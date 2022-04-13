新版疫情停課標準各界反應不一：考量國小以下未施打疫苗，雲林縣率先宣布不會完全跟進中央政策

因應COVID-19（嚴重特殊傳染性肺炎、新冠肺炎、武漢肺炎）本土疫情，教育部昨（12）日公布新版的停課標準，高中職以下將以班級為單位，全校停課班級數達一定數量，該校得實施全校停課。

消息一出後地方政府反應不一，雲林縣率先表示12歲以下學童會維持現行的停課標準，12歲以上則跟進教育部。新北市則表示會配合教育部，但會提出地方因應措施，未來將由校長當總指揮官。教育部長潘文忠今（13）日表示，會組成應變小組，個別地方或學校如有特殊考量，可透過應變小組討論，適切決定。

各地方首長看法與反應為何？

《聯合新聞網》報導，雲林縣長張麗善昨日指出，針對教育部公告的新停課標準，經她與團隊再三討論，考量12歲以下國小及幼兒園學生未施打疫苗，承受風險真的太大，所以雲林縣將不會跟進，雲林縣將會維持現行的停課標準；但針對12歲以上，雲林縣會遵照教育部最新公告實行。

張麗善再次強調，恢復正常生活是大家共同的期望，但面對疫情再度升溫，真的是大意不得。目前這一波確診的案例，因為都曾施打疫苗，因此皆未出現重症；12歲以下學童沒有打疫苗，身為雲林大家長，不得不採取較嚴格的措施，讓家長能夠放心安心。

《ETtoday新聞雲》報導，新北市長侯友宜今日表示，新北市在配合教育部的方法下，提出地方因應措施，包括考量健康因素、經濟因素、學習效果，學校、補習班、安親班、社大等備好上課名冊，也將由校長與衛生單位合作，依低風險、高風險不同評估採取實體或線上教學。

侯友宜表示，未來校長當總指揮官，來做好防疫與學生居家照護，評估低風險就採取實體上課、高風險就線上上課，教育局這個體系會與區公所、衛生局並肩作戰，隨時做好彈性應變。

《中央社》報導，基隆市長林右昌今日受訪表示，中央公布的是指引也是原則，縣市首長其實都是地方防疫指揮官，沒有任何違和或衝突，也沒有跟進不跟進問題，指揮官還是可以因當地縣市狀況進行防疫措施，就是看指揮官在地方上對疫情如何判定，如何對防疫比較好，就是最好的選擇。

林右昌指出，教育部公布的指引中還有停課1至3天，如果可以好好運用停課1到3天措施，可以降低大規模或全校停課衝擊，例如，若可以善用週五或週一，因為中間有週六和週日，可以把間隔時間拉長達到防疫目的，也讓停課天數或規模不要太大而影響學生就學。

《自由時報》報導，台南市長黃偉哲今日表示他支持中央的政策，但是如果可以的話，能否從學校來區分，國小12歲以下都沒有施打過疫苗，當然可以使用比較嚴格的標準，國中以上打過至少2劑以上的疫苗，即將開放第3劑了，標準可採比較正常生活的一個方式。黃偉哲覺得有必要再跟中央流行疫情指揮中心、學者專家討論。

醫界怎麼看？

中山醫大附設醫院兒童急診科主任謝宗學則在臉書粉專發文表示，國小以下未接種疫苗的兒童，採取跟國高中有接種疫苗的青少年相同的停課標準，應該有討論的空間。

謝宗學表示，若要鬆綁國小以下的停課標準，應該考慮放寬接種疫苗年齡層，給家庭有是否讓孩子接種疫苗的選擇權；再者，面對完全沒有接種疫苗的國小學童，一旦採取同樣寬鬆的停課標準，會不會因此快速讓疫情在國小校園內失控？謝宗學指出，即使幾乎是輕症，也可能癱瘓兒童醫療系統，更別提病毒有可能從校園進入家庭，造成更大規模的社區疫情。

謝宗學指出，即使他個人對於幼童接種疫苗持保留態度，但仍希望若中央要鬆綁國小停課標準，應該考慮給予家長是否讓孩子接種疫苗選擇權。

《聯合新聞網》報導，高醫院長鍾飲文今日表示，國外都在推行讓5至11歲學童接種疫苗，但中央疫苗施打委員會對此議題仍一直在研議，希望中央及食藥署也能參照國內外數據積極評估。

鍾飲文舉美國為例，指0歲到17歲兒童確診比例占38.3％，推估家戶感染後，5至11歲孩童與家裡接觸最密切，因而染疫機會高，其次學童在學校活動，不容易把口罩戴好，是另一個染疫機會。他說，5歲以下美國兒童感染Omicron就醫住院，重症和使用呼吸器的占比都比Delta的風險低，會引起重症者，多與神經相關疾病、代謝、心臟、心血管疾病或肥胖等有關。

潘文忠：將組應變小組，供個別地方或學校討論

（中央社）教育部放寬全校停課標準引起部分家長批評，雲林縣也宣布不跟進；教育部長潘文忠今天表示，會組成應變小組，個別地方或學校如有特殊考量，可透過應變小組討論，適切決定。

潘文忠也說，對於防疫規範標準，會秉持與過去一樣的方式，根據指引了解個別需求，也會與指揮中心密切注意疫情發展，如果有必要，會再做一些滾動修正。

立法院司法及法制、教育及文化委員會聯席會議今天併案審查行政院函請審議公立學校教職員個人專戶制退休資遣撫卹條例草案等案；潘文忠列席報告，他在會前接受訪問，作上述表示。

潘文忠昨天在中央流行疫情指揮中心記者會，宣布修正後的校園因應COVID-19疫情暫停實體課程實施標準，以班級為原則，引來部分家長批評。雲林縣長張麗善也決定，考量12歲以下國小及幼兒園學生未打疫苗，承受風險太大，雲林不跟進教育部最新公告停課標準，但12歲以上學生會遵照教育部最新公告。

潘文忠回應指出，因應疫情發展，指揮中心訂出國家防疫方向跟政策，往逐漸正常生活方向規劃，而學生上課牽涉人數多，也牽動到學生受教權益，並連動家長作息。