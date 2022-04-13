索羅門群島可能允許中國軍艦駐紮，引發澳洲高層擔憂直接飛往索國討論

一份被洩露的文件顯示，索羅門群島可能允許中國在當地駐紮海軍軍艦、部署軍力，用來保護價值數十億美元的基礎建設。這份尚未簽署完成的協議引發澳洲的擔憂，太平洋事務部長賽索嘉（Zed Seselja）在13日直接飛往索羅門群島首都荷尼阿拉（Honiara）進行討論。

《Sky News》的報導指出，中國在幾週前向索羅門群島提出一項國防協議，這項協議讓澳洲官員非常擔心，由於內容允許中國海軍軍艦駐紮在當地，有人認為這可能導致索羅門群島允許中國建立軍事基地，以換取北京的額外協助。

澳洲總理莫里森（Scott Morrison）在12日被問到政府要採取怎樣的措施，確保中國不會在太平洋設置軍事基地，他回應：「你會從索羅門群島總理那裡聽到，他們不會允許這種事情發生，他說得很清楚。」

不過，根據《ABC》的報導，在澳洲聯邦大選如火如荼競選之際，賽索嘉還是暫且拋下攸關其政治生涯的參議院選舉，前往這個太平洋島國。他在一份聲明中指出，會就中國和索羅門群島草擬的安全協議直接進行接觸，「我們仍然認為，太平洋大家庭會繼續保護我們這個地區的安全需求。」

This afternoon I have departed to Honiara to further strengthen Australia’s relationship with Solomon Islands.

Full statement here: https://t.co/SdGXzgX6pF pic.twitter.com/iSYAFl6lnV — Zed Seselja (@ZedSeselja) April 12, 2022

他在出訪前表示：「澳洲會堅定作為索羅門群島的夥伴和朋友，尊重他們的主權在國家安全上具有的權利。」

中澳緊張局勢升溫，中國、索國各取所需

《ABC》指出，從澳洲禁止華為參與5G項目以來，兩國緊張局勢持續升溫，問題圍繞貿易、國防、資訊攻擊以及俄烏戰爭。

然而，兩國的核心問題在於美國是澳洲的戰略盟友，而中國近年來成為美國的對手。澳洲國立大學戰略研究教授懷特（Hugh White）今（2022）年2月在《ABC》的廣播節目上指出：「追根究柢，（澳洲）與中國的問題在於，中國想要取代美國在東亞的主導地位，但我們不希望中國這麼做。」

而在過去10年，許多南太平洋國家和中國建立貿易往來，被納入「一帶一路」的計畫之中。

至於這項協議能為索羅門群島帶來什麼好處？索羅門群島希望盟友的關係能夠更多樣化，以因應安全需求。夏威夷大學的政治學者卡布塔拉卡（Tarcisius Kabutaulaka）向《ABC》指出，雖然澳洲為索羅門群島提供許多安全支持，但還不足以讓索羅門的警察運作，尤其島國在地理上具有分散的特質。

卡布塔拉卡表示，中國不僅為索國提供設備，還有警察培訓，但他也質疑中國的警察模式是否適合索羅門群島。

迪肯大學戰略研究講師管（Jade Guan）認為，索國可以從中國得到經濟援助，特別是基礎建設，但也必須要避免潛在的債務陷阱。

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責任編輯：李芯

核稿編輯：羅元祺