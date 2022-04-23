《活出更新的節奏》：在對的人面前表現軟弱，能為你帶來從未有過的自由

文：瑞貝卡．里昂（Rebekah Lyons）

讓軟弱來引導你——最好在一起

真誠是我們每天所做的一連串選擇。

選擇被看見和不虛假，選擇誠實，

選擇讓人看見真實的自我。

——布芮尼．布朗（Brené Brown）

幾個月前，我跟幾個朋友在漢堡店相聚，過程中為了宣洩情緒，我分享了一點不那麼適合這個群體的私密內容。話一出口，我立刻想收回最後兩句，但為時已晚，氣氛有點僵，只能等待大家的回應。這時其中一位開始發問，接下來的每個問題讓我越來越感到尷尬。我只是想吐露一下我正在面對的壓力和恐懼，結果卻整個偏掉。最後總算有人轉換話題，解救了我。我匆匆上完廁所付了帳單，迫不及待地驅車離開。

我在那天學習到關於軟弱的功課，我學習在與人分享時要更加深思熟慮，何時該分享，跟誰分享，分享什麼。關於軟弱的話題有時需要加以解釋，所以並不總是適合在群體中分享。被誤解算是最好的情況，最差的情況是你可能會被論斷。

當你發展出自己信任的交友圈，你還是得練習有智慧地判斷在何時、何處以及跟誰分享那些深入的話題。當你找到對的人，你可以向他們敞開自己的內心最深處，畢竟，在不對的人面前表現軟弱的一面，只會造成不好的觀感甚至遭到批評論斷。在對的人面前表現脆弱則會帶來信任，增強彼此的愛而且帶來希望。

如同社會研究員布芮尼．布朗所寫：「脆弱是愛、歸屬感、喜悅、勇氣、同理心和創意的發源地。它是希望、同理心、責任心和真誠的源泉。如果我們想在人生目標中擁有更清晰的視野，或者擁有更深、更有意義的精神生活，那麼脆弱是通往這條道路的途徑。」

軟弱在人際關係中所帶來的力量

蓋博是第一個教會我軟弱在人際關係中所帶來的力量的人。這二十三年來他見過我最糟糕的一面，卻同時相信我最好的一面。他從來不會要求我不要那麼赤裸裸，或者不要那麼坦承。對於我的內心，他始終溫柔以待，他為我的軟弱、坦承和分享的每件事提供了一個安全的地方。當我感到軟弱時，他總是耐心等待我痊癒，他總是指引我回到耶穌的救恩裡，他以人群無法企及的方式陪在我身邊，那是當人們看見我最黑暗的一面絕對做不到的方式。他為我的軟弱提供了一個藏身處，使我能夠從罪惡和羞恥感中得自由，也得醫治。

蓋博是我在學習脆弱的旅程中的第一個嚮導，而我的朋友蘿倫則使我明白在婚姻關係之外的脆弱。幾年前，我們各自從不同的城市搬到富蘭克林，我們很快就成為朋友。從一開始，我就知道我可以跟她分享任何事而不受到論斷，是她幫助我明白，在值得信任的人面前表現軟弱的一面所帶來的自由和安全感。我們一起哭、一起歡笑、一起禱告。她是神派來的使者。

某一年秋天，蘿倫和我利用一個週末假期到海邊放鬆、遊玩和重新調整方向。在陽光普照的第一天下午，我們在海岸邊散步，不消幾分鐘我便開始分享那些我沒想到要分享的事情。有時候我們需要在對的場合向對的人揭露那些帶給我們沉重負擔的傷口，而那次正是如此。她靜靜地聆聽，同時分享了她的掙扎，帶著同理心提供了一些很好的建議。

結果我們的午後對話變成彼此代禱以及向她那充滿智慧的母親諮商的時間，她母親那天剛好也來到這個地方。我向她傾訴一個我信任的朋友所帶給我的傷痛，她充滿善意地回應我。那天晚上我感覺我們的關係更加緊密，也更被了解。當假期結束回到家時，我感到更自由、更安心而且更健康，這是我好一陣子都沒感受到的。這就是在愛你、關心你的人面前表現脆弱的力量。

傑夫．波爾澤（Jeff Polzer），哈佛大學組織行為學的教授說：「談到脆弱，人們總是聯想到感情流露，但事實並非如此。它是關於傳遞一個明確的訊息，告訴對方你的軟弱，你需要幫助。」他發展出一個脆弱循環模式，顯示出兩個人如何快速發展出關係和信任：某甲傳遞一個脆弱的訊號，某乙接收到這個訊號，某乙也以傳遞他自己的脆弱訊號作為回應，接著某甲接收到這個訊號，最終一個常態被建立起來；親密和信任感隨之提升。

建立深層關係的關鍵，是從我們接受訊號並以自己的軟弱作為回應而展開的。單單聆聽並不夠，我們必須做出回應。如同約翰．湯森（John Townsend）所說的，我們必須願意「跟某人一起下到井裡」，並且從他們的角度看待人生。如果這乍聽之下對你來說太冒險而且難以想像，那麼請跟著我，從一小步開始。選擇相信對的人，在他們面前表現軟弱能夠為你帶來從未有過的自由和關係。

蘿倫是少數幾個教會我脆弱力量的女性朋友，有些人我從高中就認識，有些是在我二十幾歲時認識的。我們從家庭聚餐開始，共享在同一個小鎮的生活，分享我們的失去所帶來的傷痛，這些女性友人向我展現了關係所帶來的力量。這些年來我享受了數不清與女性友人共度的美好時光，我總是盡可能地把花時間面對面相處放在優先順序。當我們聚在一起時，我們透過歡笑、眼淚、互送創意小禮、美食，以及永無止盡的午夜對話更新了彼此的生命。

這些朋友在我需要安慰時幫助我，在我需要面對挑戰時鼓勵我。多年前當我被焦慮感和恐慌襲擊時，她們在我最軟弱的時刻陪伴我，並且幫助我相信我能夠找回完整的自己。這些年我們彼此分享了很多，我們的群組對話串從學步兒轉移到青少年新手駕駛的小擦撞，還有脖子上長出來的紅疹該擦哪一種精油，我們始終堅持互相陪伴。

使我跟這些女性朋友保持緊密連結的關鍵在於她們願意表現脆弱，在面對人生的高山和低谷時，在施與受的恩典中，我們讓彼此感到安心。儘管許多時候我們居住在不同城市，我們仍然感覺像是一起共度了那些時光。從產房裡互相陪伴到新手媽媽，從學步兒的共遊時光到應付青少年中學時期的花招，從照顧年邁的父母到一起分享婚姻生活的點滴，在這過程中我們始終不離不棄。