完全制裁指南（上）：玩好一場經濟制裁，必須掌握這六個關鍵

2022年，鑒於俄羅斯揮師烏克蘭，俄羅斯收到了來自西方世界史無前例的豪華制裁大禮包。受此影響，俄羅斯經濟增長的引擎冒出了滾滾黑煙。

嗶嗶，pull up！嗶嗶，pull up！俄羅斯的各項經濟指數，就像是客機失速時駕駛室發出的警報聲。

回顧歷史，人類在進入到20世紀後「制裁」就做為一項政策工具在國際上被頻繁使用。那麼究竟應該要怎麼樣玩好一場經濟制裁呢？

玩好一場經濟制裁的六個關鍵

首先，理所當然的，制裁發起方要有一定的威懾力：要擁有經濟威懾力或軍事威懾力。溫鐵軍教授在其著作《全球化與國家競爭：新興七國比較研究》裡恰如其分的指出：「金融戰爭的背後，需要硬實力（即軍事戰略）的配合。」（溫鐵軍，2021）。

在船堅炮利面前，應該沒有人會跟自己的小命過不去。

如果海地哪天決定向布吉納法索祭出嚴厲制裁，這就只是一件很博君一笑的飯後談資。但是當華盛頓堅稱伊拉克藏有大規模殺傷性武器的時候，畫風就非常血腥了。（祝福美國有天能夠找到他們心心念念的大規模殺傷性武器，加油！）

美利堅讓你推出午門三更死，你就幾乎不可能拖到五更活。

想要制裁成功，必須要有制裁的底氣。知名經濟學家霍夫鮑爾（Gary Clyde Hufbauer）曾著有《反思經濟制裁》一書（Economic Sanctions Reconsidered），是這個領域的傑出作品。

在書中，霍夫鮑爾非常貼心的為我們做了分類。在什麼情況下制裁容易成功呢？霍夫鮑爾認為有兩大決定性因素，分別是政治與經濟變量。其中，政治變量裡包含六個值得注意的子變量：

制裁發起國有沒有不符合外交常規的特殊打法配合 制裁發起國有沒有獲得國際支持 是否存在與制裁發起國合作的國際機構 制裁是否能夠抵銷受制裁國獲得的國際援助 制裁發起國與受制裁國先前的關係 受制裁國的政體性質

關於第一點，讓我們把目光拉到悲壯的智利前總統薩爾瓦多・阿葉德（Salvador Allende）身上。在霍夫鮑爾看來，經濟制裁要起作用，首先必須考慮到制裁發起國是否使用了「非常規」打法。所謂非常規打法，也就是無節操打法。

自從信仰社會主義的阿葉德當選智利總統之後，華盛頓就對這位「合法民選」的總統非常不滿意。沒有什麼特別的理由，主要就是因為阿葉德信仰社會主義。冷戰時代，在俗稱華盛頓殖民地的拉丁美洲信仰社會主義就是一個人該死的理由。

Photo Credit: AP / 達志影像 1971年參訪祕魯的智利總統阿葉德

1964年智利總統選舉期間，CIA的活動經費是1000萬美元（Nutter，1999）。1970年CIA再接再厲，光一項「擾亂行動」（抹黑阿葉德形象的行動）就獲得了100萬美元的雄厚資金支持。而在1970至1973年阿葉德徹底倒台之間，據案可查，CIA為推翻阿葉德付出了661萬5166美元的成本（王愛娟，2018）。

不過我們必須認識到，之所以智利的反對派會願意收美國情報機構的錢，是因為人家是美國，有著世界第一的軍事力量。如果換成烏干達的情報機構想要收買智利反對派，結果就可能比較富貴在天了。

美國人一向在推翻他國民選總統這件事情上面沒有什麼心理壓力。充份展示了什麼叫做「只要我沒有底限，就沒有人可以拿底限威脅我」。

雖然有些學者不承認美國的經濟制裁對智利的軍事政變產生了影響（例如Rape，1997）。但在阿葉德當政期間，美國基本上封閉了智利獲取外部融資的渠道。原本5400萬美元的貸款沒了著落，另外價值3000萬美元的石油精煉與天然氣項目毫無進展，智利25年來從世界銀行（World Bank）那裡穩定借貸的2.5億美元也突然在美國的壓力下必須「重新審視風險」；同時，美國還宣布智利在美國的授信額度從2.19億美元調降至3200萬。智利的融資來源被一刀切斷（Sigmund, 1974）。

從1962年到1970年之間，世界銀行與美國給予智利的貸款相當於4200萬美元，而阿葉德上台後只剩下了390萬，實在是非常感人（Esty, 2013）。同時，美國也孜孜不倦的在國際銅礦市場掀起腥風血雨。作為銅礦出口大國，銅價對智利的經濟發展至關重要。華盛頓為了讓阿葉德盡早出師未捷身先死，從1970年開始猛砸銅價，一路從1969年的0.6195美元/克砸到1972年的0.4942美元/克，把智利砸的眼冒金星，徹底掐死了智利的經濟活力。

在這種情況下，就算是耶穌來了也只能請家屬簽器官捐贈同意書。智利的經濟徹底崩盤，為軍事政變鋪好了紅毯。

沖天香陣透長安，滿城盡是革命黨。

1973年9月11日，叛軍團團包圍了達魯曼宮。阿葉德透過廣播發表了最後的演講。接著他戴上鋼盔，拿上槍，死守總統府，最後壯烈殉國。

苟利國家生死已，豈因禍福趨避之。

而發動軍事政變的皮諾契特（Augusto Pinochet）上台後，他選擇投桃報李，與美國新古典主義經濟學家們合作。在經濟上智利推行「休克療法」，消減政府支出，取消工會特權與最低工資。美國看兒子這麼孝順，龍心大悅的恢復了對智利的經濟補貼。

確實，這些政策在七零到八零年代間帶給智利強勁的發展契機，使智利逃離了通貨膨脹的泥沼（阿葉德時代由於美國孜孜不倦的經濟制裁智利的通膨曾經高達600%）；但我們也不能忘記，經濟發展都是需要代價的。

當智利貧富分化擴大的時候，當皮諾切特在濫殺無辜的時候，美國在哪裡？