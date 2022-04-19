完全制裁指南（中）：想搞垮一個國家，先打聽清楚人家背後有沒有乾爹

如果要搞垮一個國家，首先，要先打聽清楚人家背後有沒有乾爹。

像是智利沒有乾爹、利比亞沒有乾爹、伊拉克沒有乾爹......這些國家當然被制裁幾下就兩眼開開準備投胎了。但如果碰到背後有乾爹的國家，制裁就不一定能夠取得預期的效果。

沒有蘇聯乾爹的古巴、拿西方好處的社會主義南斯拉夫

在美蘇冷戰打得如火如荼的60年代，蘇聯基本上直接包養了古巴。1960年，蘇聯向古巴用20%的溢價購買了42.5萬噸蔗糖，同時，蘇聯還決定向古巴提供1億美元的貸款，利息2.5%，展期12年償還（Walters，1966）。1961和1962年，蘇聯又各自援助了古巴1億美元，幫助古巴購買設備，投資建廠，改善教育，添購軍火，一副揮金如土的作派，使得古巴面對制裁毫無懼色。

這是制裁這門藝術的關鍵。所以當1991年蘇聯解體之後，美國對古巴的制裁就真的差一點讓古巴完蛋，逼得古巴在最近幾年逐步拋棄社會主義價值觀，向美示好、展開和解。

沒辦法，乾爹駕鶴西歸了。孩兒不孝，莫怪莫怪。

另外一個例子是南斯拉夫。鐵托（Josip Broz Tito）一直是一個很讓史達林腦溢血的人物，南斯拉夫雖然在二戰後加入了社會主義陣營，但鐵托領導下的南斯拉夫並沒有打算接受蘇聯的包養，反而一直敬而遠之，保持著一種「冀靈體之復形，御輕舟而上溯；浮長川而忘返，思綿綿而增慕；夜耿耿而不寐，沾繁霜而至曙」的高不可攀。

南斯拉夫的態度令克林姆林宮非常惱火。為了挽回顏面，蘇聯對南斯拉夫展開了一系列制裁。

然而，制裁的結果和蘇聯最初設想的有點小出入。南斯拉夫被制裁後依然生龍活虎的，去兵役科體檢始終保持甲等體位。霍夫鮑爾寫到：

「各種損失總共佔南斯拉夫1952年GNP的3.6%。 然而對這些損失的抵消不僅僅有來自美國以及歐洲國家提供的補償援助，還有來自世界銀行的貸款。從1950年到1954年間，南斯拉夫獲得了來自西方世界的大約10億美元的軍事和經濟援助。很顯然，如果南斯拉夫不與蘇維埃集團決裂，它也不會獲得這些資金。 我們估計南斯拉夫的福利收益是這些轉移資金的75%，即1875萬美元一年。因此，南斯拉夫在制裁期間每年獲得7600萬美元的淨福利收益，相當於其GNP的2.5%。」

換句話說，南斯拉夫選擇和蘇聯正面硬剛的成本都被西方國家的援助抵消了，掐指一算這麼做居然還獲利頗豐，那麼對鐵托而言什麼才是正確選擇自然也就不言而喻了。

Photo Credit: Reuters/達志影像 南斯拉夫共產黨領導者鐵托的雕像

如果制裁想成功，對方乾爹得中風。對方乾爹沒中風，竹籃打水一場空。

除此之外，霍夫鮑爾還提醒我們，制裁時雙方原先的關係也很重要。

當美國「獲悉」（再次恭喜CIA榮獲本月最佳員工）南韓與台灣兩個逆子在背地裡偷偷摸摸的研發原子彈的時候，華盛頓翻手為雲、覆手為雨，向南韓與台灣發動了經濟制裁，一下子就阻止了南韓與台灣政府的「陰謀」。然而，同樣的制裁發生在伊朗身上就沒有取得什麼效果。伊朗表示你大美利堅本來就不是我爹，我幹嘛這麼孝順呢？

美國威脅南韓與台灣之所以能夠成功，很大程度上是因為南韓與台灣依賴美國的技術、資本與軍事援助。像是華盛頓就曾經很不客氣的告訴青瓦臺，要是南韓執意發展核武，你2.75億美元的軍事援助就打水漂了（Miller，2014）。

兩位施主，請三思而後行，阿彌陀佛。果然，朴正熙與蔣經國都決定三思而後不行。

所以，霍夫鮑爾才會提醒讀者注意：「在削弱軍事力量這一類別中，成功案例所顯示的平均貿易聯繫度大約為37%，而失敗案例僅為21%。」

越民主，越脆弱？

朋友永遠比對手容易支配。男人不一定會怕職場上的競爭對手，但一定怕老婆。

最後，霍夫鮑爾還說，「民主政體更傾向於接受制裁發起國的要求，而強大且穩定的國家在面對強制手段時，則不像較弱者那麼容易屈從。」

受制裁國的政體性質很重要。

民主國家比獨裁國家更容易「臣服」於制裁的石榴裙之下。要打擊民主國家，操縱選舉、煽動人民都是比較容易的（阿葉德按了不喜歡）。但是如果要制裁中國或是俄羅斯，那麼就恭喜夫人賀喜老爺，何苦去打地獄副本呢。獨裁者總是有一千萬種方式來逼迫民眾相信國家受到制裁的原因都是「境外勢力亡我之心不死」，就算民眾不相信政府的宣傳，他們也會相信政府的子彈。

經過霍夫鮑爾的整理，我們可以得出以下幾點結論：

越民主，越脆弱 經貿依存度越高，越脆弱 越缺少外國輸血，越脆弱 越受到國際一致譴責，越脆弱

由此我們能夠看明白，能夠被制裁「整倒」的國家具有三點特徵：

經濟基本面脆弱，受單一產業制約（伊拉克、智利） 依賴宗主國的經濟與軍事支持，單一境外勢力在國內影響巨大（南韓、台灣） 國家經濟體量較小，沒有強大軍事實力支撐（沒人聽過美國被制裁到求饒的吧？）

然而，霍夫鮑爾的研究存在一個問題，就是他沒有確切定義何為「成功」。制裁的目標五花八門，有可能是為了搞垮一國政府，也有可能單純為了迫使對手回到談判桌上，或是也有可能為了限制某國在某領域的影響力（經濟上的、政治上、地緣上影響力）......在智利的例子當中，美國很明顯就是要顛覆一國政府；在台灣的例子中，美國則是希望消滅台灣製造核武的能力。

在這兩個案例中，美國都算是成功的。

Photo Credit: AP / 達志影像 1988年初參與中華民國核武研發的張憲義叛逃美國時，美國總統為雷根

因此，在分析西方對俄羅斯的制裁的時候，我們也必須問：「這麼做的最終目的是什麼？」

當然不能排除西方各國領導人在心裡期盼俄羅斯發生軍事政變，一國政府被推翻；但是，從現實主義（Realism）的角度出發，制裁的本質還是為了「限制俄羅斯維持戰爭，並在未來發動類似軍事行動的能力」。

俄烏衝突的本質是俄羅斯對於戰略緩衝區的渴望，如果俄羅斯發現自己沒有能力維持戰略緩衝區的時候，自然就會重新調整他們所需的「安全邊界」。

人類這個物種的生存優勢就在於，我們總是有著靈活的底線。當實力不濟的時候，野心也就不會這麼大了。

所謂應無所住而生其心。遠離顛倒夢想，究竟涅槃。

關於經濟制裁，還有另外一個角度。

實施經濟制裁的目的通常是為了降低軍事衝突的可能性。在「制裁」這個概念被發明以前，國家之間解決衝突的方法非常暴躁，要麼舉手投降，要麼橫刀立馬。