當品牌商達到RE100目標，然後呢？Apple是否能成為觸發漣漪的「第一顆小石頭」？

文:羅時芳(因為博士口試委員的一句「你要在管理學院討論環保的重要性,畢業以後找得到工作嗎?」憤而孤單地踏上環境經濟之路。相信金錢買不到的東西有很多,在中華經濟研究院綠色經濟研究中心擔任研究員期間,看到了環境問題及國際趨勢的轉變,希望台灣在世界的舞台不要缺席,讓更多感人的綠色企業故事,揚名國際,發光發熱!同時擔任綠學院綠色帶路人)

當品牌商自己達到RE100目標,然後呢?就產品生命週期來看,供應商在原料及生產製程的碳排放量,一般來說是品牌商自身碳排放量的四倍或更多,品牌商把自己企業總部和員工差旅等淨零後,當然不會就此停止,它勢必將腦筋動到其供應商身上,於是RE100便對全球供應鏈產生影響。

RE100一開始是觸發漣漪的小石頭

Apple蘋果在2016年加入RE100,承諾於2020年達成100%使用再生能源目標,並已於2018年提前達標,範圍包括品牌總部、研發中心、全球零售店及數據中心等。然而,盤點其整體碳排放量,約有近一半的碳排放量來自於產品製造時的用電。

其環境副總裁Lisa Jackson早在2016年就暗示:「Apple必須成為池塘裡觸發漣漪的『第一顆小石頭』......我們不能只有自己達到RE100目標......我們必須把其他人帶到我們身邊。」

他們啟動供應鏈使用再生能源行動包括:

2015年,啟動「供應商清潔能源計畫」(Supplier Clean Energy Program)

2017年,啟動「供應商清潔能源平台」(Supplier Clean Energy Portal),供應商可於該平台取得各類資訊、教育訓練及成功案例

2018年,在中國大陸啟動「清潔能源基金」(Clean Energy Fund),鼓勵供應商共同投資再生能源發電廠

2019年,舉辦供應商實體教育訓練活動

2020年,來自24個國家、超過100家主要供應商承諾,供應其產品或產線使用100%再生能源

2021年,承諾所有產品至2030達到碳中和

其中,最值得關注的是提升供應商的榮譽感。傳統供應鏈的遊戲規則是,供應商不得主動向外界公開其為某品牌代工,但在這議題上,Apple主動對外公布承諾使用100%再生能源的供應商,這個舉動對蘋果供應商來說,是一個非常大的激勵誘因,可以在ESG超前同業。

RE100最後將成為大雪球,對供應鏈產生滾雪球效應

韓國發展研究院(KDI)與能源經濟研究院(KEEI)、環境研究院(KEI)、產業經濟與貿易研究院(KIET),在2021年共同發表白皮書《RE100對韓國主要出口產業的影響(Impacts of the RE100 Initiative on Major Korean Export Industries)》,希望韓國政府正視RE100對韓國供應鏈的潛在影響。

該研究顯示,韓國企業不參與RE100對韓國出口造成的損失,將遠高於積極參與。

該研究模擬若汽車、半導體及面板這三大出口導向產業參與RE100,因為使用再生能源成本增加,估計出口下降約7~22%;但若國際上主要競爭者大都參加RE100,但韓國上述三大產業不參與,將無法與國際競爭者一樣提供綠電產製的產品,估計出口下降約15~40%。該報告主張韓國政府應該支持韓國企業加入RE100,同時幫助企業於韓國境內取得價格合理且供應充足的再生能源,以因應供應鏈面臨的壓力。

股神巴菲特說,投資就像滾雪球,影響雪球大小的因素有二:「夠長的坡道」及「夠多的雪量」。品牌商往前看,還有長長三十年的雪道;而成千上萬的供應商,則是提供雪量的來源。這顆RE100雪球會滾到多大,讓我們繼續看下去!

