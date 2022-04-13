「快篩國家隊」將成軍，高風險雙北、基隆、桃園向中央申請20萬份快篩會用在哪？

疫情指揮中心表示，未來將組織安排「快篩國家隊」，家用快篩試劑售價至少會降至每劑新台幣200元以下。同時希望台北市、新北市、基隆市、桃園市四個高風險區域首長提出篩檢計畫並申請快篩，預計中央每次會發放20萬份快篩試劑。

高風險四區「台北、新北、基隆、桃園」向中央申請20萬份快篩試劑

《自由時報》、《中央社》報導，指揮中心於日前記者會上表示，未來若被列入高風險區可提出家用快篩試劑申請，每次規劃發放20萬份；指揮中心也將大量採購，數量比800萬份更多。

指揮中心指揮官陳時中昨（12）日受訪時補充，台北市、新北市、基隆市、桃園市列入高風險區域，除了基隆市外，已與其餘3縣市聯繫，希望也提出「全民防疫愛心篩檢」計畫，每次會發放20萬劑快篩試劑。

綜合多家媒體報導，目前包括桃園市、新北市、台北市及基隆市的首長，皆已對外表示將向中央申請家用快篩試劑。

對於20萬快篩試劑將如何使用，基隆市長林右昌、桃園市長鄭文燦皆希望能在校園進一步推動快篩計畫；新北衛生局透露將透過醫療院所、衛生所及校園協助發放快篩試劑，提供風險民眾篩檢。台北市市府則表示會優先以學校為主，接下來給八大特殊娛樂場所跟相關熱區。

快篩國家隊將成軍，家用快篩未來售價有望降至200元內

（中央社）「快篩國家隊」即將成軍，政府啟動徵收，檢測試劑廠寶齡富錦12日表示，今天起所有出貨交由指揮中心統籌分配，目前每月產能約300萬劑，若有國軍協助包裝作業，產能一定可以增加。

國光生技子公司安特羅生技指出，每月產能在100萬劑以內，除了人力支援外，供應商也需調降材料成本，才有辦法配合政策，但徵用的最後價格還沒確定。

中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中昨天表示，政府會主動組織安排「快篩國家隊」，除大量採購家用快篩外，也會協調人力提升產能，未來家用快篩試劑售價至少會降至每劑新台幣200元以下。

寶齡富錦發言人丁爾昆接受《中央社》記者採訪說，12日是最後一天按照既有合約出貨，明天開始全部交由指揮中心統籌分配。如果有額外人力進駐，協助後端包裝作業，產能將有所提升，可提供更多快篩試劑。

丁爾昆表示，寶齡富錦去（2021）年已導入自動化生產，每天可生產約20萬劑，但每人每天頂多只能包裝數百或數千劑。如果仿照「口罩國家隊」概念，由國軍進駐協助包裝，產能有望從目前每月約300萬劑再提升，實際數字還無法估算。

安特羅總經理張哲瑋指出，已經收到政府通知，預計本週開始啟動徵收。由於快篩試劑生產屬於勞力密集，需要人力支援，供應商也需支援調降材料成本，才有辦法配合政策，目前安特羅提給政府的每月產能在100萬劑以內。

張哲瑋說，徵用的快篩試劑最後價格還不確定，但政府採購價格一定更低，會把所有產能收走，應該不至於發生黑市哄抬價格的問題。

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：羅元祺