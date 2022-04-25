【書評】《惡魔噬食的靈魂》：從北九州市連續監禁虐殺事件，解析犯罪被害者的靈魂被惡魔吞噬的極恐過程

文：戴伸峰（國立中正大學犯罪防治系教授）

惡魔噬食的靈魂：在加害與被害之間的游移

談到「殺人」，各位讀者心中會浮現怎樣的情節以及畫面？

可能是兩個因為意見衝突而爭得面紅耳赤的人，言語越來越激動，一言不合，打了起來！有人順手拿起桌上的刀具，不分青紅皂白的砍向對方！來不及閃躲的被害人，在殺得眼紅的加害人面前苦苦哀求，卻仍然擋不住暴怒加害者的攻擊，奄奄一息。還是因為感情糾紛而埋伏街頭，等待被害者出現的恐怖情人，曾經濃情蜜意的雙方在街頭口舌爭論之後大打出手，加害者憤而行兇，血濺現場。

剛剛列舉的兩個情境都點出了在一般市民心中對於「殺人犯罪」的刻板印象：由衝突引致、短時間結束、被害者完全沒有時間自衛並防護、被害者毫無逃脫可能……。楊士隆（1999）年針對台灣地區發生的殺人案件1682名加害人進行問卷調查研究，其殺人犯罪的最主要動機為「爭吵衝突」，且有五成的加害者在犯案前會「喝酒壯膽」，原本可能只是想要藉著酒精催化膽量與人爭辯，但是卻在情緒控管欠佳、加以酒精影響認知判斷的雙重影響下，衝動的、短暫的、近乎是無計畫的發生殺人行為。

但是接下來這個案件，卻會讓人徹底顛覆對於「殺人」這樣的一個犯案現場概念，那就是堪稱是日本犯罪史上前所未聞的超駭人案件：北九州連續監禁虐殺事件。

發生了什麼事情？

案件的發生在日本北九州市，2002年，一名17歲的少女在祖父母的陪同下至警察局報案並尋求協助。她聲稱自己的父親在多年前遭到殺害，同時她也長期被殺害父親的加害者控制行動，如果她嘗試逃跑，一旦被發現，就會被施以殘酷的懲罰。

當日本警方震攝於少女的陳述，感到半信半疑的時候，案件調查卻發現更駭人的內幕！在1996年到1998年兩年間，整個案件的被害者多達七人，這些被害人受到加害人的長期監禁、凌虐，被殺害後，其遺體甚至被支解、丟棄。更匪夷所思的是：其中有六名被害者是案件中女性共犯的家人！而更令人難以想像的是：這六名被害者並不是由一個加害者單獨殺害，他們其實也曾經是「彼此互相虐殺」的加害者！

如前所述，不管是一般市民的刻板印象亦或是科學實證的加害者側寫剖析，殺人是一種具有高度的「行為目的」性的犯罪行為，這個行為目的就是置被害者於死地。

常見的樣態是：當被害者奄奄一息或是已經斷氣，加害者的殺人犯罪行為就終止。許多殺人加害者陳述自己像是「大夢初醒」或是「忽然回神」的感覺，看到被自己殘殺致死的被害者，開始驚慌失措、六神無主。然後在短暫的時間沉澱後，加害者會恢復理性，開始思考如何逃亡（自保）、湮滅證據（干擾辦案）、毀壞遺體（洩憤或是隱匿犯罪跡證）。

北九州市連續監禁虐殺事件，一件長達兩年的連續殺人事件、案件被害者加害者的身份快速轉變、高度牽連與緊密互動的被害者人際關係、加害者的殘酷高壓管理，每一次的殺人、遺體支解都由所有被害者共同執行，這些完全違背刻板印象的殺人犯罪行為真實上演，就像是中世紀歐洲流傳的鄉野傳聞：被吸血鬼咬過的被害者，也會化身為吸血鬼，成為下一個惡魔！

接下來，我們將從北九州市連續監禁虐殺事件中，慢慢解析犯罪被害者的靈魂被惡魔吞噬的極恐過程。

被恐懼支配的被害靈魂

北九州連續監禁虐殺事件除了惡性重大、手段殘虐的主嫌松永太，最讓人感到難以理解的就是其共犯緒方純子。從犯罪行為以及牽涉程度來說，緒方純子的確有著類似行為共犯的角色，但是如果單就犯罪的發起角度來看，緒方純子可以說完全是一個被害者的角色。

首先，緒方純子是被害者的家族成員之一，而且早在整個案件中的第一個被害者被殺害之前，緒方純子就已經被松永太誘騙，她與松永太同居、共同犯下詐騙案件、甚至還在其緒不穩定的時候承受暴力凌虐，緒方其實也是存活到案件曝光的最後兩名被害者之一。但與此同時，緒方多次協助主嫌監視被害者，在被害者間製造恐怖氣氛，協助主嫌進行詐欺，讓警方多次懷疑緒方純子是一個積極的犯罪共犯；亦有分析指出緒方是因為產生了斯德哥爾摩症候群，導致對主嫌產生情愫，進而親近主嫌，協助犯案。

深究緒方與松永的關係以及各種犯罪樣態的演進，我們可以發現：與其說是共犯的關係，不如說緒方已然成為松永的「奴隸」，並且在一種完全無法逃脫的狀態下，緒方成為松永的犯罪代理人。這是一種近乎於絕望的、無法逃離的、完全退避的心理狀態，一種不管自己做什麼、不做什麼，都會帶來處罰的無邊無際的痛苦。有人用「一場惡夢」來形容緒方純子的遭遇，但是根據緒方純子的說法，那更像是一種自己的靈魂已經被恐懼所支配、完全喪失自我意志的木偶狀態。

習得的無助（learned helplessness）

第二次世界大戰結束後，在獲得解救的當下，集中營中的倖存者的行為反應讓心理學家感到震驚：許多被害者出現冷漠、退縮、失去對自己的信心、不會鼓勵自己、拒絕關心自己、甚至是僵直緩慢的行為反應，就像是一具已經被抽走了靈魂的肉體一般，不知所以然的活著。行為學派的心理學家利用動物進行行為實驗，忠實地模擬出這種「靈魂被吞噬的無助狀態」。

美國心理學家Martin Seligman（1967）將實驗動物（小狗）隨機分成三組並分別給予電擊（讓小狗感覺不舒服）。在實驗的第一階段中，第一組小狗被當成實驗對照組，並不會被電擊。第二及第三組的小狗則配對進行電擊，但是第二組的小狗可以透過按壓一個槓桿而控制停止電擊。第三組的小狗則完全沒有辦法，牠只能等待第二組的小狗按壓槓桿，才能逃離被電擊的痛苦。