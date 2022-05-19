轟動戒嚴時代的「瑠公圳分屍案」（四）：懸宕已久的真相終於大白，配角的死活、冤屈、創傷無人關心

瑠公圳分屍案剛見報的那天，1961年2月27日，全台灣都在討論這起駭人聽聞的棄屍案件，各家報社唯恐自己銷量輸給競爭對手，都用上大篇全版報導。何太太也在家裡看報紙了解最新案情，順便幫丈夫的同事顧小孩。那人來接女兒時，她向他攀談道：「你小寶剛才看見分屍案照片，說是她媽媽。」

「這小孩亂講。」男人笑道：「家有好多電影明星照片都是她媽媽。」是啊，小朋友就是愛亂講話，不是嗎？小女孩肯定是想媽媽了吧。何太太不以為意，轉過身去，沒看見那男人抱著女兒，眼角泛著淚光。

重逢卻在解剖室中

時間回到4月12日，被縫線纏繞的女屍，長髮漂散在混濁的福馬林藥水缸中，一次又一次地等待來自台灣各地的認屍者民眾，能夠親口說出她的名字。然而一組又一組的人們來過，卻總是默然而回；刑警法醫、達官貴人、立委諸公、媒體記者、醫學院生……各類人等前來「參觀」她的遺容，至今已不知幾百次，沒有任何一人是她所等待的人。

距離她被分屍且棄置在新生南路水溝中，已經過了40餘天，這一天，又有一組失去女兒消息的家庭，揣著不安的心情前來看她。一對來自嘉義的母女，由專案小組人員陪伴，迎進刑警大隊的解剖室內。她們認真地朝著女屍的久經浸泡的面容看了半晌，努力地將已然變形的五官與記憶中親人的容顏合在一起。

「富妹，是你嗎？」那對母女感到相當猶豫，不敢確定眼前的死者就是自己的女兒跟姊姊。這不僅是因為遺體與生者的容貌已有差異之故，也可能是她們還不敢相信失聯已久的家人，就是這些日子來全國矚目的命案受害者。

然而，隨著專案小組深入訪談，調查清楚這位失蹤女性的行蹤，竟與命案死者的遇害時間、居住地點有高度相近，這個來自嘉義的客家家庭終於點頭確認，死者就是她們自1961年2月24日後再也沒有聯繫上的家人，29歲的陳富妹。

為了更加確定死者真的是陳富妹──畢竟調查期間也發生過來自東部的某個家庭非常確定死者是他們養女的事件，後來證明並非如此──專案小組決定再找陳富妹的朋友陳金子前來認屍。陳金子一開始害怕惹麻煩上身，又看到報導上把柳哲生將軍這類權貴扯了進來，就更不敢出面指認好友。幾經勸說之後，她才願意前來認屍，看了十幾分鐘後，她非常肯定這就是失蹤已久的好友。

懸宕已久的真相終於大白，卻也是一個家庭必須為不願面對的悲劇而哭泣的時刻。

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悲劇前夕發生的事

分屍案死者陳富妹年僅29歲，曾經當過幼稚園老師，後來都在台北從事咖啡女郎、茶孃等服務生性質的工作，與籍貫浙江的外省前夫盧家祥離婚，育有一個女兒。根據好友陳金子的說法，陳富妹在遇害之前不久，曾經來找她談心。

她當時已經與丈夫離異，卻又保持著藕斷絲連的微妙同居關係；同時，她認識了一個在國防部軍樂隊任職的已婚男人周君亮，瘋狂迷戀對方。陳富妹告訴陳金子，她想要嫁給周君亮，還懷了他的孩子，而且周君亮已經答應要與老婆離婚，儘管被好友勸誡，沉迷在愛情中的陳富妹仍不為所動。

然後，那就是她們兩人最後一次見面。再次相見，已是在解剖室中。

於是，專案小組很快就懷疑陳富妹的前夫盧家祥就是兇手，於4月14日晚上將他從嘉義帶到警備總部，一方面讓他指認前妻，另一方面則對他進行偵訊。一開始，盧家祥不願承認罪行，還說用來包裹屍體的毯子早已交給前妻；後來他向專案小組開了幾個條件，包括不做現場表演等等，才終於承認自己失手殺害陳富妹。

根據盧家祥本人的說法，2月23日那天，陳富妹回到家中，便開口說要搬走，去跟周君亮在一起。他大力阻止「妻子」，卻忘了「妻子」早就已經跟他離婚，根本不用管他的想法。兩人相互爭執之後，盧家祥決定放手讓陳富妹把戶口遷出，不再管她，然而事情並沒有這麼簡單結束。

陳富妹表示要將女兒一併帶走，這對盧家祥來說是最後一根稻草。他不讓陳富妹拿走戶口名簿，陳富妹又急又怒，要跟他搶戶口名簿，一氣之下掐了盧家祥的喉嚨。被激怒的盧家祥反過來掐住陳富妹的脖子，滿懷怨恨的他用力地掐、用力地擠……一陣施力之後，他的怒氣終於消失，但前妻的呼吸也消失了。

見到「愛妻」身體漸漸發紫，盧家祥嚇壞了，他急忙用各種方法搶救她，卻無力回天。不知道該如何是好的他，在前妻遺體旁聲聲呼喚，卻再也挽不回她的性命。該怎麼辦？該怎麼辦？盧家祥不斷地思索著。痛苦、懊悔、恐懼的他，想到兩人的女兒「小寶」，做下了一個不得已的決定。

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真相終於浮出水面

他買來冥紙祭拜，向前妻祈求原諒；接著，他就將那曾經深愛的人，切成了六大塊，於2月26日用被單與草蓆包起來丟進水溝中。「之後我一定會好好埋葬你。」他向妻子默禱：「在那之前請先不要浮出來吧。」

然而，陳富妹如果在黃泉之下有任何想法，肯定也是拒絕了兇手的請求。她的遺體在棄屍當晚就被人發現，案件登上了全國報紙版面，幻燈片在各個鄉鎮撥放。盧家祥的良知無處可逃，只能一直躲藏起來，每日每夜深受折磨，並祈禱自己不要被抓到。隨著案子破獲，他也不得不面對自己親手殺害前妻的事實，接受法律制裁。

雖然盧家祥與陳富妹的住址就在和平東路二段107巷裡面，不過因為他將陳富妹的戶籍遷到桃園，一時間，警方便沒有注意到陳富妹的居住地就在林萬而指證的地點附近。這證明了林萬而不但沒有說謊，而且提供的證詞相當關鍵，只不過專案小組沒有辦法循線追查到正確的凶宅，反而害吳武英跟柳宅上下人等倒大楣。直到盧家祥被捕，劉子玉與陳世有才得到不起訴處分書；而吳武英的限制住居，還沒有立刻被取消呢。