轟動戒嚴時代的「瑠公圳分屍案」（二）：眾多失蹤女性藉著這則慘案，成為社會矚目焦點
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眾多失蹤女性的命運，藉著一位女性受害的慘案，突然成了社會前所未有的矚目焦點。當時的警方跟媒體，若不是為了早日破獲這起連總統都關心的分屍案，恐怕也不會這麼認真地追查各家婦女的下落。
上篇提到無名孕婦被分割成六塊的遺體，被草蓆、被單包裹起來丟在新生南路三段水溝之中，成了轟動全台的「瑠公圳分屍案」，就連蔣介石都想一探究竟。究竟被害人的身分是誰？殺害她的兇手是誰？三輪車伕林萬而在觀看幻燈片的時候，又為什麼突然大吃一驚呢？
1961年2月26日傍晚時分，30歲的三輪車伕林萬而，一如往常在路上踩三輪車招攬生意。突然間，一個帶著兩大包重物的男人將他攔了下來。「我要到台大那邊去。」男人用外省口音的國語說道。
林萬而看他身懷重物，與這位男子討價還價，不過因為要去的地點不遠，沒有要價成功。等乘客跟貨物都上了三輪車，林萬而開始踏車前進，卻深深感到吃力。明明就是載一個人，卻好像有兩個人的重量，林萬而不住心想：那兩個包裹裡面到底是什麼東西啊。
到了新生南路三段的台大側門附近，那男人要他騎得更靠近水溝一點，然後便拿著包裹下了車。林萬而正想幫他搬，男人卻隨即阻止了他，自行把兩個包裹搬到路上，付錢要他走人。
這件小事本該在忙碌的生活之中被快速遺忘，但專案小組的幻燈片卻喚起了林萬而的記憶，一幕一幕歷歷在目。
「那個草蓆，那個布。」林萬而驚覺道：「就是昨天那個乘客的包裹啊。」
運屍者的證詞
林萬而趕緊向專案小組提供他的證詞，這可說是調查數日以來的第一道曙光，至少專案小組掌握了可能的兇案發生地點，以及兇手的一部分目擊情報。
林萬而記憶中的乘客上車地點，原來是在和平東路二段附近，警方估計兇手犯案的第一現場，大概就在不遠處。專案小組開始大力搜查和平東路二段周圍巷弄的房舍，尋找命案現場的蹤跡。很快地，就在3月2日那天，專案小組雀躍地向媒體宣布：他們找到凶宅啦。而且更棒的是，他們連兇手都逮到人啦。
所謂命案第一現場，是位於和平東路二段107巷的某處宅邸。警方在該宅水泥地上發現血跡，也找到沾有血液的繩頭，廚房更還有多塊染血抹布，牆上還有粉刷過的痕跡，看起來就十分可疑。專案小組於是遍查宅邸的相關人士，包括承租過的房客，最後，他們認定二房東吳武英涉有重嫌。
吳武英隨即被專案小組列為重要嫌疑人，被帶進刑警大隊連夜偵訊。吳武英32歲，省籍福建，去年才剛結婚。原本吳武英租下和平東路宅邸是為了自用，後來改當二房東賺錢，只是招租不順，竟然還成了「兇案現場」，人也成了分屍案的主嫌。媒體一掌握到這筆情資，立刻大幅報導，「兇手」吳武英的私生活也被無情地揭露在讀者的眼前，成為眾人看戲嗑牙的對象。
莫名其妙的主嫌
破案進度看似「大有進展」，不過，所謂主嫌卻堅決否認他跟分屍案有任何關聯。警方偵訊時一再逼問，循循善誘吳武英提供命案線索，吳武英卻可憐兮兮地一再表示他一無所知。連續幾天下來，專案小組又陷入了死胡同中，他們缺乏更強力的證據，證明吳武英就是兇手；而且吳武英跟妻子感情甚篤，不用說他太太人活得好好的，也無法證明他可能傷害其他女性。
最令警方頭大的是，他們還是不知道死者的身分到底是誰。就算要刑求逼供，至少也要能夠編出證據跟故事；但警方連死者的名字都不知道，又要怎麼指控眼前的嫌犯就是真兇？專案小組一改先前的自信，要媒體慎重報導，僅稱吳武英宅為「可疑現場」。同時，他們也開始重新檢視，讓吳武英宅被列為可疑現場的可疑血跡，究竟是否合乎死者血型。
結果，在詳加鑑識之後，專案小組不得不承認第一次勘驗成果不正確，現場血跡並非人血，而是動物的血；牆上粉刷也是半年前所為，不可能是為了掩蓋最近的命案；至於唯一一滴地板上的人類血液，則是分屍案發生以後才搬進去住的房客李孟浦之妻打針時滴落的血液。如果此地真的發生分屍案，又豈會只有一滴人血？更不用說，血液的主人還好端端地活著。
調查結果既是如此，警方再怎麼擔憂顏面掃地，也只能向媒體承認吳武英宅是兇案現場的可能性很低。不過他們還是沒有完全放過吳武英，將他限制住居，沒有完全排除他的嫌疑。本來就身形瘦小的吳武英一臉蒼白，向訪問的記者表示：「這件事，幾乎使我的前途毀了。」
記者們把他的容貌與話語詳細記下，用他痛苦不堪的模樣，又發了幾篇報導。
失蹤者的群像
主嫌不是主嫌，現場不是現場，這起命案的真相彷彿陷入了水圳底部的泥淖中。儘管命案見報以來，一直有民眾前來刑警大隊認屍，卻沒有任何一個家庭找回他們失落的家人，專案小組也掌握不到最關鍵的死者身分。
究竟是哪位女性，遭逢如此不幸厄運？這個問題理應只有一個答案，但出聲回答者，卻遠遠不只一家一戶。
專案小組為了趕緊找出被害人身分，將調查範圍向全台灣擴展，到各縣市撥放命案幻燈片，鼓勵民眾提供線索或認屍。只不過，這個效果有些太強，妻子、女兒、姊妹、親屬……有失蹤年輕女性家人的家庭竟然多不勝數，在分屍案的報導熱潮中，紛紛冒了出來。
幾乎每天都有新的報導，表示又有某地某個家庭，前往指認瑠公圳女屍是否為自己失蹤的家人。他們抱著破碎的期待前去認屍，然後再度空手而回，不知發現親人不是被害人的他們是會重燃希望，或是再度陷入永恆等待的痛苦。
有父親擔憂女兒出嫁後失聯，是不是慘遭女婿殺害；有丈夫氣噗噗想要找回逃妻，藉著分屍案報導呼籲老婆要是沒死就趕快回家。眾多失蹤女性的命運，藉著一位女性受害的慘案，突然成了社會前所未有的矚目焦點。當時的警方跟媒體，若不是為了早日破獲這起連總統都關心的分屍案，恐怕也不會這麼認真地追查各家婦女的下落。
不少失蹤者在後來順利地與家人聯繫上，也有不少離家出走的女性，為了自己的事被鬧上報紙，只好不情不願地出來證明自己沒死。然而，也有諸多的失蹤案，依然沒有任何下落。到底在那個時代，還有多少婦女面臨拐賣、綁架、謀殺、於是從此人間蒸發的黑暗命運呢？又有多少婦女是為了躲避家暴或不情願的婚姻而消失，深怕被家人找到的呢？
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
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「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）