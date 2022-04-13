2022/04/13,
訃聞

【音樂】緬懷「國寶歌王」文夏：才華與成就超越當今任何天王歌手，卻不幸遇到戒嚴時代

【音樂】緬懷「國寶歌王」文夏：才華與成就超越當今任何天王歌手，卻不幸遇到戒嚴時代
Photo Credit: 中央社

我們想讓你知道的是

文夏傳奇的一生能帶給後世有所啟發的話，那麼除了他那些早已膾炙人口的歌曲外，應該仍是他作為一位歌手所應有且成就非凡的本分，以歌聲撫慰人心，以高亮的志節為後人立下典範。99首被禁的歌曲，終將化為99朵禁忌的玫瑰，流芳人間。

被譽為「國寶歌王」、「寶島歌王」、「禁歌之王」等多項頭銜的台語歌謠創作歌手文夏，日前因器官衰竭，於睡夢中仙逝，享耆壽94歲（1928年5月20日－2022年4月6日）。

文夏本名王瑞河，筆名愁人，台南麻豆人，妻子為文香。文夏一生曾灌唱過千餘首台語歌曲，包括〈媽媽請妳也保重〉、〈黃昏的故鄉〉等經典曲。

年輕時曾和妻子文香、文卿、文麗、文鶯組成四女一男的文夏四姊妹合唱團。翌年演出台語電影「台北之夜」轟動一時，後又於1962年至1972年間主演過11部台語電影，可說是早期台灣當紅的藝人。後又於1956年與台南亞洲唱片合作灌錄唱片，可說是當時最受歡迎的台語歌手。

就現代眼光來看，文夏應當是星運一帆風順的藝人歌手，既能作曲寫詞，又能演唱，容貌俊俏，若無意外自當是自此平步青雲，聲望必當如現在所謂的天王等級，才華及成就應當超過現在任何一位天王歌手。

國寶歌王文夏辭世 生命故事製成歌舞劇
Photo Credit: 台灣優質生命協會提供
文夏（左）

然而事與願違，文夏坎坷的一生經歷，用淺白的概念描述，就是他出生在錯誤的時代，在錯誤的時間碰到了錯誤的勢力。早期在戒嚴時代，被禁的歌曲多如牛毛，被禁唱的歌手、被毀歌唱事業的大有其人，然而文夏光被禁止的歌曲就多達99首；另外其他知名歌手、藝人包括高凌風、羅大佑、姚蘇蓉等人都曾有其禁唱的歌曲。只因當時的政治氛圍，握有權力的保守冥頑思想，造就了所謂的禁歌黑名單。

之後，文夏為了躲避相關當局的壓制而遠赴日本走唱，而文夏在日本的遭遇及發展，讓台語歌曲與日本演歌之間的影響又更加的濃厚，而且縱使文夏不再上電視節目，其影響力卻深遠影響台灣老三台電視綜藝節目及早期台灣的秀場節目。君不見當年豬哥亮、余天或其他的台語歌唱節目，總會挑一兩首文夏的歌曲演唱。

當然，文夏所作的歌曲包括〈媽媽請妳也保重〉、〈黃昏的故鄉〉這幾首都是家喻戶曉，販夫走卒都能哼上幾句，甚至唱完全曲的國民歌曲。

現在要聆聽文夏早期的歌曲，大概只有尋找亞洲唱片發行的15張全集。倘若細聽文夏演唱的歌曲，可以發現他的嗓音細緻而文雅，直白中又帶著洗鍊的文句，儘管哭腔在台語歌中一直是主流的唱法之一，然而他的嗓音及抖音又帶著一種自身的滄桑感，如同他自身的遭遇，給予聽者很大的傳染力及同理心的感受。

這樣的歌聲，歌詞大抵不離離鄉背井，出外打拼的描繪，又或者是男女情歌的歡唱，對中下階層勞工的描繪，對故鄉的思念，對家人母親的掛念，都在在透露出早期台灣中南部北漂青年的心中話。自然這樣的歌曲，最能反映出每一代出外人的心聲及共鳴。

1987年隨著解嚴時代來臨，文工會、行政院新聞局相繼改組、縮編走入歷史，當年的禁歌時代，也隨著八零年代之後的大鳴大放，而成了後人獵奇的對象，新台語歌運動的興起，搖滾樂也再次大量介紹引進到台灣。此時文夏的歌聲及作品又被社會想起。而台灣的流行歌壇早已是兼納西洋與日韓等好幾個國家的多元化潮流。

2004年開始，文夏獲頒文化總會國寶級藝人獎章，2011年，榮獲第2屆金音創作獎傑出貢獻獎，2012年又榮獲第23屆金曲獎特別貢獻獎。

此時的文夏已是八十幾歲的老者，此時各界才又不斷封他為「國寶」之類的稱號，也讓他在2017年能以高齡90歲之姿，在台北國父紀念館舉辦個唱。加之這十年台語文的復興運動興起，當年文夏所做的貢獻自然又再度獲得重視。

如果說，文夏傳奇的一生能帶給後世有所啟發的話，那麼除了他那些早已膾炙人口的歌曲外，應該仍是他作為一位歌手所應有且成就非凡的本分，以歌聲撫慰人心，以高亮的志節為後人立下典範。99首被禁的歌曲，終將化為99朵禁忌的玫瑰，流芳人間。

文夏獲頒台北文化獎特別獎（1）
Photo Credit: 中央社
台北市長柯文哲（右）出席第24屆台北文化獎，頒發特別獎給寶島歌王文夏（左）。

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責任編輯：王祖鵬
核稿編輯：翁世航


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