2022/04/13,
歐洲

俄軍遭控在烏克蘭犯下數百起性侵，且加大力度進攻東南部戰略要地馬里烏波爾

俄軍遭控在烏克蘭犯下數百起性侵，且加大力度進攻東南部戰略要地馬里烏波爾
4月12日，在烏克蘭基輔郊區，志工將在布查 (Bucha) 遇害的平民屍體裝載到卡車上，然後送往停屍房進行調查。 Photo Credit：AP／達志影像

我們想讓你知道的是

聯合國表示，聯合國人權監察員正在尋求核實對俄羅斯軍隊性暴力的指控；然而自2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯一再否認襲擊平民的指控。

烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskiy）昨（12）日表示，調查人員已收到俄軍犯下「數百起性侵案」通報，包括性侵幼童。俄羅斯軍隊被指控在烏克蘭全國犯下暴行，尤其是在他們現在已撤出的基輔（Kyiv）周邊地區。

性侵作為戰爭武器，至少數百起

《法新社》報導，澤倫斯基透過視訊電話告訴立陶宛的政治人物，「在從占領者手中解放出來的地區，俄羅斯所犯戰爭罪行的記錄和調查仍在繼續。」

「已經記錄了數百起強姦案，包括年輕女孩和非常年幼的兒童。甚至是嬰兒！」 立陶宛總統瑙塞達（Gitanas Nauseda）回應，他說：「簡直無法想像會有比這個更大的恐怖。」人權組織表示，強姦在烏克蘭被用作「戰爭武器」。

一名烏克蘭婦女告訴《法新社》，2名俄羅斯士兵得知她的丈夫是士兵後，對她進行了性侵犯。

聯合國安理會也針對這起事件做出回應，《路透社》報導，聯合國在上週表示，聯合國人權監察員正在尋求核實對俄羅斯軍隊性暴力的指控；然而自2月24日入侵烏克蘭以來，俄羅斯一再否認襲擊平民的指控。

「正如我們不只一次表示的那樣，俄羅斯不會對平民發動戰爭。」俄羅斯駐聯合國副大使波利安斯基（Dmitry Polyanskiy）11日告訴安理會，指責烏克蘭及其盟國「明確打算將俄羅斯士兵描繪成虐待狂和強姦犯。」

大規模進攻，馬里烏波爾、基輔周圍死傷持續增加

與此同時，俄羅斯軍隊在昨日增加了攻占馬里烏波爾（Mariupol）的行動，這是預計對烏克蘭東部進行大規模進攻的一部分。據《法新社》報導，莫斯科試圖將被佔領的克里米亞半島與俄羅斯支持的頓巴斯頓內次克（Donetsk）和的盧甘斯克（Luhansk）分離主義領土聯繫起來，並圍攻這座曾經擁有超過40萬人口的戰略城市。

澤倫斯基曾表示，他相信俄羅斯已經在該市殺死了數萬以上人民。

俄軍在基輔周圍所造成的傷亡事件也持續增加中，《法新社》昨日報導，烏克蘭在首都附近發現了1200多具屍體，烏克蘭檢察官也表示，在基輔郊外的布羅瓦里（Brovary），一棟建築物的地下室中發現6人被槍殺。

「幾乎每天都會發現新的萬人坑，正在收集相關證詞。成千上萬的受害者。數百起酷刑案件。繼續在下水道和地窖中發現屍體，」澤倫斯基說。

《路透社》報導，基輔附近的烏克蘭城鎮布查（Bucha）的市長昨天表示，當局迄今已發現403具他們認為在俄羅斯軍隊佔領該地區期間，被俄羅斯軍隊殺害的人的屍體，且這個數字還在增加。

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責任編輯：陳禹蓁
核稿編輯：羅元祺


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