轟動戒嚴時代的「瑠公圳分屍案」（三）：警方盯上抗日空軍英雄一家，嗜血媒體見獵心喜

上篇提到，三輪車伕林萬而提供證詞，指認兇手曾經在和平東路一帶帶著屍塊包裹坐他的車前往棄屍，專案小組隨即前往和平東路搜查，在第一個疑兇跟可疑現場碰壁之後，他們隨即發現了另一個可疑的住宅……但那住宅竟然是大名鼎鼎的空軍少將柳哲生家。究竟柳哲生將軍一家跟這起孕婦分屍案有何關係？或者他們又是被無辜牽連的對象？

為了調查轟動社會的瑠公圳分屍案，專案小組循線追查，想不到竟然找上了空軍少將柳哲生的家，這到底是怎麼一回事呢？莫非柳哲生將軍跟這起分屍案有什麼關聯？

在專案小組自己理出頭緒以前，緊跟調查進度的記者們就聞風而來，於是乎專案小組與媒體記者，大量人員在柳家進進出出，尋找命案的蛛絲馬跡，不放過一個角落。上自柳將軍與他的家人，下至他們的僕傭與司機，全成了懷疑的對象。一瞬間，原本過著平靜權貴生活的柳哲生一家，變成了全國矚目的焦點。

眾多「線索」指向將軍家

柳哲生貴為空軍少將，而不是像吳武英那樣沒什麼背景的普通外省人。照理來說，專案小組要調查將軍一家，應該也會敬畏三分，不敢隨便栽贓罪名。那麼，除了柳家剛好位在疑兇可能運屍路線上面以外，還有什麼樣的理由讓專案小組認定柳家與分屍案脫不了關係呢？

警方不僅在柳宅後面的竹籬公廁處找到可疑的女性衣物，還在包裹屍塊的草蓆上找到幾根「狗毛」，顏色有白有黑，因此斷定兇手家裡或命案現場有狗活動。正好，柳將軍家就養著一頭大狗跟數隻小狗。此外，專案小組還得知柳家的男性僕人前陣子交了女友，說不定就是被害人。這種種可疑的跡象，讓專案小組懷疑柳宅中人就是分屍案兇手。

坦白說，這些「證據」實在相當脆弱。專案小組要怎麼鑑別草蓆上的狗毛，就是來自柳家寵物呢？在公廁附近的女人衣服，又要怎麼確定是被害人的呢？更重要的是，柳宅竹籬只不過是眾多運屍路徑其中可能的一條路線，專案小組究竟要怎麼證明柳宅就是運屍的起點呢？

針對以上這些問題，專案小組採取最雷厲風行的手段來解答──先搜就對了。只要柳宅是凶宅，證據就一定在柳宅之中。辦案人員先行化裝成電力公司工人潛入柳宅探勘，之後召開秘密會議，決定要如何不打草驚蛇地搜索柳宅，逮住真兇。於是，在刑警大隊隊長王魯翹與檢察官林錫湖等人的帶領之下，專案小組在1961年3月6日凌晨5點突入柳宅。

事前完全沒有得到知會的柳哲生，在凌晨時分被闖入的專案小組驚醒，專案小組向少將客氣地出示了搜索票，就展開了全面搜索。專案小組在屋內果然找到了不少「線索」：麻繩、稻草、鐵絲、可能用來幫屍體止血的石灰，還在男性僕人房中找到女性衣物。

雖然這些線索其實都是一般人家會有的東西，不過既然柳宅也有，已足夠讓專案小組感到欣慰，也證明他們的理論：柳宅僕人們涉嫌重大。在不清楚是誰犯下血案的狀況下，專案小組便把三個男僕：柳哲生舊部李家僖、司機陳世有跟伙夫劉子玉三人全部帶回秘密地點偵訊。

Photo Credit: Wikimedia Commons @ public domain 因倒楣被檢調懷疑家僕涉案，間接導致前程盡毀的空軍英雄柳哲生少將

柳宅上旋繞的謠言陰影

接下來的數日，專案小組徹夜偵訊三位嫌疑犯，想從他們口中得到供詞；法醫葉昭渠則與眾多理化專家，比對柳宅找到的諸多線索、狗毛等等，究竟與命案物證相不相符。媒體見到分屍案竟有如此驚人的進展，更是每天大篇幅報導。從刑警透露的辦案進度，到柳哲生一家的反應，報社記者們深恐遺漏了任一細節，每天緊守在柳宅與刑警大隊等地點。有一點點動靜，就立刻抄寫成新聞發布。

專案小組認為柳宅三僕涉有重嫌，要嘛兇手是其中一人，要嘛就是共犯結構，至於死者，就是男僕們傳說中的女友，因為感情糾紛而慘遭殺害。很快地，就傳出劉子玉供認自己就是兇手的說法，被害人因為姦情被發現，連著腹中胎兒一起遇害。

不過外頭的謠言，可不滿足於僕役階級的小情小愛，既然案件都牽涉到聲威顯赫的柳哲生少將一家，當然是要好好地臆測一番，才能夠滿足八卦的胃口。社會上開始有傳聞說死者其實是柳哲生在外的女友，或是在家中幫傭的女僕，與主人談了不倫戀之後慘遭殺害，僕役們不過是替罪羔羊。

各種謠言傳得滿天飛，記者們天天在外圍堵，還要接受專案小組的連番訊問，柳哲生夫婦應該是不堪其擾。他們向辦案刑警一再表示，對於三位僕人的感情狀況一無所知，也不認為他們會是兇手，但警方還是一再追問僕人們的問題。

記者們則是頻繁登門訪問，紀錄柳將軍夫婦的家居生活與對命案的看法。在社交場合長袖善舞的柳夫人，總是很客氣地接待記者，熱情回答他們的問題，有時還開起自己丈夫的玩笑。不過記者們也看出，在柳夫人手中香菸的裊裊煙霧之下，其實藏不住她內心的驚悸與不安。

柳家的孩子們同樣深受困擾，數百名陌生的刑警、鑑識人員、媒體記者等人日日夜夜進出家中，三個熟悉的家僕則被說是兇手抓走。年紀尚輕的他們，聽著外人描述分屍案的場景如何如何可怕，又想到家裡可能就是命案地點，就嚇得睡不著覺了。第二天，柳哲生便叫孩子們不要再看報紙了。

命案紛擾的柳家，在3月15日迎來了男主人的48歲生日。一位相士「綠園主人」特地來替他相命，「柳少將今年要升官啦。」相士鐵口直斷，表示柳將軍今年走運，分屍案的陰霾，肯定是可以平安度過的。

無名死者依舊無名

專案小組一邊任憑柳哲生一家飽受媒體騷擾，一邊絞盡腦汁要從三位柳宅嫌犯口中得到命案線索。然而，儘管劉子玉或陳世有殺害女友，或是替主人頂替的傳言漫天飛舞，偵辦刑警實際上並沒有從劉子玉等人身上得到任何可靠的證供。

究竟專案小組當初的判斷是否正確？柳宅真的與分屍案有關嗎？三位男僕的交友狀況是否真能導向真相呢？本來以為可以突破先前找錯現場的僵局，盡速逮到真兇的專案小組，瞬間又回到當初的泥淖之中。他們逮捕嫌犯快兩個禮拜了，依然一無所獲。草蓆上的狗毛經過詳細鑑識之後，發現顏色與柳家狗群並不相同；不過可疑衣物上的血型卻與死者相同，使得警方一時還無法排除男僕們的嫌疑。