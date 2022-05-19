轟動戒嚴時代的「瑠公圳分屍案」（四）：懸宕已久的真相終於大白，配角的死活、冤屈、創傷無人關心
我們想讓你知道的是
懸宕已久的真相終於大白，卻也是一個家庭必須為不願面對的悲劇而哭泣的時刻。
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瑠公圳分屍案剛見報的那天，1961年2月27日，全台灣都在討論這起駭人聽聞的棄屍案件，各家報社唯恐自己銷量輸給競爭對手，都用上大篇全版報導。何太太也在家裡看報紙了解最新案情，順便幫丈夫的同事顧小孩。那人來接女兒時，她向他攀談道：「你小寶剛才看見分屍案照片，說是她媽媽。」
「這小孩亂講。」男人笑道：「家有好多電影明星照片都是她媽媽。」是啊，小朋友就是愛亂講話，不是嗎？小女孩肯定是想媽媽了吧。何太太不以為意，轉過身去，沒看見那男人抱著女兒，眼角泛著淚光。
重逢卻在解剖室中
時間回到4月12日，被縫線纏繞的女屍，長髮漂散在混濁的福馬林藥水缸中，一次又一次地等待來自台灣各地的認屍者民眾，能夠親口說出她的名字。然而一組又一組的人們來過，卻總是默然而回；刑警法醫、達官貴人、立委諸公、媒體記者、醫學院生……各類人等前來「參觀」她的遺容，至今已不知幾百次，沒有任何一人是她所等待的人。
距離她被分屍且棄置在新生南路水溝中，已經過了40餘天，這一天，又有一組失去女兒消息的家庭，揣著不安的心情前來看她。一對來自嘉義的母女，由專案小組人員陪伴，迎進刑警大隊的解剖室內。她們認真地朝著女屍的久經浸泡的面容看了半晌，努力地將已然變形的五官與記憶中親人的容顏合在一起。
「富妹，是你嗎？」那對母女感到相當猶豫，不敢確定眼前的死者就是自己的女兒跟姊姊。這不僅是因為遺體與生者的容貌已有差異之故，也可能是她們還不敢相信失聯已久的家人，就是這些日子來全國矚目的命案受害者。
然而，隨著專案小組深入訪談，調查清楚這位失蹤女性的行蹤，竟與命案死者的遇害時間、居住地點有高度相近，這個來自嘉義的客家家庭終於點頭確認，死者就是她們自1961年2月24日後再也沒有聯繫上的家人，29歲的陳富妹。
為了更加確定死者真的是陳富妹──畢竟調查期間也發生過來自東部的某個家庭非常確定死者是他們養女的事件，後來證明並非如此──專案小組決定再找陳富妹的朋友陳金子前來認屍。陳金子一開始害怕惹麻煩上身，又看到報導上把柳哲生將軍這類權貴扯了進來，就更不敢出面指認好友。幾經勸說之後，她才願意前來認屍，看了十幾分鐘後，她非常肯定這就是失蹤已久的好友。
懸宕已久的真相終於大白，卻也是一個家庭必須為不願面對的悲劇而哭泣的時刻。
悲劇前夕發生的事
分屍案死者陳富妹年僅29歲，曾經當過幼稚園老師，後來都在台北從事咖啡女郎、茶孃等服務生性質的工作，與籍貫浙江的外省前夫盧家祥離婚，育有一個女兒。根據好友陳金子的說法，陳富妹在遇害之前不久，曾經來找她談心。
她當時已經與丈夫離異，卻又保持著藕斷絲連的微妙同居關係；同時，她認識了一個在國防部軍樂隊任職的已婚男人周君亮，瘋狂迷戀對方。陳富妹告訴陳金子，她想要嫁給周君亮，還懷了他的孩子，而且周君亮已經答應要與老婆離婚，儘管被好友勸誡，沉迷在愛情中的陳富妹仍不為所動。
然後，那就是她們兩人最後一次見面。再次相見，已是在解剖室中。
於是，專案小組很快就懷疑陳富妹的前夫盧家祥就是兇手，於4月14日晚上將他從嘉義帶到警備總部，一方面讓他指認前妻，另一方面則對他進行偵訊。一開始，盧家祥不願承認罪行，還說用來包裹屍體的毯子早已交給前妻；後來他向專案小組開了幾個條件，包括不做現場表演等等，才終於承認自己失手殺害陳富妹。
根據盧家祥本人的說法，2月23日那天，陳富妹回到家中，便開口說要搬走，去跟周君亮在一起。他大力阻止「妻子」，卻忘了「妻子」早就已經跟他離婚，根本不用管他的想法。兩人相互爭執之後，盧家祥決定放手讓陳富妹把戶口遷出，不再管她，然而事情並沒有這麼簡單結束。
陳富妹表示要將女兒一併帶走，這對盧家祥來說是最後一根稻草。他不讓陳富妹拿走戶口名簿，陳富妹又急又怒，要跟他搶戶口名簿，一氣之下掐了盧家祥的喉嚨。被激怒的盧家祥反過來掐住陳富妹的脖子，滿懷怨恨的他用力地掐、用力地擠……一陣施力之後，他的怒氣終於消失，但前妻的呼吸也消失了。
見到「愛妻」身體漸漸發紫，盧家祥嚇壞了，他急忙用各種方法搶救她，卻無力回天。不知道該如何是好的他，在前妻遺體旁聲聲呼喚，卻再也挽不回她的性命。該怎麼辦？該怎麼辦？盧家祥不斷地思索著。痛苦、懊悔、恐懼的他，想到兩人的女兒「小寶」，做下了一個不得已的決定。
真相終於浮出水面
他買來冥紙祭拜，向前妻祈求原諒；接著，他就將那曾經深愛的人，切成了六大塊，於2月26日用被單與草蓆包起來丟進水溝中。「之後我一定會好好埋葬你。」他向妻子默禱：「在那之前請先不要浮出來吧。」
然而，陳富妹如果在黃泉之下有任何想法，肯定也是拒絕了兇手的請求。她的遺體在棄屍當晚就被人發現，案件登上了全國報紙版面，幻燈片在各個鄉鎮撥放。盧家祥的良知無處可逃，只能一直躲藏起來，每日每夜深受折磨，並祈禱自己不要被抓到。隨著案子破獲，他也不得不面對自己親手殺害前妻的事實，接受法律制裁。
雖然盧家祥與陳富妹的住址就在和平東路二段107巷裡面，不過因為他將陳富妹的戶籍遷到桃園，一時間，警方便沒有注意到陳富妹的居住地就在林萬而指證的地點附近。這證明了林萬而不但沒有說謊，而且提供的證詞相當關鍵，只不過專案小組沒有辦法循線追查到正確的凶宅，反而害吳武英跟柳宅上下人等倒大楣。直到盧家祥被捕，劉子玉與陳世有才得到不起訴處分書；而吳武英的限制住居，還沒有立刻被取消呢。
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【影音】整理數十萬張空拍影像，就像一場馬拉松：看見・齊柏林基金會「數位典藏」計畫
我們想讓你知道的是
「透過影像為環境發聲」是齊柏林畢生在做的事，也是看見・齊柏林基金會要接力做下去的事。打造一座把台灣存起來的影像資料庫，讓齊柏林留下的影像資產得以傳承世代，「數位典藏」計畫需要你我一同支持響應。
2017年，《看見台灣》的導演齊柏林匆匆離開這個世界，留下無數珍貴空拍影像資產；這些跨越1990年代到2017年、長達25年台灣自然與人文地景變遷的真實紀錄，不只保留了台灣之美，更在學術研究、環保倡議和環境教育上有著無可取代的價值。然而，龐大的影像素材需要經過「數位典藏」才能被有效應用，因此「看見・齊柏林基金會」成立的初衷，就是為了承接數位典藏的使命，讓齊導畢生的心血，能夠世代傳承，發揮永續的影響力。經過兩年的摸索，基金會最終研擬出最合適的數位典藏計畫，不只將齊導作品數位化、分類歸檔，更要建置線上影像資料庫，並將繼續記錄台灣的使命傳承下去。
根據看見・齊柏林基金會統計，齊柏林導演在空中拍攝超過2500小時所累積的影像，約為10萬張空拍底片、50萬張數位照片，上千小時的空拍影片；要為如此龐大的影像資料建檔與整理，勢必耗費許多金錢、時間與人力。不過，只要能集結眾人之力，這一場數位典藏人員及專業志工接力的馬拉松，將會是美麗而撼動人心的一段旅程。
「數位典藏」做什麼？
數位典藏（digital archive），意思是將有保存價值的實體或非實體資料，透過數位化（諸如攝影、掃描、影音拍攝、全文輸入等）與加上屬性資料等詮釋資料（Metadata），建立數位檔案的形式，作為永久保管儲存。
而看見・齊柏林基金會的數位典藏計畫可分為三大工作線，分別為：
- 傳統底片組：挑選底片→掃描成數位檔案→建立屬性資料→歸檔
- 數位照片組：挑選照片→建立屬性資料→歸檔
- 空拍影片組：挑選影片→建立屬性資料→歸檔
除了要將齊導留下來的影像作品數位化歸檔，數位典藏計畫還包括改版建置「iTaiwan8影像資料庫」，也就是建設完整的線上影像資料庫系統，讓齊導作品更便於靈活運用，也能讓更多世人看見。
飛行2500小時累積的空拍影像，怎麼整理？
- 整理底片／數位掃描
數位典藏組專員詹宇雯的工作，是負責整理傳統底片。即便存放在防潮櫃中，傳統底片仍面臨逐漸老化褪色的壓力，需要與時間賽跑進行數位化保存；然而大多未經篩選的10萬張底片，有些因為直升機震動導致些微的畫面模糊，也有因飛行路線連續較重複的地景構圖，而詹宇雯的其中一項任務，就是拿著放大鏡一一檢視精挑，並標註定位和勘誤照片資訊。
「整理底片最常發生的問題就是人工出錯，因為以前留下的資料可能是齊導或其他志工整理出來、用手寫的，貼紙可能貼錯或資料寫錯。」詹宇雯說起某次經驗，當時有一張台北車站的照片被貼了很多年份，為了找出正確年份，她試圖辨識照片裡招牌跑馬燈上的氣溫、股市市值等資料，交叉比對推斷出正確年份。雖然偶有這種偵探辦案一樣的趣事，但大多數時候是耗費專注度與眼力的過程。
完成底片挑選的階段，接著進到底片掃描數位化。然而，這步驟並不容易，除了整體的影像品質控制與檔案管理，齊柏林導演留下的底片最遠距今至少11年，老化褪色的底片容易出現色彩偏誤，須進行色彩還原，再修掉畫面上的髒點、存成解析度高的數位影像才算完成。
- 建立屬性資料
所謂「建立屬性資料」，其實就是為影像添增各種描述紀錄的資訊，有了這些資訊，龐大的影像資料才能被有效率的搜尋、管理。數位典藏組副組長陳宣穎表示，以齊導拍攝的影像為例，包含：拍攝主題、地點及詮釋地景的關鍵字都屬於此範疇；而其中投入最多時間的便是「定位」和「建立關鍵字」這兩項任務。
「定位」指的是找出拍攝主體所在地點和座標，有時可透過既有的飛行軌跡紀錄來推測，但更多時候是在沒有軌跡紀錄的狀態下，憑藉地理知識及照片上的蛛絲馬跡判讀位置。如果影像拍攝年代久遠，或是地景變化很大，就需要運用更多歷史圖資或佐證資料去搜索、推論。
「我們要一張一張照片判讀，建立屬性資料。像是早期的傳統相機沒有定位功能，常常看到照片中只有一大片山稜線，此時我們就要仔細比對地圖、衛星影像，想辦法查找，盡可能貼近正確。」陳宣穎說。
「建立關鍵字」看起來似乎相對輕鬆，然而事實上，光是決定有哪些關鍵字可以使用，就是一門功夫。第一步必須辨認影像中的景物，例如一塊農田種植的是什麼作物，就必須蒐集其他資料輔助判斷；其次，由於空拍照片尺度不一，在畫面中佔比多大的景物需要設立關鍵字，也需要經過討論訂定規則；最後，還必須從使用者的角度思考，依據一般人的搜尋習慣設立關鍵字。
因此，在建立屬性資料的過程中，看見・齊柏林基金會也特別諮詢多位專家，共同研究規劃出適合台灣空中影像的關鍵字建置邏輯，並以此基礎進行分門別類、校正檢核，確保影像被妥善歸納及運用。
- 影音資料典藏
相較於照片整理，動態影片的典藏工程更為多元複雜。首先，要針對近千小時空拍影片進行盤點，接著進行特殊格式轉檔與備份，再逐步建立邏輯編碼、標示檔案管理方式，以推動後續屬性資料建立。
「影片整理最大的兩個挑戰，其一是影片內容橫跨的範圍很大，導演可能是台中起飛、屏東降落，因此要去判斷每個影片節點的地景定位；其二是飛機上升的垂直範圍很大、晃動又劇烈，有時候會遇到『果凍效應1』致使內容失真。」影音製作組專員鄭宇程說明，由於各時期的影片拍帶檔案格式、影像內容品質、影片時長都不同，大大增加了管理建檔難度。
加入數位典藏的馬拉松，傳承接棒台灣之美
從一步步定義操作流程、統一色彩管理語言、購置影像處理設備等，到培訓志工與實習生、讓人力支援一步到位、避免巨量資料的協作過程中出現錯誤，都是數位典藏計畫的範疇。多元內容創意部副總監王俐文表示，「數位典藏」四個字說來簡單，但過程繁複龐雜，需要所有人一致的專注、耐心、細心、以及熱忱。
「iTaiwan8影像資料庫」作為看見・齊柏林基金會數位典藏計畫的目標之一，改版上線只是第一步，接下來除了完成龐大影像資料的典藏，更大的挑戰是要繼續記錄台灣，讓影像不會只停留在2017年。
「透過影像為環境發聲」是齊導畢生在做的事，也是基金會要接力做下去的事。而數位典藏計畫，就是齊導生命的延續，也是基金會動力的源頭。要打造一座把台灣存起來的影像資料庫並不容易，看見・齊柏林基金會亟需各界的支持，共同建置屬於台灣最美的影像資料庫。讓我們一起守護齊柏林留下的影像資產，讓土地脈動的珍貴影像得以傳承世代，發揮更多價值。
註1：果凍效應（rolling shutter）是數位相機CMOS感光元件的一種效應，當使用電子快門來拍攝高速移動的物件時，原本垂直的物件拍攝出的畫面卻為傾斜甚至變形。（資料來源：維基百科）