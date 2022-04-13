紐約布魯克林地鐵槍擊事件：10人中彈、16人受傷，槍手仍未被逮捕

紐約布魯克林地鐵站於美國東岸時間週二（12日）上午發生槍擊事件，因在通勤的高峰期，至少有10人中彈、16人受傷，槍手仍在逃。 紐約警察局表示，沒有人在槍擊案受到危及生命的傷害。

當地時間週二上午8點24分，一輛開往曼哈頓的N號列車駛入第36街車站時，地鐵車廂內響起槍聲。紐約消防局表示，至少有16人受傷治療，其中有10人遭到槍擊。 除了槍傷外，受傷情況多樣，從吸入煙霧到被彈片擊中，也有因槍擊造成的恐慌。

Police are searching for a gunman who shot at least five people in a rush-hour New York City subway train. Video showed people tending to bloodied passengers lying on the floor of the station.



Here's what we know so far about the Brooklyn shooting. https://t.co/ASr2XfkySl pic.twitter.com/oO8eTPDXds — The Associated Press (@AP) April 12, 2022

事情是怎麼發生的？

根據紐約警察局長，當時地鐵車廂內一名帶著防毒面具的男子從他的包包拿出一個罐子打開，「當時車廂內開始充滿煙霧。然後他開槍，在地鐵和月台上擊中多人。」 稍早警方也 在槍擊案發生的地鐵站發現了一把槍。

這名嫌犯為身材魁梧的黑人男性，身穿綠色建築工程背心和灰色連帽運動衫。目前沒有已知的犯案動機，當局表示，這起槍擊案不被視為恐怖主義行為。

Subway shooting in #Brooklyn #NewYork 16 people injured and at least 5 shot. pic.twitter.com/AVXVkH6ZEv — Jitender Bhardwaj (@journo_jitendra) April 12, 2022

紐約警察局最初表示，在現場發現了幾個未引爆的裝置。不過後來澄清，他們沒有發現任何爆炸裝置。

一名目擊者在槍擊案發生時在地鐵車廂裡，他說他聽到「我以為是煙火，但後來知道那是槍聲，我很慶幸我躲在椅子後......老實說我無法描述我所經歷的一切。」

「我在第三節車廂的前端，而一切都發生在同一輛車的後端......很快煙霧就開始吞沒一切，人們開始移動到前面的車廂。」

一名廣播電台的工程師告訴表示，她在相鄰的地鐵車廂裡聽到槍聲。

「乘客的反應非常可怕，他們試圖進入我們的車廂，要躲開後面車廂發生的事。」「我們在火車前面的人都不知道發生了什麼事，但人們一邊跑一邊回頭，試著要逃進車廂裡。」

發生槍擊的地鐵站日落公園位於布魯克林的西南方，是唐人街和拉丁區的所在地。該地區距離曼哈頓約15分鐘的車程。

警方呼籲民眾避開布魯克林第36街和第4大道地區，那裡有大量緊急救援人員。兩所學校被封鎖，附近的大多數商店都被疏散。警方也在 車站路口和第四大道詢問可能目擊者 。

Several people have been reported shot and wounded as numerous undetonated devices were discovered inside a subway station in Sunset Park, Brooklyn.



Latest updates: https://t.co/e3Gdvkv0Oz pic.twitter.com/uxyJJW4KQ1 — Bloomberg (@business) April 12, 2022

紐約州州長霍赫爾 （Kathy Hochul）警告，槍手嫌犯仍然 仍然逍遙法外。

「寧靜和正常被一個如此冷酷和墮落的人破壞，殘酷地破壞，他完全不關心被他襲擊的人的生活。 這個人仍然逍遙法外。這個人很危險。」

現在紐約市是一個槍手活躍的情況。

霍赫爾也表示，已與剛確診COVID-19的紐約市市長亞當斯（Eric Adams）報告了這起事件。

根據紐約警察局數據（截至週日），今年為止紐約一共發生了322起槍擊事件，有360多人遭到槍擊。與去（2021）年297起槍擊案相比，槍擊事件今年增加了8.4%。過去兩年中，紐約的槍擊事件上升了72.2%，受害者增加了70.4%。

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責任編輯：黃筱歡

核稿編輯：楊士範