普亭稱與烏克蘭和談「陷入僵局」，烏克蘭特勤逮補普亭盟友梅維德丘克
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普亭表示，為了保護分離主義份子控制的烏克蘭東部地區人民，並確保俄羅斯自身的安全，俄羅斯「別無選擇」只能發動「特別軍事行動」，他也說，指控俄軍在布查犯下戰爭罪行是西方偽造的假訊息。
俄羅斯總統普亭週二（12日）表示，與烏克蘭的和平談判陷入僵局，揚言在俄羅斯取得勝利之前，他不會停止在烏克蘭的「特殊軍事行動」。普亭說俄羅斯的目標高尚且清楚，他也痛批烏克蘭「偽造」在布查鎮等地的戰爭罪行，影響雙方談判。
普亭今日與白羅斯總統盧卡申科（Alexander Lukashenko）一同參觀俄羅斯遠東的東方太空發射站（Vostochny cosmodrome），回顧蘇聯在太空競賽取得的成就。
當被太空發射站員工問及，俄羅斯在烏克蘭的行動是否會實現其目標時，普亭表示「我們將達到我們的目標，這是毫無疑問的」，他對太空發射站的員工喊話，「我們的目標清楚且崇高」。
普亭堅稱，為了保護分離主義份子控制的烏克蘭東部地區人民，並確保俄羅斯自身的安全，俄羅斯「別無選擇」，只能發動「特別軍事行動」，並誓言行動將「繼續進行，直到全面完成既定的任務」。
至於與烏克蘭的和談，普亭表示「我們又回到了僵局」：
現在，安全保證是一件事，但調節克里米亞、在塞凡堡（Sevastopol）與頓巴斯（Donbas）關係的問題已經超出了這些協議的討論範疇。因此，我們又再次回到了僵局。
普亭也說，指控俄軍在布查犯下戰爭罪行是西方製造的假訊息：
當時在敘利亞指控阿薩德政府使用化學武器，後來證明這是假的，在布查的指控，同樣是假的。
不過如《CNN》、《路透社》、《美聯社》等西方媒體都表示，他們的記者在當地目睹了多具屍體，只是尚無法核實誰該對此負責。
根據《路透社》，俄軍日前入侵烏克蘭港口城市馬里烏波爾，最新估計已經約有2萬1000名平民喪生；基輔附近的小鎮布查，當局迄今已發現403具屍體，數字還在增加。
普亭補充說，儘管受到西方制裁，俄羅斯經濟仍然堅定，他也將蘇聯第一個進入太空的太空人尤里．加加林（Yuri Gagarin）、替蘇聯在太空競賽中取得了重要的里程碑為例，與今日蘇聯和西方的對抗做比喻：「制裁是全面的，孤立是完全的，但蘇聯仍然是太空第一。」
「我們不打算被孤立」，普亭說。「在現代世界，要嚴格孤立任何人是不可能的——尤其是像俄羅斯這樣幅員遼闊的國家。」
對此，烏克蘭總統顧問兼首席談判代表波多利雅科（Mykhailo Podolyak）回應，稱「談判極其困難」，但「仍在進行中」，他也稱俄方堅持對談判過程施加公眾壓力，包括透過某些公開聲明。
烏克蘭特勤局證實已經逮補普亭盟友
烏克蘭總統澤倫斯基今日在Telegram上發布了一張照片，顯示烏克蘭最著名的親俄政治家梅維德丘克（Viktor Medvedchuk）遭到逮補，澤倫斯基發文說，「感謝烏克蘭安全局，進行了一項特別行動。幹得好！稍後詳細說明。」
梅維德丘克在去年5月被指控犯下叛國罪，並被軟禁在基輔，美國也指控他在俄羅斯軍隊的幫助下密謀叛變。俄羅斯入侵烏克蘭的幾週內，梅維德丘克一直下落不明。一些觀察家推測，如果2月24日的入侵成功推翻了澤倫斯基，克里姆林宮可能更傾向於在烏克蘭領導傀儡政府，梅維德丘克就是可能的人選。
梅維德丘克被認為是普亭在烏克蘭最親密的盟友。2014年頓巴斯衝突爆發時，梅維德丘克利用他與普亭的私人關係，當了莫斯科和基輔的中間人。
2019年普亭接受採訪時表示，他是梅維德丘克女兒的教父：
我不會說我們非常親密，但我們彼此很了解.......他是（前烏克蘭）總統庫奇馬（Leonid Kuchma）的參謀長，當時他是以這身份要求我參加他女兒的洗禮。根據俄羅斯東正教的傳統，你不能拒絕這樣的要求。
烏克蘭安全部門今日也發表聲明，稱特勤小組進行了閃電般快速且危險的特別行動來逮捕梅德韋丘克，但沒有提供細節，也在聲明中痛批梅維德丘克說：
你可以成為親俄羅斯的政治家，為侵略國工作多年。你最近可能一直在逃避正義。你甚至可以穿烏克蘭軍裝來偽裝。但它會幫助你逃脫懲罰嗎？根本不會！枷鎖在等著你，和像你這樣的烏克蘭叛徒。
新聞來源
- Putin says peace talks with Ukraine are at dead end, goads the West（Reuters）
- Putin's top ally in Ukraine arrested, say authorities（Reuters）
- Putin says talks with Ukraine are at a "dead end" （CNN）
- Ukrainian presidential adviser says talks with Russia "ongoing" following Putin remarks（CNN）
- More than 20,000 civilians killed in Mariupol, mayor says（The Guardian）
延伸閱讀
- 俄軍遭指控使用生化武器，奧地利總理會見普亭後「相當悲觀」
- 你們的政府在撒謊：阿諾史瓦辛格向俄羅斯人喊話，普亭稱「俄羅斯人能區分愛國者和叛徒」
- 莫斯科官方稱20萬人慶兼併克里米亞8週年，普亭：「這個國家已很久沒有看到這樣的團結了」
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責任編輯：黃筱歡
核稿編輯：楊士範