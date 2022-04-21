「自費物理治療」五個常見誤解：可以跟健保電療一起做嗎？女性治療師會不會力氣不夠？

自費做久了，常聽到病人對自費的物理治療師有一些誤解跟迷思，常常在治療的時間當作與病人閒聊的話題蠻輕鬆有趣的，所以今天我就大概整理出五個我最常聽到病人對自費物理治療誤解的地方。

1. 自費物理治療師很累？常受傷嗎？

這個大概是被問第一名了，雖然徒手治療的時候病人會感覺到受到極大的壓力，但其實大多這些力道都來自治療師自己的體重，所以身體真正會用力的地方是不多的。所以其實徒手治療，是沒有一般人想像的這麼累。

但預約滿檔的治療師在工作一整天，也還是感覺到相當疲憊，因為常常也是要站一整天＋腦袋思考做診斷＋聽病人生活抱怨老公老婆，這些勞心、勞身都會帶來疲倦感。

2. 自費物理治療是不是不能跟健保電療一起做？

其實雖然我們常常在宣導電療的效果並不是這麼的強，但是也因為電療的效果很溫和到幾乎沒有，所以有在做自費徒手治療的人，如果還是想要繼續做本來的健保醫療，是完全不衝突的。只是很花時間而已。

當然這個可以延伸到能不能一起做中醫。關於中醫能不能一起做，每個物理治療師的想法差距蠻大的（像我自己是不會禁止病人同步做中醫），並沒有一定的對錯，所以其實跟你的治療師討論一下會比較好喔。

3. 女生的治療師會不會力氣不夠？

這個真的就是誤會很深了，一般的軟組織放鬆來說，光是30公斤的重量就可以非常有感了。而一般女生物理治療師的體重絕對遠遠超過這個數字（說完馬上被出征）。再加上一般女性治療師的手肘手指比較細，其實在受力面積小的情況下，壓力其實反而比男生大很多。

筆者我在從前工作的兩、三個地方，最會讓病人慘叫的治療師都是超瘦小的女生。 對每月流血一週的戰鬥生物不可輕忽啊。

圖片來源：《火影忍者》

此外另外一個層面就是，不管是軟組織或是關節的徒手治療，真的不是越用力效果越好，只有某些特殊的病患才會需要超大力量的徒手治療喔。

4. 每個治療師評估的結果都會是一樣的？

我們之前也有介紹過，物理治療師其實有相當多的流派跟派別，所以相對的，不同派別的物理治療師，就可能會用不同的角度切入診斷病患。又加上肌肉骨骼跟內臟不一樣，目前還無法用很準確的用影像儀器看到動態的肌肉骨骼活動方式。所以其實你去找5個治療師，就會有五個不同的診斷方式其實是很常見的。

那我們要相信哪一個治療師呢？ 其實就是你做完會有改善的治療師，可能就是診斷結果最接近你身體狀況的治療師喔。不過要注意是要有明顯以及持續的症狀好轉，才能叫做有改善喔，只是剛做完好一兩天可能不能算數。

5. 物理治療要做很久、做很多次？

這個是很多病患會不想做物理治療的原因之一，一次就要1000多塊，如果要做個30～40次的話就要好幾萬元，感覺是不小的花費。其實如果是適合你的物理治療師，至少3到4次內治療，你必須要感覺到症狀有明顯的好轉。整體次數來說，除非少數的情況（五十肩、關節攣縮、慢性疼痛等等） 不然大多10～12次治療可以放病人畢業。

本文經洞見物理治療所/ATX徒手治療研究室授權刊登，原文刊載於此

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責任編輯：朱家儀

核稿編輯：翁世航