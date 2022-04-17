【書評】《大海借路》：來一趟鹽分地帶青鯤鯓之旅，海洋為這座島嶼帶來許多可能性

文：李拓梓（國藝會副執行長）

因為《大海借路》而起的青鯤鯓之旅

春假的時候跑了一趟青鯤鯓，那是台南將軍一帶的小漁港，官方名稱為「青山漁港」，比起附近的將軍漁港、有代天府的南鯤鯓、有鹽田的北門、有黑面琵鷺的七股，青鯤鯓是個小的不得了的村落。

會來到這個小鎮，是因為周梅春的小說《大海借路》。幾週前我因為工作的關係，出席這本書的發表會，為了對文學表示尊重，我特意找來了書，好好的讀了一遍。一讀不得了，情節引人入勝，讀來愛不釋手，花了兩三天的時間就把十三萬字大作看完。

西南部沿海從北門、將軍到七股附近，稱作鹽分地帶，以不靠海的佳里為中心，日本時代就出過吳新榮、郭水潭等重要的作家，也在台灣文化運動的參與上寫下重要的一頁。戰後這樣的藝文氣氛也傳承了下來，羊子喬、楊青矗、周梅春、稍年輕的《鹽田兒女》蔡素芬，都是出身此地的重要作家，早期在南鯤鯓舉辦的「鹽分地帶文學營」，也是幾十年前的文藝青年朝聖之地。

周梅春女士是鹽分地帶的重要作家之一，不過這幾年據說都在寫兒童文學，已經很長一段時間沒有寫小說。她說這本書是先寫了五萬字，投給國藝會爭取獎助，評審時被小說家宋澤萊認為是當代女性主義小說的傑作，因此得到支持，就繼續寫了八萬字，完成《大海借路》的十三萬字長篇。

宋澤萊在推薦時比較了李昂、廖輝英等比較古典的女性主義作品，認為鄉土文學當中女性的角色要不然就是《油麻菜籽》的容忍，不然就是《殺夫》的反抗，但《大海借路》卻不是容忍也並非反抗，而是借力使力，讓女性在艱困的環境中，走出了自己的一片天。他的評論和例子都很古典，其實《大海借路》無論是內容的鋪陳、女性自我成長的勵志感，以及風土的描述，都讓我想起第一次寫小說就上手的陳柔縉《大港的女兒》。

《大海借路》寫青鯤鯓和鹽埕埔，《大港的女兒》寫愛河和高雄市，前者的時間背景是戰後，後者則橫跨了戰爭；前者是虛擬，後者是虛實穿插，但總歸是圍繞著台灣的歷史和女主角在時代中如何找到自己的出路。在當代閱讀的時間點上，讀者讀到的是女性怎麼繞過，而不是直接打破眼前的重重阻礙，來擺脫宿命和環境，找到人生的出口。兩本書的背景都是海洋，也意味著海洋的豐富，總是為這個島嶼帶來許多的可能性。

回到青鯤鯓，本來是個離島小漁村，靠著頭人們從澎湖運來大石丟進淺灘，終於在本島和離島間借出了一條可供行走的道路。現在的青鯤鯓和佳里之間，已經有可以開到六七十公里的筆直公路連結，退潮時可以看到護岸兩側的潮間帶，鷺鷥棲息、蟹類活動，也有不少這幾年種電政策下的太陽能光電板，但不太能夠確定看見的幾塊連續的大石，是不是當年青鯤鯓人向海借出來的那條路。

橋那邊的漁村當然依舊是很匱乏，一天沒幾班的公車，零零落落的居民，泊在岸邊的小漁船。去的那天是春假，堤防邊停了十數台車，正疑惑著那為何路上都沒人，就看見往巷弄裡指的「秀里蚵爹」指示，走進去一看裡面大約二三十觀光客，有些正在吃，有些在排隊，三十五元的價格很公道，比我熟悉的台北大稻埕老攤便宜十五元。

穿梭在門牌分別為「鯤鯓」和「鯤溟」的巷弄裡，房子大多矮小，偶而一兩棟兩三層高的建築，應該是外地回鄉者所興建，也有一些破敗的房子，想來可能就是像《大海借路》的阿秀一家那樣，離開就不再回頭的鹽分子弟的老家。

繞出彎曲巷弄之後看到烏魚子的賣店，走進去詢問，價格並沒有特別貴或便宜，詢問冷凍庫裡的魚獲是不是自己的塭仔所養，店員倒也很老實的說沒有，都是從附近進貨來賣，反正網購很方便，青鯤鯓做店面租金很便宜。想這也是台灣生意人「大海借路」，繞過障礙也能前進的一種變巧。

春季海邊的風很大，沒有太陽的地方會感覺冷，離開的時候看見大橋前有座螃蟹塑像，有點吉祥物的感覺，但沒有頗具名氣的「虱目魚小子」那麼顯眼。因為讀書而興起了這趟旅行，心裡有著看到、摸到場景的踏實感，遂沿著海邊新闢的大道，呼嘯著往更南邊的大都市前進。

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責任編輯：潘柏翰

核稿編輯：翁世航