〈故陳植棋君之追憶〉，《台灣新民報》，1934年10月19-20日。譯文引用自顏娟英譯著，《風景心境：台灣近代美術文獻導讀》（臺北市：雄獅，2001），冊上，頁391。

[3]蕭金鑽，〈故陳植棋君之追憶〉，《台灣新民報》，1934年10月19-20日。譯文引用自顏娟英譯著，《風景心境：台灣近代美術文獻導讀》（臺北市：雄獅，2001），冊上，頁391。

[4]鷗亭生，〈第一回台展評〉，《台灣日日新報》，1927年11月2日。譯文引用自顏娟英譯著，《風景心境：台灣近代美術文獻導讀》（臺北市：雄獅，2001），冊上，頁191。

[5]葉思芬，《臺灣美術全集第14卷：陳植棋》，臺北市：藝術家出版社，1995，頁34。

[6]賴明珠，〈陳植棋「鄉土殉情」意識溯源〉，《臺灣美術》86，2011，頁22。

[7]葉思芬，《臺灣美術全集第14卷：陳植棋》，臺北市：藝術家出版社，1995，頁43。

參考資料

李欽賢，《俠氣・叛逆・陳植棋》，臺北市：文建會，2009。

葉思芬，《臺灣美術全集第14卷：陳植棋》，臺北市：藝術家出版社，1995。

賴明珠，〈陳植棋「鄉土殉情」意識溯源〉，《臺灣美術》86，2011，頁22

顏娟英譯著，《風景心境：台灣近代美術文獻導讀》（上冊），臺北市：雄獅美術，2001。

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責任編輯：王祖鵬

核稿編輯：翁世航